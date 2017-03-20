Эксклюзив |

Американский миллиардер и банкир Дэвид Рокфеллер был волевым и сильным человеком. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал российский бизнесмен, общественный деятель и член «Рокфеллеровского клуба» Феликс Комаров.

Он отметил, что Рокфеллер активно занимался благотворительной деятельностью.

«Действительно, ушел большой человек, большая личность. Человек, который не просто заработал деньги, а который создал их в большом количестве. Клуб, членом которого мне посчастливилось быть, и огромное количество того, что он сделал – мощнейший онкологический центр, Фонд Рокфеллера – мне кажется, это достойно», - сказал Комаров.

Он также рассказал, каким образом попал в «Рокфеллеровский клуб».

«Однажды в Америке я познакомился и подружился с одним состоятельным человеком, он сказал мне – хочешь я приглашу тебя в наш клуб, Рокфеллеровский? Кто откажет, я согласился. Он назначил мне встречу, я пришел и был поражен – я увидел там историю Америки, а может и мира. Он рассказал мне, что для того, чтобы стать членом клуба, нужны пять рекомендаций, три из которых должны быть от членов президиума клуба. Спустя какое-то время он предложил мне позавтракать с самим Рокфеллером. Я пришел за пять минут, зашел в зал, где сидел этот пожилой внимательный человек, с таким, как у нас говорят, металлом в глазах. Металлургия здесь не при чем, это характер, действительно сильный человек. Мы стали разговаривать, он задавал вопросы о России, о нефти, о политике, о Сибири, об Урале. В итоге так получилось, что вместо семи-восьми минут, отведенных мне на разговор с Рокфеллером, мы проговорили 40. В конце мы встали, я пожал ему руку, поблагодарил за завтрак, а он сказал – поздравляю. Я, догадываясь, о чем он, все-таки спросил – с чем? Ну как, вы – член моего клуба. Потом мне объяснили, что его голос является решающим. Так я стал членом Рокфеллеровского клуба. Еще через два года он вручал мне почетный приз «Человек года». Это был большой праздник», - рассказал Комаров.

Американский миллиардер и банкир Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни сегодня утром. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя его семьи Фрейзера Сайтела.

По его информации, магнат скончался во сне в своем доме в Покантико Хилс.

Фото из Twitter