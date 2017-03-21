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Хозяин месяцами морил своих собак голодом, в результате чего одна из них умерла, несмотря на попытки прохожих спасти ее. Об этом страшном случае рассказала радио Baltkom руководитель ветеринарной клиники VetVesta Елена Семенова. Одну из собак, добермана, двое молодых людей просто выкрали у хозяина, чтобы спасти, и привезли в клинику.

"В нашу клинику человек привез добермана с заворотом желудка, собака была очень истощена, в жутком состоянии. Мы ее прооперировали. Потом оказалось, что это не хозяин собаки. Ее привезли ребята, которые заметили ее в одном из дворов на улице Маскавас, со стороны наблюдали и иногда подкармливали. А хозяин им еще и угрожал за то, что они кормят его собаку", - рассказала она.

Замученная собака умерла, но ее можно было спасти, если бы за медицинской помощью обратились раньше, сообщила ветеринар.

"Из-за истощения собака была очень нестабильна, но сама операция прошла достаточно удачно. Если бы собаку привезли раньше, то результат всех наших усилий мог бы быть положительным, но, к сожалению, когда ее уже транспортировали в круглосуточную клинику, собачка умерла. Причем не старая собака, добрая, с хорошим характером", - пояснила она.

Вторую собаку при помощи полиции удалось спасти, рассказала Семенова.

"Нам пришлось обратиться в полицию. Когда полиция приехала на место, оказалось, что на этой территории, находится ещё одна собака. Люди, которые ее привезли рассказали, что обеих собак, добермана и азиата кормили один раз в неделю, хлебом. Действительно оказалось, что там в мисках один песок, никакой воды или пищи, и азиат тоже в очень плачевном состоянии. Сейчас он находится в ветеринарной клинике на Гертрудес", - сообщила доктор.

Закон о защите животных от жестокого обращения в Латвии существует, но практически не применяется, считает Елена Семенова, но она надеется, что люди, медленно убивавшие животных на этот раз будут наказаны.

Напомним, законом устанавливается наказание за жестокое обращение с животными. Это может обойтись нарушителю в сумму до 700 евро. Если же речь идет о более серьезном нарушении, то наказание может быть и уголовным. Так, за увечье или истязание животного, можно получить до 3 лет тюрьмы.

Фото/Елена Семенова