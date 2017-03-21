Хозяин морил собак голодом, одна из них умерла (14)

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Эксклюзив | 21 марта 2017 года, 15:15

Хозяин месяцами морил своих собак голодом, в результате чего одна из них умерла, несмотря на попытки прохожих спасти ее. Об этом страшном случае рассказала радио Baltkom руководитель ветеринарной клиники VetVesta Елена Семенова. Одну из собак, добермана, двое молодых людей просто выкрали у хозяина, чтобы спасти, и привезли в клинику.

"В нашу клинику человек привез добермана с заворотом желудка, собака была очень истощена, в жутком состоянии. Мы ее прооперировали. Потом оказалось, что это не хозяин собаки. Ее привезли ребята, которые заметили ее в одном из дворов на улице Маскавас, со стороны наблюдали и иногда подкармливали. А хозяин им еще и угрожал за то, что они кормят его собаку", - рассказала она.

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Замученная собака умерла, но ее можно было спасти, если бы за медицинской помощью обратились раньше, сообщила ветеринар.

"Из-за истощения собака была очень нестабильна, но сама операция прошла достаточно удачно. Если бы собаку привезли раньше, то результат всех наших усилий мог бы быть положительным, но, к сожалению, когда ее уже транспортировали в круглосуточную клинику, собачка умерла. Причем не старая собака, добрая, с хорошим характером", - пояснила она.

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Вторую собаку при помощи полиции удалось спасти, рассказала Семенова.

"Нам пришлось обратиться в полицию. Когда полиция приехала на место, оказалось, что на этой территории, находится ещё одна собака. Люди, которые ее привезли рассказали, что обеих собак, добермана и азиата кормили один раз в неделю, хлебом. Действительно оказалось, что там в мисках один песок, никакой воды или пищи, и азиат тоже в очень плачевном состоянии. Сейчас он находится в ветеринарной клинике на Гертрудес", - сообщила доктор.

Закон о защите животных от жестокого обращения в Латвии существует, но практически не применяется, считает Елена Семенова, но она надеется, что люди, медленно убивавшие животных на этот раз будут наказаны.

Напомним, законом устанавливается наказание за жестокое обращение с животными. Это может обойтись нарушителю в сумму до 700 евро. Если же речь идет о более серьезном нарушении, то наказание может быть и уголовным. Так, за увечье или истязание животного, можно получить до 3 лет тюрьмы.

Фото/Елена Семенова

Комментарии 14
Tatjana Šarova 18 часов назад
Хозяина самого не поить ,и не кормить бедные собаки..
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грегори х.з. 19 часов назад
к чему это переключение темы на риторические вопросы?
так можно бесконечно обсирать все добрые начинания. не делате так больше, пожалуйста.
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Крик 18 часов назад
Я просто всё это к тому, что нам из статьи ничего не известно что с хозяином животного, в каком он состоянии сам, я вполне допускаю что человек может быть и болен и психологически не стабилен, таких случаев очень много, а потом у него банально может не быть денег, мы не страна "розового счастья", чтоб прокормить таких животных без проблемм, нужно достаточно зарабатывать и если у человека материальные проблеммы, то естественно он будет заботиться сперва о себе, животные будут получать то, что упадёт со стола и это нормально в этом случае. Нельзя винить сейчас хозяина, не имея никакой информации по нему. И не каждый хозяин выпустит на улицу своё любимое и родное животное в таких случаях, или позвонит в приют, это не игрушка которую можно выбросить, поэтому здесь жаль всех.
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