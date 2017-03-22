"Круглый стол" на Baltkom: Взрослые и дети. Заметить друг друга.
Сегодня с 13.00 - 15.00 – в формате “круглого стола” на радио Baltkom пройдет дискуссия о безопасности детей. Почему родители не знают, что делают их дети? Почему дети предпочитают общение с компьютером, чем с ними? Чем может закончиться такое “незамечание друг друга”? Почему в семьях калечатся и гибнут дети? Можем ли мы, взрослые, повлиять на ситуацию и что для этого нужно сделать?
Выплывший недавно “синий кит” - только верхушка айсберга, а под водой – огромная глыба “взрослого” безразличия и равнодушия. Поговорим о безопасности детей с разными экспертами:
Руководитель Государственной инспекции по защите прав детей Илона Кронберга
Член Альянса цифровой безопасности, специалист по безопасности в интернете организации по предотвращению инцидентов в системе ИТ-безопасности Cert.lv Гинтс Малкалниетис
Организатор Латвийского родительского форума Константин Чекушин
Директор 95-й Рижской средней школы Сергей Юрьевич Верховский
Инспектор отдела превенции Госполиции, капитан Ольга Поджуна
Ведущие – Наталья Михайлова и Анастасия Осмоловская