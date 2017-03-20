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Латвия будет сильнее, когда станет открытой для другой культуры и общества, считает латвийская актриса театра и кино Гуна Зариня. Исполнительница главной роли в спектакле "Медея" в интервью программе "Культпросвет" на радио Baltkom указала, что верит -латыши и русские станут единым обществом.

"Я надеюсь, что мы все-таки когда-нибудь станем единым обществом. И та бездна, которая сейчас разделяет нас, со временем будет становиться все меньше и меньше. Я, наверное, наивная, но я верю в это", - сказала Гуна Зариня.

По словам актрисы, Латвия станет сильнее, когда перестанет закрывать свои границы, ошибочно полагая, что именно таким образом она укрепится. По мнению Зарини, сами латвийцы могут внести свою лепту в становление сильного и крепкого государства.

"Я не верю в сепаратизм, я не верю в то, что, закрыв границы, мы станем сильнее. Сотрудничая с другими культурами и людьми, мы сможем стать сильнее. Я должна сама охранять свое национальное пространство. Я должна работать в этой культуре. Я должна работать на хорошем латышском языке. Я должна работать также и для другой культуры", - сказала Зариня.

В то же время актриса отметила, что в Латвии было бы спокойнее, если бы не Россия не находилась по соседству.

"Мы бы смогли более спокойно жить, если бы рядом не было России. Может быть лет через 100-200, но сейчас это прежде всего вопрос безопасности государства", - указала Зариня.

Также, актриса считает, что латвийское общество должно принять беженцев, ищущих убежища и стать терпимее к ним.

"Беженцы должны стать частью латвийского общества. Я смотрю на вещи проще. Я была в Австралии и встречалась с латышскими беженцами, которые спаслись в Австралии от войны. Сейчас они составляют лучшую часть австралийского общества. Я не вижу иного пути, как только жить и работать вместе. Но интеграцией беженцев должны заниматься профессиональные люди. Мы не можем быть закрытой страной и обществом. Мы видим к чему ведет противостояние, когда латыши не могут ужиться с русскими", - говорит актриса.

Как сообщалось, в марте 2014 года, сразу после присоединения Крыма к России, "Гоголь-центр" отменил четыре спектакля "Медея", в которых должна была играть актриса Гуна Зариня. Спектакли не состоялись из-за того, что Зариня отказалась приехать в Москву по политическим мотивам.