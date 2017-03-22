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У жителей постсоветского пространства всегда была возможность получить гражданство России, и вряд ли жители Латвии начнут массово претендовать на него, если РФ примет решение об упрощении получения российского гражданства русскоязычными иностранцами. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Сейма от партии "Единство", зампредседателя парламентской комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества Андрей Юдин.

"Пока мы говорим о том, что может случиться, если в России примут такое решение. В начале 90-х годов все, кто жил на территории СССР, могли принять российское гражданство. Тут нет ничего нового. Но, если будет облегченный вариант и кто-то решит на этой волне стать гражданином, то человек теряет гражданство Латвии и негражданство тоже. Закон не допускает двойного гражданства с Россией. И даже если в РФ не надо будет предоставлять справку об отказе от гражданства другого государства, то в Латвии этот человек автоматически потеряет свой статус, если станет подданным России", - отметил Юдин.

Напомним, в России рассматривается законопроект, призванный упростить процедуру получения вида на жительство в России иностранными "носителями русского языка".

Несмотря на то что речь в законе идет всего лишь о "виде на жительство", конечная цель — облегчить соотечественникам вступление в полноценное гражданство РФ, пишет российская пресса.

Законопроект отменяет требование, которое больше всего препятствует получению гражданства России носителями русского языка. Сейчас, чтобы получить гражданство России, нужно предоставить документ, удостоверяющий выход из иностранного гражданства. А, например, Украина, Латвия и Эстония такой документ не выдают, ссылаясь на то, что по международным нормам человек не имеет права даже временно оставаться без какого-либо гражданства, поэтому получается замкнутый круг.