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Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике не поддержала сегодня поправки к закону о защите животных, предусматривающие запрет на их использование в цирковых представлениях. Об этом в эфире программы "Разворот" на радио Baltkom рассказал руководитель организации "Свобода животных" Айварс Андерсонс, также принявший участие в заседании.

По его словам, депутаты не захотели слышать аргументы в пользу данного законопроекта.

"Сегодня мы, к сожалению, не увидели на заседании рациональной дискуссии. Ситуацию в цирке нам комментировали и иностранные ученые, которые, выражаясь простым языком, говорили, что диким животным в цирке плохо, поскольку создать условия, в которых им было бы хорошо жить, в неволе невозможно. Это единогласное мнение всемирного научного сообщества, и его придерживаются уже многие латвийские эксперты, а также эксперты из других стран. Однако это мнение, как нам показалось, депутаты не услышали. Они отстаивали мнение, что цирк – это хорошо, а цирк с животными – еще лучше. Они хотят, чтобы в цирке были животные любой ценой", - рассказал Андерсонс.

Он подчеркнул, что законопроект разрабатывался очень долго и тщательно - велись переговоры с латвийскими и иностранными экспертами.

"Этот законопроект был подан на рассмотрение в Сейм Министерством земледелия, которое разработало его вместе с группой экспертов и разными организациями - Рижским зоопарком, Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), Министерством охраны среды и регионального развития, Латвийским сельскохозяйственным университетом и другими структурами, занимающимися вопросами защиты животных в Латвии. Вначале мы начали говорить об этом с ПВС, законопроект постепенно продвигался вперед и разрабатывался очень тщательно на каждом этапе. До его появления в Сейме было много дискуссий. Но, к сожалению, сегодня большинство депутатов комиссии Сейма отклонило данный законопроект, в котором были и другие пункты, касающиеся защиты животных. То есть, комиссия передаст данный законопроект в Сейм с рекомендацией голосовать "против"", - указал Андерсонс.

Добавим, законопроект, предусматривающие запрет на использование животных в цирковых представлениях поддержали три парламентария, против был один, а пятеро воздержались.

Перед заседанием комиссии несколько человек также провели у Сейма пикет против запрета на использование животных.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в понедельник, 20 марта организация "Свобода животных" подала в Сейм более 26 тыс. подписей под петицией "За человеческий цирк", которая призывает прекратить использование животных в цирке.

В Сейм подано также подписанное 37 негосударственными организациями письмо с просьбой к депутатам Сейма поддержать поправки к закону о защите животных, предусматривающие отказ от использования диких животных в цирках Латвии.

С инициативой запрета на использование в цирке диких животных выступила в 2015 году Продовольственно-ветеринарная служба.