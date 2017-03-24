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в Тронном зале Храма Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Иоанна (Сичевского) во епископа Елгавского, викария Рижской епархии Латвийской Православной Церкви.

В тот же день зампредседателя нацобъединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Янис Домбрава заявил, что после произошедших в Брюсселе терактов Латвии следует отказаться от решения принять 776 лиц, ищущих убежища. «Недавние теракты в Бельгии вновь подтверждают, что службы безопасности даже благополучных стран не могут устранить все угрозы со стороны иммигрантов из Африки и Ближнего Востока. Не нужно питать иллюзий, что латвийские службы безопасности будут способны предупредить угрозы, если в Латвии возникнет новая многочисленная, чужая и враждебная государству община», — отметил Домбрава.



24 марта 2015 года во время встречи с президентом Андрисом Берзиньшем глава Латвийской православной церкви митрополит Александр пригласил его побывать во время Пасхи в православной церкви, а также выразил уважение к труду президента и призвал его повторно выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Но президент не внял призыву.



В тот же день на Ратушной площади несколько десятков человек собрались на акцию протеста против Европрайда в Риге. Акцию провела организация «Антиглобалисты». На их плакатах было написано, что гомосексуализм представляет угрозу для естественной семьи, которая состоит из мужчины, женщины и детей. По утверждениям протестующих, люди гомосексуальной ориентации имеют психические отклонения, а проведения мероприятия секс-меньшинств в Риге противоречит Конституции.



24 марта 2014 года в Рижской думе состоялась торжественная церемония принесения 40 будущими гражданами присяги на верность Латвии. Их поздравил председатель Рижской думы Нил Ушаков. 1 октября 2013 года вступили в силу поправки к закону о гражданстве, предусматривающие, что лица, получающие гражданство в порядке натурализации, должны принести присягу на верность Латвии на торжественной церемонии.

В тот же день партии правящей коалиции концептуально одобрили создание при Министерстве культуры отдела по политике в области СМИ. Об этом сообщила министр культуры Даце Мелбарде.



24 марта 2012 года в здании бывшего рижского аэропорта Спилве в Пардаугаве официально был объявлен открытым сезон гражданской авиации и открыт Музей авиации.



24 марта 2011 года возле Рижского замка началась акция против повышения тарифов на электричество. Участники с плакатами «Тарифы Latvenergo — геноцид против жителей Латвии!», «Мы можем изменить нашу Латвию!», «Годманиса — в суд! Он раздел моих родителей и внуков!», «Ирландия — не наш дом, но Домбровскису все равно» перешли к зданию Сейма, где оставили принесенные с собой сломанные зонты. В Рижском замке представителей протестовавших принял президент Валдис Затлерс.

В тот же день на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы большинством голосов председателем самоуправления была избрана Жанна Кулакова (ЛПП/ЛЦ).

В тот же день, пролетая над границей на вертолете, пограничники заметили в море у Микельторниса объемный пластмассовый резервуар с веществом неизвестного происхождения. Как показала экспертиза, в пластмассовом резервуаре находилось более 24 килограммов гашиша. Находка была передана Государственной полиции.

24 марта 2010 года лидер ЛПП/LC Айнарс Шлесерс и глава парламентской фракции ЦС Янис Урбанович заявили, что их партии готовы обеспечить правительству поддержку 28 депутатов своих парламентских фракций, если премьер Валдис Домбровскис еще до выборов сократит число министерств с четырнадцати до девяти.

В тот же день из-за наводнения на Лиелупе оказались затоплены 25% территории Елгавы.

24 марта 2009 года госсекретарем МВД был назначен генерал Алдис Лиелюксис, до этого он возглавлявший Госполицию. Предполагалось, что в должности госсекретаря МВД он проработает до 14 декабря 2011 года, но уже в мае он был уволен. Служебная проверка, проведённая Бюро внутренней безопасности Госполиции Латвии, показала, что в результате ошибок, допущенных бывшим начальником Госполиции, ей был нанесён ущерб не менее чем на 2,5 миллионов латов.

В тот же день министр внутренних дел Линда Мурниеце сообщила, что в целях экономии полиция покинет здание в Риге на бульваре Аспазияс, 7.



В тот же день газета Dienas bizness сообщила, что Юрмальская дума собирается приобрести антикварный автомобиль Citroen, на котором передвигался киногерой Фантомас.

24 марта 2008 года президент Латвии Валдис Затлерс решил побывать на Пекинской Oлимпиаде.

24 марта 2007 года было самым тёплым в Латвии за последние более чем 100 лет. Среднесуточная температура в этот день превысила +11 градусов.

В тот же день на съезде Крестьянского союза Латвии прозвучали призывы выдвинуть кандидатом на пост президента Латвии председателя Сейма Индулиса Эмсиса . Однако сам Эмсис объявил, что отказывается баллотироваться на эту должность и продолжит возглавлять парламент.

24 марта 2006 года главное полицейское управление Риги передало своим мадонским коллегам дело о поступившем 23 марта ложном сообщении о взрывчатке, якобы заложенной в Рижском замке, где находится резиденция президента Латвии. Такое решение принято потому, что звонившей оказалась 13-летняя девочка из Мадоны. Именно из этого города она позвонила и сообщила о бомбе, якобы заложенной в Рижском замке. Подозреваемая девочка была допрошена в присутствии родственниц. Она не смогла объяснить, зачем сообщила о якобы заложенной взрывчатке.

В тот же день парламентская фракция объединения ТБ/ДННЛ подготовила поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие наказание тех, кто сдаёт натурализационные экзамены вместо самих натурализующихся. Проект поправок предусматривает дополнение Уголовного кодекса новой статьей, устанавливающей, что за сдачу натурализационных экзаменов вместо натурализующегося грозит лишение свободы на срок до двух лет.

24 марта 2005 года президент США Джордж Буш принял приглашение Вике-Фрейберги посетить Латвию 6 и 7 мая.

24 марта 2004 года президент Вайра Вике-Фрейберга вернула Сейму на пересмотр поправки к закону «О статусе бывших граждан СССР, не имеющих гражданства Латвии или другой страны». В письме председателю Сейма Ингриде Удре президент выразила мнение, что «необоснованно и несоразмерно лишать лицо статуса негражданина только потому, что оно получило вид на постоянное жительство в другой стране».

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга обсудила с руководителями спецслужб новые задачи, стоящие перед ними в свете присоединения Латвии к НАТО и акций, проводимых защитниками русских школ.

В тот же день бывший премьер-министр Андрис Берзиньш, управляя машиной Honda Civic, на городской территории Огре совершал левый поворот с дороги Рига-Даугавпилс на улицу Ригас, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с встречным микроавтобусом Citroen Jumper. Берзиньш в результате столкновения получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу.

24 марта 2003 года Санкт-Петербург официально сообщил Рижской думе, что не примет в подарок принадлежащую Риге статую Петра I. Губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев в письме Рижской думе писал, что «не сомневается в искренности чувств Рижской думы, предложившей в дар к юбилею Санкт-Петербурга статую Петра I... однако мы считаем, что это часть общего культурного наследия латышского, русского и немецкого народов и по справедливости должен остаться в городе, где его установили наши предшественники».

24 марта 2002 года инициативная группа из пяти бывших членов Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП), образовавших в сейме фракцию Союза социал-демократов, и более 700 их единомышленников в Доме латышского общества учредили партию Союз социал-демократов.

24 марта 2000 года председатель Сейма Янис Страуме направил письмо председателю Государственной думы Российской Федерации Геннадию Селезневу с призывом признать усилия и неоспоримые достижения Латвии в области демократии, правопорядка и прав человека, а также соблюдать международные обязательства России и создавать добрососедские отношения, опираясь на ведущие принципы современной Европы.В письме Страуме указал на достижения Латвии после восстановления независимости и подчеркнул, что достижения Латвии высоко оценены на Западе.

В тот же день у посольства Латвии в Москве прошел пикет в защиту осужденного красного партизана Василия Кононова; пикет был заявлен как "индивидуальный", то есть с участием одного человека, но на него явилась целая компания, и милиции пришлось попросить всех, кроме одного, удалиться.

24 марта 1998 года в Москве заведующий отделом прессы и информации Министерства иностранных дел России Геннадий Тарасов на брифинге сказал, что, что давно не было слышно столь оторванных от жизни высказываний о положении неграждан в Латвии, какие сделал в своей речи на Комиссии ООН по правам человека министр иностранных дел Латвии Валдис Биркавс. Который, выступая на 54-й сессии Комиссии ООН по правам человека, подчеркнул, что в Латвии не проводится двойной политики по отношению к проживающим в стране, людей не разделяют по национальной принадлежности, и все лица, выразившие желание получить гражданство Латвии, уже его получили.

В тот же день эксперты Европейского совета по вопросам языка и прав человека, рассмотрев проект закона о государственном языке в Латвии, заявили, что некоторые статьи закона не соответствуют Европейской конвенции по правам человека, в связи с чем Латвия может терпеть поражение на процессах в международных судах.

24 марта 1999 года обращаясь с речью к высланным и их родственникам, собравшимся на открытие выставки в Музее оккупации, посвященной годовщине депортации 25 марта 1949 года, президент Гунтис Улманис призвал их вспомнить эти события с горечью, но без ненависти.

24 марта 1997 года Сейм разрешил начать уголовное преследование депутата Валдиса Крисберга. Это был первый такой случай после восстановления независимости.

24 марта 1949 года председатель Совета Министров ЛССР Вилис Лацис подписал постановление о конфискации имущества лиц, выселяемых из Латвии.



24 марта 1933 года было сформировано семнадцатое по счету правительство Латвийской Республики. Его возглавил Адолфс Блёдниекс. Просуществовало до 16 марта 1934 года.

24 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В апреле сего года предполагается приступить к грандиозной воздушной фотографической съемке города Риги и окрестностей. Съемка будет производиться с аэроплана на высоте 2 500 метров, а для производства предполагаемых 1 500 отдельных снимков потребуется приблизительно 40— 90 часов полёта. Вся работа по съёмке, систематизации и склейке фотографий займет больше месяца. Материалы фотографической съемки впоследствии будут использованы для точного составления карт и выработки проектов для предполагаемых новых портовых сооружений и планировки предместий города».

24 марта 1924 года Cейм принял решение об учреждении Ордена Трех Звёзд, в память о создании латвийского государства 18 ноября 1918 года.

24 марта 1918 года в доме № 11 по Царицынской улице Москвы, где размещалась вторая рота Усть-Двинского латышского полка, прогремел выстрел. Это стрелок Александр Карлович Шалтьяр после обеда, взяв с кровати полуротного командира Эймана заряженный револьвер, вышел в коридор, насмешливо показал стоявшим неподалеку солдатам на висевшую на стене икону и со словами: «Такого чертёнка здесь не нужно», — прицельно выстрелил. На следующий же день после инцидента собралась следственная комиссия Первой латышской стрелковой бригады, которая постановила, что так как «с религиозной точки зрения поступок производит крайне удручающее впечатление на других товарищей и так как икона представляет художественное произведение, передать означенное дело на рассмотрение революционного трибунала г. Москвы». Обвиняемый скрылся. Трибунал запросил Московскую уголовную милицию произвести розыск. Ответа из милиции не поступило.

Фото - pravoslavie.lv, mixnews.lv, spilve-rix.lv, LETA, газета "Педейя бриди".