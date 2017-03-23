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президент Раймондс Вейонис впервые после продолжительного заболевания посетил свою резиденцию в Юрмале и встретился там с премьер-министром Марисом Кучинскисом.



В тот же день в Ригу прибыли корабли Первой постоянной группы ВМС НАТО - флагман ВМС Испании фрегат Alvaro de Bazan и фрегат ВМС Великобритании Iron Duke.

Той же ночью на Даугаве у реки Индрица пограничники задержали плот с 100 тысячами контрабандных сигарет. Сотрудники Пиедруйского отделения Государственной пограничной охраны заметили на реке плот, пересекавший государственную границу. Используя моторную лодку, они задержали контрабандный товар. На плоту перевозились 11 мешков с сигаретами марок NZ Super Slim и Premjer производства Белоруссии.

23 марта 2014 года, как сообщил портал latvijasputni.lv, в пойме реки Свете рекордно рано видели турухтана - птицу из семейства бекасовых.



23 марта 2013 года в гостинице «Исландия» в Риге был учрежден Конгресс неграждан. На съезде присутствали известные общественные деятели, среди которых были европарламентарий Татьяна Жданок, депутат Сейма Борис Цилевич, глава Союзa граждан и неграждан Владимир Соколов, журналист Юрий Алексеев, политолог Эйнарс Граудиньш, юрист Елизавета Кривцова и предприниматель Валерий Комаров. Были приглашены представители правящих политических сил, а также президент Андрис Берзиньш. Правящие политики проигнорировали приглашение, а президент ответил письмом, в котором указал, что не сможет присутствовать на съезде.

23 марта 2012 года группа независимых депутатов Сейма под руководством Клавса Олштейнса учредила общество "Свободные демократы". Его главной целью была объявлена перезагрузка латвийской экономики. Сообщалось, что общество уже начало работу над пакетом законодательных инициатив, который станет началом новой экономики Латвии.



В тот же день в лондонском The Royal Court Theater прошла официальная премьера спектакля режиссера Майкла Лонгхерста Remembrance Day («День памяти») по пьесе латвийского драматурга Алексея Щербака «Легионер». Пьеса рассказывает о ежегодном шествии бывших легионеров латышской части Ваффен СС, увиденном глазами соседей по лестничной площадке — двух участников марша, советского ветерана и четырех членов русской семьи.

23 марта 2011 года Бюро защиты Сатверсме в своем ежегодном докладе сообщило, что акцию за переименование улицы Дудаева организовали российские спецслужбы.

23 марта 2010 года из стремительного подъема уровня воды в реках Лиелупе и Свете, часть улиц города Елгавы оказались под водой. Из-за наводнения в 170 домах в городе пришлось отключить подачу электричества.



В тот же день президент Валдис Затлерс встретился в Рижском замке с хором Вашингтонского университета.

В тот же день Управление мест заключения издало распоряжение об отправке сотрудников в 10-дневный неоплачиваемый отпуск, для того, чтобы хватило средств на обеспечение функций до конца года. Как сообщил начальник УМЗ Висвалдис Пуките, в этом году тюрьмам дополнительно необходимо полмиллиона латов. Так как взять эту сумму негде, руководство управления обсуждало два варианта - уволить 120 сотрудников или не уволить ни одного за счет 10-дневного неоплачиваемого отпуска. Каждый день такого отпуска позволит сэкономить в среднем 15 латов на одного работника.

23 марта 2009 года страховая компания ВТА, в соответствии с полисом на страхование памятника Свободы в Риге от осквернения, выплатила два первых возмещения по 150 латов на основании протоколов об административных нарушениях, составленных муниципальной полицией. Оба зафиксированных нарушения были совершены ночью и в обоих случаях это было отправление естественной нужды: в одном случае - около памятника Свободы, во втором - в прилегающих к памятнику насаждениях, которые также являются территорией памятника и входят в объект страхования. Оба нарушения совершили находившиеся в состоянии алкогольного опьянения 20-летние юноши - Марцис 1985 года рождения и Янис У. 1988 г.р., задержанные на месте происшествия.

В тот же день в газете Latvijas Avize было опубликовано интервью с основателем Народной партии Андриiсом Шкеле в котром он впервые предложил подумать о включении правых русских политиков в правительство Латвии. «Это было бы необходимо, чтобы инородцы, удельный вес которых здесь велик, тоже поняли, что в Латвии все люди одинаковы. Что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Что ошибки случаются не у "плохих латышей", а у некомпетентных руководителей, которыми могут оказаться как латыши, так и русские», - подчеркнул Шкеле.

23 марта 2008 года большая часть опрошенных жителей Латвии, согласно опросу TNS Latvia, на Пасху собиралась посетить родственников и друзей, а также в соответствии с традицией красить яйца и качаться на качелях. 91% респондентов были намерены на Пасху красить яйца, 71% - биться ими, 38% - качаться на качелях, 22% - катать яйца. Качаться на качелях собирались 55% латышей и 16% нелатышей

В тот же день на Пасху в ряде районов Латвии выпал снег, сообщили в Латвийском агентстве окружающей среды, геологии и метеорологии. Утром самый толстый снежный покров был в Павилосте - 12 см. В Гулбене толщина снежного покрова составляет 11 см, в Зиланы и Алуксне - 7см, в Дагде и Руиене - 6 см. От 1 до 4 см снега выпало в Даугавпилсе, Скривери, Айнажи, Добеле, Вентспилсе, Руцаве, Стенде, Мерсрагсе и Скулте.

23 марта 2007 года на нефтепроводе Унеча - Вентспилс в Бешенковичевском районе Витебской области Белоруссии произошла авария на нефтепроводе, нефть попала в приток Западной Двины Улла и 26 марта дошла до Даугавы.

23 марта 2006 года из-за анонимного телефонного звонка с сообщением о взрывном устройстве вблизи Рижского замка примерно на час была эвакуирована канцелярия президента Латвии. Президента в тот момент в Рижском замке не было.Выяснилось, что ложное сообщение по телефону сделала 12-летняя девочка. «Хотела бы призвать всех подростков — если у них есть желание привлечь внимание и так далее, пусть напишут президенту, я приглашу их на чай с чем-нибудь, но пусть не тратят государственные деньги», - сказала по этому поводу президент Вике-Фрейберга.

В тот же день Сейм Латвии передал в комиссии на рассмотрение подготовленные фракцией Первой партии Латвии поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие наложение штрафа в размере 25 минимальных зарплат на покупателей секс-услуг.



23 марта 2005 года президент Вайра Вике-Фрейберга на презентации 13-го тома статей Латвийской комиссии историков «Тоталитарные оккупационные режимы в Латвии в 1940-1964 гг.» завила, что разъяснение истории Латвии будет трудоемкой работой, потому что потребует преодоления укоренившихся мифов и стереотипов. Президент подчеркнула, что работа комиссии историков ни в коей мере не является политическим заказом или пропагандой, и каждый представитель комиссии отвечает за свой труд своей репутацией.

В тот же день по возвращении из Ирака делегации во главе с министром обороны Эйнарcом Репше, входивший в состав делегации командир Сухопутных сил Юрис Безубовс рассказал, что латвийским военнослужащим, несущим службу в Ираке, не хватает наличных денег для расчетов за необходимые для выполнения своих задач покупки.

23 марта 2004 года министр культуры Латвии Хелена Демакова договорилась с находящимся в Риге старшим вице-президентом корпорации Microsoft Жаном-Филиппом Куртуа о том, что корпорация окажет Латвийской национальной библиотеке поддержку в области информационных технологий.

В тот же день посол Латвии во Франции Роланд Лаппуке вручил верительные грамоты князю Андоррскому Хуану Энрике Вивесу Сисилья.

23 марта 2003 года агентство ЛЕТА сообщило, что за короткий период в Полицию безопасности с заявлениями обратилось несколько человек, которые просили проверить деятельность сатанистов в Латвии. Авторы заявлений сообщали, что в секте сатанистов применяются наркотические и психотропные вещества, люди часто ведут себя неадекватно, и не могут объяснить свои действия. Сатанисты вербуют своих сторонников в школах и вузах, часто с применением насилия, собираются на кладбищах. В ночь перед посвящением новый последователь секты должен выкопать из могилы череп, а ритуал посвящения подразумевает заклание животных, чаще кошек. Сатанисты пьют кровь убитого животного и посвящаемого из кубков, украденных в церквях. Они также оскверняют могилы, переворачивая на них кресты. По данным агентства, о деятельности сатанистов полиции сообщили студенты Рижского института теологии и юридического факультета ЛУ.

23 марта 2001 года в Риге автомашина Volvo 850, за рулем которой сидела женщина, врезалась в витрину автосалона Porsche. Торговый руководитель салона заявил, что машина стояла напротив входных дверей. Когда севшая за руль автомашины женщина повернула ключ зажигания, автомобиль дернулся и въехал во входные двери салона.

23 марта 2000 года премьер-министр Андрис Шкеле в еженедельном интервью Латвийскому радио призывал всех жителей и должностные лица Латвии внести свой вклад в формирование положительного образа государства. Там же Шкеле заявил, что правительство Латвии не поддержит просьбу депутата парламентской фракции ТБ/ДННЛ, руководителя парламентской группы поддержки Чечни Юриса Видиньша принять чеченских беженцев.

23 марта 1997 года в рижском Доме конгрессов выступила британская рок-группа Slade.



23 марта 1994 года Латвия установила дипломатические отношения с Республикой Сейшельские Острова — островным государством в западной части Индийского океана, немного южнее экватора.

23 марта 1988 года Союз писателей Латвии создал комиссию по выявлению злодеяний сталинизма.

23 мая 1955 года с Рижского железнодорожного вокзала на целинные земли Казахстана отправился эшелон с молодежью, главным образом рижской. Впервые на целину из Латвии поехало такое количество человек — 750.

23 марта 1934 года в состав Риги была включена cеверо-западная часть Межциемса.

23 марта 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщала:«В кинотеатре „Сплендид-Палас“ вчера перед приглашёнными гостями демонстрировались виды Японии. Фильма, которая с большим успехом прошла уже в Париже, любезно предоставлена отделу печати министерства иностранных дел японским представителем в Латвии г. Уеда. В картине мало выделен японский быт, но зато, насколько это, конечно, возможно, в небольшой сравнительно фильме, богато обрисована флора и фауна Японии. Перед зрителем проходит Токио, показывается известная гора Фудзи, виды Матушимы, Никко и в заключении танец гейш в Киото».

23 марта 1919 года немецкие войска освободили от большевиков Бауску.



23 марта 1904 года в Риге вышел первый номер нелегальной социал-демократической газеты Cīņa. Выходила до 1991 года.

Фото - president.lv, sargs.lv, kongress.lv, royalcourttheatre.com