Эксклюзив |

Российские телеканалы внушают живущим в Латвии телезрителям, что Евросоюз слаб, а Россия – сильна, не только через информационные программы, но и через юмористические. Об этом в эфире радио Baltkom заявила представитель Центра стратегических коммуникаций НАТО Stratcom Линда Цурика.

"На оборону государства часто смотрят исключительно как на оружие. Однако речь идет не только о физической обороне, но и об информационной сфере. В Латвии и странах Балтии в целом очень много смотрят российское телевидение. Не только русскоязычные, но и латыши, потому что финансирование телеканалов несопоставимо. В прошлом году мы анализировали то, что происходит в разных новостных передачах, там преимущественно говорят о том, что в Латвии все плохо, Евросоюз слаб, НАТО тоже, а Путин сильный, Россия – держава, хорошо было в Советском Союзе. Так можно обрисовать этот фон. Он появляется не только в новостях, но и в юмористических шоу. Если человек годами это смотрит, то через десять лет он приходит к выводу, что в Латвии все плохо, вот бы нас кто-то оккупировал. Я утрирую, конечно. Поэтому, безусловно, активность России в ЕС для нас очень интересна", - сказала Цурика.

Напомним, Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал аналитическое исследование "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы", в котором назвал российскую юмористическую передачу КВН и другие российские юмористические шоу "инструментом политической стратегической коммуникации".

Заказчиком исследования выступило Министерство обороны Латвии.