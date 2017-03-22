Эксклюзив |

Сегодня, с 13.00 до 15.00 на радио Baltkom состоится "круглый стол" - дискуссия о безопасности детей в контексте недавних трагических случаев, когда подростки пытались совершить самоубийство. Вместе с приглашенными в студию экспертами мы поговорим о ситуации в сфере защиты прав детей, узнаем правила безопасного поведения в интернете, а также выясним, какие действия для обеспечения безопасности детей предпринимают правоохранительные органы и как она обеспечивается в латвийских школах.

Также мы, главным образом, поговорим о том, как родители пытаются уберечь своих детей от опасности, и попытаемся разобраться, почему мы живем рядом, но часто не замечаем друг друга.

Гостями "круглого стола" станут руководитель Государственной инспекции по защите прав детей Илона Кронберга, инспектор отдела превенции Госполиции, капитан Ольга Поджуна, член Альянса цифровой безопасности Гинтс Малкалниетис, организатор Латвийского родительского форума Константин Чекушин и директор 95-й Рижской средней школы Сергей Верховский.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь! Ведущие программы – руководитель службы информации и главный редактор MIX MEDIA GROUP Наталья Михайлова и журналист радио Baltkom Анастасия Осмоловская.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.