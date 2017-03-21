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В Кадаге, в Адажском крае 21 марта найдена застреленной собака похожая на породу стаффордширский терьер - кобель, примерно 4 лет отроду, об этом сообщает приют для животных Mežavairogi на своей странице в социальной сети Facebook.

"У животного не зарегистрированный микрочип под номером Nr.941000018723688. Просьба помочь найти хозяев! Если вам что-либо известно об этой собаке, просьба звонить по телефону 24422440. Полиция уже занимается этим делом. Будем благодарны за любую информацию! Делитесь! Спасибо!", - призывают защитники животных.

Пользователи соцсети стали активно распространять эту информацию, за два часа после публикации сделано более 1000 репостов, а кто-то высказывал свои слова возмущения. "Ужас! Нелюди! Руки таким оторвать! Зачем??? Зачем убивать? Ведь есть приюты и можно отдать животное,его приютят по настоящему хорошие и любящие его люди! Нужно быть истинным психом, чтоб такое сделать!", - пишут пользователи.

А кто-то стал выдвигать свои предположения о том, что же могло произойти.

"Одно не могу понять, почему все пишут что его специально застрелили. Это Адажи, Кадага полигон. Там каждый день идут учения. Хозяин виноват только в том что отпустил свою собаку без поводка", - пишет одна из пользовательниц соцсети.

На что ей отвечают, что, судя по входному отверстию, выстрел произведён в упор. "Пистолет практически приставки к голове. Иначе отверстие было бы больше, а не такое аккуратное. Следовательно собака подпустила к себе человека, либо была очень доверчивой, либо знала стрелявшего" - написал пользователь Facebook.