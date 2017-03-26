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в Латвию с официальным визитом прибыли король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. Посетили Музей оккупации и открыли бизнес-форум.

В тот же день министр финансов Андрис Вилкс в телепередаче «Утренняя панорама» на ЛТВ заявил, что пока маловероятно, что Запад введет против России реальные экономические санкции в связи с её агрессией на Украине.

26 марта 2012 года газета Neatkariga сообщила, что в настоящее время в Латвии наблюдается самый низкий в истории уровень рождаемости - в среднем у одной женщины рождается 1,1 ребенка. «Смена поколений происходит только на 60%», - предупреждал Руководитель кафедры статистики и демографии факультета экономики и управления Латвийского университета Петерис Звидриньш.

В тот же день в «Арене Рига» российская певица Валерия выступила с шоу «Рига - Москва», которым отметила 20-летие своей творческой деятельности. Билеты стоили от 15 до 60 латов.

26 марта 2011 года в Риге в Домском соборе прошло экуменическое богослужение в поддержку пострадавшего от природных и техногенных катаклизмов народа Японии. Посол Японии Такаши Осанаи в эмоциональной речи на латышском языке поблагодарил латвийцев за поддержку в трудный для его нации момент.

26 марта 2010 года от наводнения пострадал Елгавский край, где уровень воды в Лиелупе достиг 3,2 метра. Под водой оказались дороги Упмали-Цирули на 10-м километре, Тукши-Калнциемс на 16-м километре, а также Межциемс-Стальгене-Стуриши на 4-5-м километрах.

В тот же день Латвийский Красный крест в сотрудничестве с еще шестью организациями начал раздавать малоимущим рижанам финансируемые Еврокомиссией продовольственные пакеты. В него входило полкилограмма гречки, килограмм крупы из четырех зерновых, полкило овсянки быстрого приготовления, 400 г блинной муки, 200 г молочного порошка и два литра молока.



26 марта 2009 года Банк Латвии выпустил в обращение новую памятную серебряную однолатовую монету «Свинка». На реверсе монеты помещено изображение графической работы Эмилии Адумане, победившей в конкурсе детских рисунков «Монета моей мечты». Свинка - символ благополучия, доброты и уюта, героини детских книжек и фильмов, излюбленный образ в латышском фольклоре и искусстве, ассоциирующийся с созданием накоплений и зажиточностью.



В тот же день президент Валдис Затлерс принял участие в велосипедном заезде по Старой Риге.

В тот же день около 14.07 спасатели получили сообщение «о непонятном живом существе», которое плывет вдоль Кипсалы на льдине к морю. По сообщению одного из очевидцев, им могла оказаться собака. Спасатели немедленно выехали на место, однако им не сразу удалось определить, кто именно находится на льдине - животное или человек, поэтому к спасательной операции были привлечены представители вооруженных сил. К льдине был направлен катер береговой охраны, и его команда наконец определила, что на льдине плыл обычный тюлень, не нуждавшийся в спасении.

В то же утро, перед началом пленарного заседания, к зданию Сейма пришел человек в латышском народном костюме, чтобы выразить свой протест против Лиссабонского договора. Он также привез тачку, в которой сидела надувная кукла в народном костюме, обклеенная различными надписями – «Нет Лиссабонскому договору!» и «Я не хочу, чтобы меня продавали».

26 марта 2008 года сильный снегопад и метель утром существенно осложнили ситуацию на приграничных дорогах в Лудзенском районе Латвии, где на латвийско-российской границе стояли длинные очереди грузовиков. Из-за погоды было прекращено движение автомашин на КПП "Терехово - Бурачки". Сотрудники российского таможенного поста сообщили по телефону латвийской стороне о прекращении работы в связи с большим слоем снега на территории поста, что препятствует движению в сторону России. При этом около 2 часов на латвийской стороне у Терехово два грузовика при выполнениии обгона частично съехали в кювет, полностью блокировав дорогу и парализовав движение в обоих направлениях. В Видземе и Латгале снежные заносы на дорогах местами достигали 40 сантиметров.

В тот же день посол Латвии в России Андрис Тейкманис в интервью передаче "100-я статья" ЛТВ выразил надежду, что уже в будущем году удастся провести первый российский праздник латышской песни. Он сказал, что ожидает от латышских общин в России данных о том, сколько из них могли бы мобилизовать свои силы для организации такого праздника.

В то же утро в Риге с рельсов сошли три трамвая. Один трамвай сошел с рельсов возле здания Латвийской спортивной академии на ул. Бривибас, еще два - на ул. Маскавас возле Центрального рынка. Все аварии произошли на участках, где велись ремонтные работы, и движение трамваев было организовано по одному рельсовому пути вместо двух. «Хотя трамвайные стрелки обогреваются, такого снегопада они не выдерживают и залипают», пояснил оператор Центра управления сообщением Рижской думы Янис Вахерс.



26 марта 2007 года при взрыве газового баллона в кафе Melisa в здании Рижской 3-й средней школы погибли две женщины, еще две были доставлены в Государственный ожоговый центр. Погибшие и пострадавшие были работницами кафе.

В тот же день министр иностранных дел Артис Пабрикс на дискуссии "Три года Латвии в НАТО - благоприобретения и вызовы". заявил, что за три года членства страны в НАТО самым большим благоприобретением стала психологическая безопасность.Он подчеркнул, что членство в альянсе дало Латвии веру в свои силы.

В тот же день бывший мэр Юрмалы Юрис Хлевицкис, которого Земгальский окружной суд приговорил за взяточничество к пяти годам тюремного заключения, был помещен в рижскую Матисскую тюрьму, где тогда уже находился мэр Вентспилса Айварс Лембергс, к которому арест был применен как мера пресечения по уголовному делу о взяточничестве и отмывании денег.

26 марта 2006 года стало известно, что государственная пограничная охрана Латвии собирается купить итальянский вертолёт стоимостью 7 968 392 латов.

26 марта 2005 года президент Вайра Вике-Фрейберга получила письмо от госсекретаря Ватикана Анджело Содано, который передал ей привет от Папы Римского Иоанна Павла II. В письме сказано, что послание Вике-Фрейберги об окончании Второй мировой войны навело Папу на глубокие размышления. У Иоанна Павла II все еще "сохраняются яркие воспоминания о своем паломничестве в Латвию в 1993 году и он не прекращает молить Господа о защите вашего великодушного народа и присутствии при его развитии".

26 марта 2004 года в Риге секретариатом министра по особым поручениям в делах общественной интеграции было открыто Отделение информации и культуры национальных меньшинств. Выступившая президент Вайра Вике-Фрейберга призвала латышей и представителей нацменьшинств к взаимоуважению и жизни в гармонии. Предполагалось, что в помещениях отделения организации и общества нацменьшинств смогут проводить свои мероприятия, концерты, репетиции и другие мероприятия.

В тот же день из поданной в Службу государственных доходов декларации премьер-министра Индулиса Эмсиса за 2003 год стало известно, что долговые обязательства премьер-министра превысили общую сумму его доходов и накоплений.

26 марта 2003 года Латвия и еще шесть государств Восточной, Центральной и Южной Европы на специальном заседании Североатлантического совета подписали протоколы присоединения к НАТО. Латвию на церемонии, проходившей в главной штаб-квартире НАТО, представляла министр иностранных дел Сандра Калниете.

В тот же день состоялось заседание комиссии экспертов по календарным именам Центра государственного языка. Она утвердила включение в официальный календарь двенадцати личных имен. В том числе:Алла - именины 9 апреля, Леонард - 6 ноября, Магдалена- 23 июля, Резия - 13 августа, Сандия- 14 сентября, Анатолия- 10 июня, Арвалдс- 4 апреля, Чеслав- 8 февраля, Хелмарс- 27 декабря, Кристерс- 18 декабря, Сандий - 4 июля.

26 марта 2002 года эстонские гайды (гёрл-скауты), предпринявшие пеший переход из Тарту в Ригу, достигли цели и завершили свой поход в Этнографическом музее под открытым небом в Риге. Здесь вечером гости и рижские гайды разожгли костер и провели совместные мероприятия. Эстонские девушки повторили путь эстонского поэта 19-го века Кристьяна Яака Петерсона, пешком добиравшегося из Тарту в Ригу. Девушки вернулись в Тарту автобусом.

26 марта 2001 года издательство Vieda объявило творческий конкурс для детей и юношества Участникам предлагались темы: «Воплощение божественной справедливости, или освобождение Латвии от 700 000 колонистов — задача номер 1», «Выходящая на русском языке пресса: распространитель идей великорусского шовинизма и фашизма в Латвии?», «Продажа иностранцам латвийской земли и имущества — продажа латвийского народа в рабство» и другие. Директор издательства Айварс Гарда заявил, что победитель получит 100 латов, обладатель второго места — 50, а третьего — 25 латов.

27 марта 2000 года утром на участке железной дороги Мангали - Зиемельблазма пытались пустить под откос поезд, положив на рельсы связанные между собой бревна. Машинист поезда около заметил сложенные на рельсах бревна и резко затормозил. Несмотря на то, что поезд наехал на бревна, с рельсов он все-таки не сошел.

В тот же день Эстония, Латвия и Литва не перешли на летнее время, из-за чего разошлись по времени с европейскими странами, а разница во времени с Москвой составила два часа.

26 марта 1999 года Генеральный прокурор Янис Скрастыньш сообщил, что публикация в интернете изданной немецкими оккупантами книги “Страшный год” не является уголовно наказуемым деянием.

26 марта 1997 года в Риге был открыт Центр перевода и терминологии, чтобы переводить иностранные и международные правовые акты на государственный язык и наоборот.



26 марта 1989 года в Латвии прошли последние выборы народных депутатов СССР. 80 процентов депутатских мандатов получили кандидаты Народного фронта Латвии.



26 марта 1942 года по Старой Риге к Домской площади прошел прощальный парад латвийских добровольцев немецкой государственной трудовой службы.



26 марта 1935 года была создана Пограничная бригада во главе с генералом Лудвигом Болштейнсом (на фото), который в июне 1940-го года застрелился.

26 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Сегодня в рижском окружном суде слушается сенсационное дело о бывшем служащем уголовного департамента Судебной Палаты Николае Янове Целмине, рижском гражданине, 23 лет, по обвинению его в том, что, состоя в должности помощника секретаря департаменте, он летом прошлого года присвоил хранившиеся в окружном суде вещественные доказательства, состоящие из латвийских денег и заграничной валюты. Деньги были отданы на хранение в окружном суде, но Целминь ухищрился их получить, как будто они нужны были для палаты. Таким образом Цельминем было присвоено около 400.000 рублей. Деньги Цельминь прокутил в варьете-ресторанах с бар-дамами , держал любовниц и т. д.».

26 марта 1908 года корреспондент газеты «Новое время» сообщал из Риги: «Давно разыскиваемый террорист Касперсон добровольно явился в полицию, заявив, что ему надоел разбойный промысел и вечный страх чувствовать за собой погоню. Последним его злодейством было нападение на несшего 1500 рублей акцизного сборщика, который не хотел отдать деньги и был убит».

26 марта 1877 года на Прибалтийские губернии было распространено городовое положение 1870 года, которое ликвидировало средневековые гильдии и цехи и перестроило городское управление на чисто буржуазных принципах. Была создана городская дума и избран городской голова.

26 марта 1812 года военный министр России Михаил Барклай-де-Толли посетил Ригу и признал укрепления города удовлетворительными.

26 марта 1582 года в Динабург (Даугавпилс) прибыл польский король Стефан Баторий.

Фото - president.lv, apollo.lv, bank.lv, газеты "Яунакас Зиняс" и "Тевия".