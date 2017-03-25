25 марта 2015 года президент Андрис Берзиньш в интервью передаче «Точки над i» на телеканале ЛТВ7 на вопрос, когда может состояться визит Путина ответил, что приглашение, которое было высказано при Затлерсе, из-за украинской ситуации больше не актуально. Он уточнил, что свою актуальность оно потеряло с 1 марта 2014 года. Ранее в интервью агентству ЛЕТА президент говорил, что не видит препятствий, чтобы во время его полномочий состоялся визит президента России в Латвию.

25 марта 2014 года на заседании парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, в котором участвовали представители Национального совета электронных средств массовой информации, Латвийского телевидения и Латвийского радио было принято решение открыть для проживающих за рубежом латышей специальный информационный канал об актуальных событиях и культурных мероприятиях в Латвии. Комиссия поручила НСЭСМИ в течение двух месяцев разработать концепцию канала для зарубежных латышей, после чего будет рассматриваться вопрос о затратах на его создание.

25 марта 2013 года стали известны результаты исследования общественного мнения SKDS по заказу Рижской думы. Они свидетельствовали, что внешний облик нового здания Латвийской национальной библиотеки не нравится 57,9% рижан. Среди респондентов-латышей здание ЛНБ не нравилось 47,1%, нравилось - 42,5%, среди русскоязычных, соответственно, 65,2% и 24%. У рижан спросили также, считают ли они адекватными расходы на строительство ЛНБ в размере около 180 миллионов латов. 71,6% ответили, что здание обошлось слишком дорого, 17,3% признали затраты соразмерными, а 11,1% не высказали определенного мнения.

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члены молодежной организации "Единая Латвия" оставили в бюро партии "Новое время" подарок для премьер-министра Валдиса Домбровскиса - большого белого плюшевого мишку и труд Карла Маркса "Капитал". Как сообщили в организации, мишка символизирует вялый и сонный стиль работы премьера, который недопустим в нынешней экономической ситуации.

В тот же день Сейм, рассматривая переданные президентом поправки, вновь разрешил продавать алкогольные напитки 1 сентября, обязавшись вместо отмененного запрета усилить административную ответственность за продажу алкоголя подросткам.

В тот же день была ликвидирована спичечная фабрика "Комета", прекратившая производство еще в 2007 году.

25 марта 2009 года стали известны результаты исследования, проведенного компанией Data Serviss. Они показали что в свободное время жители стремятся отправиться в путешествие, выспаться, пообщаться с друзьями или проводить больше времени со своей семь. Так, 25% респондентов сообщили, что в свободное время охотно бы отправились в путешествие, 24% - выспались, 19% - встретились или поговорили с друзьями, 18% - хотели бы больше время проводить со своей семьей, а 7% - занялись бы улучшением интерьера своего дома.

В тот же день в Калнмуйже, неподалеку от Кулдиги, открылся первый и единственный в Латвии музей молока.

25 марта 2008 года в Алуксне полиция обнаружила домашнюю плантацию марихуаны в шкафу в квартире одного из домов на ул. Янькална. Юноша 1989 года рождения создал в шкафу благоприятные для выращивания трех саженцев марихуаны условия - оклеил стенки шкафа изнутри фольгой и прикрепил несколько ламп.

В тот же день, в день памяти жертв коммунистического геноцида, Латвийская национальная библиотека получила в дар от российского издательства "Росспэн" семитомное издание "История сталинского Гулага" и энциклопедию "Холокост". В церемонии передачи подарков участвовали представители российского издательского бизнеса, председатель российского общества "Мемориал" Сергей Ковалев, посол Латвии в России Андрис Тейкманис, депутат Сандра Калниете, директор ЛНБ Андрс Вилкс и другие.

В тот же день руководитель Бюро по защите Конституции Латвии Янис Кажоциньш в интервью, опубликованном в газете Diena, отметил, что в последние 18 месяцев угрозы Латвии со стороны иностранных спецслужб обострились.



25 марта 2006 года в День памяти жертв коммунистического геноцида возле окружённого забором памятника Свободы в Риге пожилые люди, которые пришли почтить память репрессированных к главному монументу страны, громко кричали на прибывшую к памятнику главу латвийского государства Вайру Вике-Фрейбергу: «Нам стыдно за такого президента!», «Плюньте на президента!», «Легионеры позволили вам сбежать за границу, а сейчас вы их унижаете!» Вайра Вике-Фрейберга подняла руку и красноречивым жестом постучала пальцем по виску, сказав при этом: «Головой надо думать!».

25 марта 2005 года министр обороны Эйнарс Репше поручил начать проверку в связи с закупкой некачественного товара по несоразмерной цене - 300 пар кожаных перчаток для нужд латвийского контингента в Ираке, по 39 латов за пару. Проверяющие пришли к выводу, что цена на перчатки была искусственно завышена, таким образом, нецелесообразно были использованы государственные средства в размере 3,8 тысяч латов.

25 марта 2004 года в День памяти жертв коммунистического геноцида в Вентспилсе на здании нового магазина Drogas государственный флаг Латвии был вывешен на древке с символикой СССР - изображением серпа и молота. На владельца дома по ул.Кулдигас был составлен протокол административного нарушения и наложен штраф в размере 20 латов.

В тот же день Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о государственной границе, предусматривающие предоставление права воздушным силам НАТО осуществлять контроль и охрану воздушного пространства Латвии.

В тот же день председателем парламентской комиссии по расследованию сделок экс-премьера Эйнарcа Репше с недвижимостью был избран депутат Латвийской Первой партии Янис Шмитс.

25 марта 2003 года президент Вайра Вике-Фрейберга из-за болезни не приняла участия в мероприятиях памяти жертв коммунистического геноцида и обращение президента у памятника Свободы зачитал ее советник по вопросам истории Антонийс Зунда.

В тот же день главный специалист Управления гражданской обороны Рамона Ламберте сообщила, что в Риге до конца этого года планируется установить сирены для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В остальных городах Латвии подобные системы появятся в течение двух лет. До этого население будет оповещаться о чрезвычайных ситуациях в стране по радио и телевидению, а о том, что нужно включить радио и телевизор, жителям сообщат армейские и полицейские транспортные патрули с мощными громкоговорителями. Ламберте напомнила, что в каждом доме должна быть резервная батарея или подзаряжающийся аккумулятор, чтобы в случае проблем с электричеством можно было включить приемник.

25 марта 2002 года в день памяти жертв коомунистического геноцида, выступая у памятника Свободы, президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга напомнила не только о репрессиях оккупационного режима, но и о соучастии в этих преступлениях самих латышей. Вике-Фрейберга, напомнив о приближении Пасхи, призвала подумать об очищении, так как под списками подлежащих высылке семей стояли и подписи латышей. Президент напомнила о предателях среди латышского народа и призвала подумать о том, как искупить свою вину перед лицом будущего.

В тот же день в Музее оккупации Латвии при стечении большого числа людей прошла презентация издаваемого музеем ежегодника "Нация в плену", содержавшего новейшие исследования об истории периода оккупации и много секретных ранее документов. Документы указывают на то, что не Адольф Гитлер и Германия первыми захотели напасть, а Красная Армия, которая была готова к нападению, но ее неожиданно опередила гитлеровская армия, рассказали историки.

В тот же день в Риге, в сквере у перекрестка бульвара Райниса и ул. Кр.Валдемара, был открыт мемориальный камень президенту Карлису Улманису. Позже на этом месте поставили памятник Улманису. Памятный знак был изготовлен скульптором Улдисом Курземниексом, автором работы, признанной лучшей в конкурсе на создание памятника Улманису.

25 марта 2000 года Эстония, Латвия и Литва решили не переходить на летнее время.

В ту же ночь в больнице скончался раненый в результате произошедшей в Золитуде перестрелки представитель уголовного мира Ревазс Х. - известный как "Резо".

25 марта 1999 года устроители акции «Народный венок» обратились в Книгу рекордов Гиннеса с просьбой внести туда рекордный венок в честь жертв коммунистического террора.

В тот же день напротив посольств трех государств НАТО - США, Франции и Германии в Риге состоялся несанкционированный пикет представителей Русской общины Латвии, участники которого протестовали против ударов сил НАТО по Югославии. Пикет прошел без вмешательства полиции, в нем участвовало около 20 человек.



25 марта 1993 года Банк Латвии выпустил в обращение однолатовую монету с лососем и начал изъятие банкнот номиналом 200 латвийских рублей.

25 марта 1992 года Верховный Совет ЛР признал политические репрессии СССР и КПЛ против латвийских граждан преступлением, у которого нет срока давности.



25 марта 1989 года организованный Народным фронтом Латвии 200-тысячный траурный марш по пути на Братское кладбище остановился у здания КГБ на улице Ленина в Риге. И минутой молчания и опущенным флагами почтил память жертв депортации. В тот же день был опубликован призыв ЦК КПЛ, Верховного Совета и Совета Министров Латвийской ССР «в связи с 40-летием незаконных депортаций».

25 марта 1988 года по Риге от Памятника свободы до Братского кладбища прошёл траурный марш в память жертв депортаций. Считается, что именно тогда впервые за послевоенные годы на массовом мероприятии был поднять флаг Латвийской Республики. Который нес Константин Пупурс.

25 марта 1985 года Отделение микрохирургии рижской больницы «Гайльэзерс» приняло первого пациента. Это дата считается днем рождения латвийской микрохирургии.

25 марта 1949 года из Латвии в отдалённые районы СССР было выслано 43 231 человек.

25 марта 1941 года латвийский лат был изъят из обращения.



В тот же день газета «Падомью Латвия» сообщила о завершении 1-го чемпионата Латвийской ССР по шахматам и шашкам. Первым шахматным чемпионом стал А.Кобленц (на фото), в соревновании среди женщин победила М.Круминя, а чемпионом республики по шашкам стал П.Шадурскис.



25 марта 1938 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что совет Латвийского университета заказал бронзовый бюст президента Улманиса для залa заседаний университета скульптору Карлису Зале.



25 марта 1925 года по улицам Риги состоялся демонстрационный проезд первых автомобилей такси, французской фирмы «Рено». «Не в пример берлинским обшарпанным таксомоторам, наши новые таксомоторы производили весьма выгодное впечатление. На днях таксомоторы начнут поддерживать сообщение, и по видимому, благодаря довольно доступным ценам окончательно вытеснят „ванек“» — писала газета «Сегодня».

25 марта 1924 года президент Янис Чаксте подписал статут Ордена Трех Звёзд.

Фото - president.lv, vienotalatvija.lv, газета "Яунакас Зиняс" журнал "Атпута", книга Дайниса Иванса, Википедия.