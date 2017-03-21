Под Адажи застрелен стаффордширский терьер: защитники животных просят помощи (9)

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Эксклюзив | 21 марта 2017 года, 21:15

В Кадаге, в Адажском крае 21 марта найдена застреленной собака похожая на породу стаффордширский терьер - кобель, примерно 4 лет отроду, об этом сообщает приют для животных Mežavairogi на своей странице в социальной сети Facebook.

"У животного не зарегистрированный микрочип под номером Nr.941000018723688. Просьба помочь найти хозяев! Если вам что-либо известно об этой собаке, просьба звонить по телефону 24422440. Полиция уже занимается этим делом. Будем благодарны за любую информацию! Делитесь! Спасибо!", - призывают защитники животных.

Пользователи соцсети стали активно распространять эту информацию, за два часа после публикации сделано более 1000 репостов, а кто-то высказывал свои слова возмущения. "Ужас! Нелюди! Руки таким оторвать! Зачем??? Зачем убивать? Ведь есть приюты и можно отдать животное,его приютят по настоящему хорошие и любящие его люди! Нужно быть истинным психом, чтоб такое сделать!", - пишут пользователи.

А кто-то стал выдвигать свои предположения о том, что же могло произойти.

"Одно не могу понять, почему все пишут что его специально застрелили. Это Адажи, Кадага полигон. Там каждый день идут учения. Хозяин виноват только в том что отпустил свою собаку без поводка", - пишет одна из пользовательниц соцсети.

На что ей отвечают, что, судя по входному отверстию, выстрел произведён в упор. "Пистолет практически приставки к голове. Иначе отверстие было бы больше, а не такое аккуратное. Следовательно собака подпустила к себе человека, либо была очень доверчивой, либо знала стрелявшего" - написал пользователь Facebook.

Комментарии 9
Alex28 минут назад
Лес люблю, грибы искать люблю ,просто уединиться ,особенно осенью.Но не люблю встречать в лесу "очеловеченных" животных ,да ещё такой породы .Что там за умник написал про приюты, можно попробовать сдать ?У меня то нож,справлюсь если что,а сколько бабушек одиночек по грибы ходит ,не видели ?
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Natalya Shevchenko29 минут назад
Что делать, если собака на Ваших глазах разрывает человека?
И еще вариант: этот человек - Вы, и у Вас есть оружие?
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Крик11 минут назад
В лесу много запахов, природа собак устроена так, что как только выбежала за порог своего охраняемого периметра, или просто уловила запах других собак, в особенности сучки и всё, людей в её жизни больше нет, как нет и превычного для неё периметра, меньше всего вы нужны ей со своим ножичком, а о старых костях вообще смешно говорить. Кстати породистые и воспитанные собаки отлично определяют возраст человеческий, в плане ребёнка, зрелого человека и старого определяют как два пальца об асфальт. Стаффорды добрые почти во всех случаях, к людям отношение положительное 8 по 10-ой шкале. Завалили стаффорда не случайно.
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