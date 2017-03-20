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Вакцинация – это процедура, которая до сих пор вызывает много споров. Сторонники утверждают, что с ее помощью удалось победить многие смертельные заболевания, а противники, напротив, полагают, что вакцины сами в себе несут вред здоровью.

Тема эта, по нашему мнению, очень чувствительная и должна обсуждаться профессионалами. Поэтому во вторник в программу “Круглый стол” на радио Baltkom мы пригласили врачей, ученых, вирусологов, биологов, а также пациентов, пострадавших, по их словам, от неудачной вакцинации.

Мы постараемся разобраться в том, какие риски несут прививки, можно ли найти альтернативу существующим вакцинам и как устроен механизм их действия.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), плановая иммунизация против полиомиелита, столбняка, дифтерии, коклюша, кори и свинки ежегодно спасает жизнь и здоровье 3 миллионам детей в мире. А с помощью новых вакцин, которые будут разработаны в ближайшие 5-10 лет, можно будет предотвратить гибель ещё 8 миллионов детей в год.

Мы ждем в студии семейного врача, педиатра Айю Шниквалде, врача-педиатра Александра Василенка, врача-инфекциониста Галину Панц-Зайцеву, а также медсестру Татьяну Рябикову-Володину, двое детей которой, по ее словам, пострадали от вакцинации.

По телефону в прямой эфир нашей радиостанции согласились выйти бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций НИИ “Вектор” (Россия), заведующий лабораторией Научно-исследовательского института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов, заведующий лаборатории российского НИИ вакцин и сывороток им И. Мечникова, профессор Михаил Костинов, заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Россия) Елена Бурцева, эксперт по детским вирусным вакцинам, доктор биологических наук, вице-президент Общества биотехнологов России, заместитель директора по науке СПБ НИИ вакцин и сывороток Игорь Красильников.

Также у нас запланирована связь с Германией – эксперт по IT и искусственному интеллекту Сергей Глушнев расскажет о “виртуальной вакцинации”, которой подвергаются компьютерные системы.

Синолог из Китая Михаил Рыжаков обрисует, как с вакцинацией обстоят дела в Поднебесной, а врач-педиатр из Израиля Илья Песлин расскажет об опыте этой страны.

Эфир пройдет 21 марта, во вторник, с 13 до 15 часов на волнах радиостанции Baltkom.

Его проведут Вадим Радионов и Константин Ранкс.

Телефоны прямого эфира +371-67212939 и +371-67213939.