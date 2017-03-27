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президент Андрис Берзиньш прокомментировал предупреждения американской разведки о том, что растет вероятность вторжения России в восточные и южные регионы Украины, а также попыток захватить территории в странах Балтии.На вопрос о том, есть ли у жителей стран Балтии основания для опасений, президент заверил, что «делается все, чтобы наша безопасность была обеспечена на самом высоком уровне».

В тот же день стали известны результаты опроса, проведенного Центром исследований рынка и общественного мнения SKDS, согласно которым 80% жителей Латвии лично не ощутили какую-либо пользу от деятельности депутатов Европейского парламента.

В тот же день в Вентспилсе и Лиепае был зарегистрирован новый температурный рекорд для этого дня, сообщили в Латвийском агентстве окружающей среды, геологии и метеорологии. В Лиепае около 14 часов воздух прогрелся до +15,5 градуса (в 2007 году +14,8 градуса), а в Вентспилсе зарегистрирована температура +15,4 градуса (прежний рекорд +13 градусов).

27 марта 2013 года в регистре партий была зарегистрирована новая политическая партия «Развитие». Своими целями она провозгласила развитие демократического общества, благосостояние государства и его жителей, государственную преемственность Латвии, повышение профессионализма в госуправлении, дальновидную и эффективную сельскохозяйственную политику во всех регионах Латвии, а также искоренение коррупции и развитие производства.

27 марта 2012 года в интервью телекомпании LNT президент Андрис Берзиньш заявил, что роспуск Сейма не принес позитивного результата, и в дальнейшем такие меры не могут быть решением проблем в стране. Изгнание олигархов нельзя считать результатом роспуска Сейма. Важнее вопрос о том, что сделано на благо общества, сказал президент.

27 марта 2011 года стало известно, что заявление об отставке министру внутренних дел Линде Мурниеце стоило 800 латов. Такой счет она получила за мобильный телефон, так как приняла решение подать в отставку во время отпуска, который проводила в ОАЭ. МВД оплачивало министру разговоры на 100 латов, поэтому остальную сумму она должна была погасить сама.



27 марта 2010 года в Риге, в Малой Гильдии, была учреждена партия «За президентскую республику» В партии было 287 членов, и за ее учреждение они проголосовали единогласно. Председателем правления партии был избран Эйнарс Григорс.

27 марта 2009 года министр финансов Эйнарс Репше в интервью в передаче 100.pants заявил, что финансовое положение страны – очень печальное, но сам он готов жить на две минимальные зарплаты в месяц. «Если ради солидарности нужно было бы жить на 360 латов, я готов на такой шаг». По словам политика, ему был нужен «только хлебушек, чтобы поесть».

В тот же день в Латвии была зарегистрирована масштабная кибератака, сообщил представитель Kaspersky Lab Валдис Шкестерс. Произошла массовая рассылка по электронной почте сообщений, в которых сообщалось о близком банкротстве латвийских банков. В рассылке содержался текст на русском языке с сообщением о том, что латвийское правительство не допускает показ данного интервью на телеканалах, потому что оно подорвет финансовую стабильность в стране, однако в действительности под ним скрывался вирус-троян. Как отметили в Kaspersky Lab, атака была первой такого рода и существенно отличалась от обычных попыток заражения компьютеров, с которыми приходилось сталкиваться латвийским интернет-пользователям.

В тот же день на международном литературном фестивале Passa Porta в Брюсселе состоялась презентация "Европейской конституции в стихах". В этом престижном проекте приняли участие многие известные европейские поэты, в том числе и два из Латвии - Лианa Ланга и Артур Пунте. Все стихи в книге опубликованы на языке оригинала с переводами на английский, французский, немецкий и др.

27 марта 2008 года на сессии, открывающей проходившую в Москве международную конференцию «Женщины в меняющемся мире» с рефератом выступила бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.



27 марта 2007 года в Москве премьер-министры Латвии и России Айгарc Калвитис и Михаил Фрадков подписали исторический латвийско-российский договор о границе.

В тот же день в Риге некий мужчина, угрожая применением силы, похитил из газетного киоска на ул.Ростокас 1018 билетов на проезд в трамвае.

27 марта 2005 года в Риге Дагс Диневич, сын председателя ЛСДРП и бывшего министра Яниса Диневича, из ревности нанес два ножевых удара Иварсу Толстиксу и убежал. Полиции удалось задержать его только через восемь месяцев. Суд приговорил его к шести годам условно и выплате 15 тысяч латов пострадавшему.

27 марта 2004 года в Даугавпилсе прошёл первый чемпионат Латвии по игре «Что? Где? Когда?». Участвовали 13 команд, первым чемпионом страны стала команда «Мистер Икс» из Даугавпилса.

27 марта 2003 года Сейм на заседании бурно обсуждал вопрос о присвоении латвийского подданства бывшему советнику премьера Эйнарса Репше, офицеру британской армии Янису Кажоциньшу. Именно там прозвучала знаменитая фраза депутата ТБ/ДННЛ Юриса Добелиса «Человек - или латыш, или нет!». В результате гражданство Кажоциньшу было присвоено отдельным законом. До этого такой чести был удостоен только один человек - артист балета Андрис Лиепа. Между первым и вторым чтениями по законопроекту прошло всего 25 минут. Гражданство Кажоциньшу было необходимо, чтобы получить пост главы Бюро по защите Сатверсме.

В тот же день примерно около полудня в помещение Лиепайской районной прокуратуры на ул.К.Укстиня 5a в ворвалась женщина с кухонным ножом и резиновым шлангом в руках, начала скандалить и угрожать работникам прокуратуры. Она размахивала шлангом от стиральной машины, била им по дверям, а в другой руке держала кухонный нож. Полицейские доставили разбуянившуюся женщину в психоневрологическую больницу.

27 марта 2001 года председателем Рижской думы был избран Гундарс Боярс, представитель Латвийской социал-демократической рабочей партии. А вице-мэром Риги впервые стал русский - Сергей Долгополов из партии ЗаПЧЕЛ.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга, вскоре после встречи с российским послом Александром Удальцовым, была госпитализирована с заболеванием верхних дыхательных путей.

В тот же день Кабинет министров денонсировал договор с Россией о проезде российских граждан через территории Латвии, подписанный в 1993 году. Договор позволял пассажирам поездов, следующим из Санкт- Петербурга в Калининград и Вильнюс, обходиться без транзитных виз.

27 марта 2000 года работники полиции Рижского самоуправления задержали на территории российского посольства пожилого мужчину, который бранился нецензурными словами, неприлично вел себя и собирался раздеться. На место происшествия прибыли также работники Полиции безопасности, которые позднее установили личность задержанного и разыскали его сына. Неуравновешенный мужчина оказался жителем Латвии, таджиком по национальности. Его сын пояснил полицейским, что отцу иногда становится плохо, и тогда его помещают в психиатрическую больницу, где он побывал уже неоднократно.

В тот же день в Елгаве на стене магазина на улице Лиелая была обнаружена надпись длиной 3 метра и высотой 30 сантиметров, которую полиция сочла антилатышской. На наружной стене магазина желтой краской было написано: «Гансы суки». Об этом сообщили в департаменте МВД по связям с прессой и общественностью.

27 марта 1999 года, в два часа ночи, в Елгаве, в баре Kvatro по улице Дриксас, 1, полицейский Дайрис Филиповс открыл беспорядочную стрельбу из табельного оружия. Двое человек были убиты, трое ранены. Стрелявший был задержан полицией.

27 марта 1998 года, в 13.05 на пульт дежурной части Главного управления полиции Риги поступила информация о том, что кинотеатр «Оскар» заминирован и через 15 минут взлетит на воздух. Это произошло второй раз за неделю — 23 марта из-за такого же сообщения пришлось прервать демонстрацию фильма «Титаник». В обоих случаях взрывное устройство обнаружено не было.

27 марта 1997 года в московском аэропорту «Шереметьево» латвийским представителям выдан Роман Лебедев, приговоренный в Латвии к 8-ми годам заключения и сбежавший и елгавской тюрьмы.

27 марта 1995 года было утверждено описание трех гербов Латвийской Республики (большого, среднего и малого).

27 марта 1991 года был образован Департамент по делам миграции, впоследствии - Департамент гражданства и иммиграции.

27 марта 1990 года в Риге Латвийская женская лига и Клуб защиты среды провели митинг против политики СССР в отношении Литвы.



27 марта 1989 года в Риге у памятника Свободы прошел пикет против призыва в Советскую Армию.



27 марта 1958 года, ночью, в 2 часа 40 минут на станцию «Рижская» московского метрополитена прибыл первый испытательный состав. Станция cооружена по проекту латвийских архитекторов А. Рейнфельдса и В. Апситиса, украшена видами Риги, выполненными по эскизам художника Г.Вилкса и мотивами латышского национального орнамента. Работами по декоративной керамике руководила главный художник Рижского фарфорового завода З. Улсте.



27 марта 1954 года в Риге прошло торжественное заседания в честь 50-летия со дня выхода первого номера газеты Cīņa – органа Коммунистической партии Латвии.

27 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В усадьбе Цибине на прошлой неделе скончалась 110-летняя старушка, труп которой был помещен в бане. Когда усадьбовладелец уехал за гробом, к стоявшей у колодца хозяйке подошла мнимо умершая старушка и просила ее впустить в комнату, так как она страшно замерзла в бане. Хозяйка вследствие испуга больна еще и в настоящее время».

27 марта 1909 года рижский корреспондент газеты «Русское слово» сообщил: «В рижском окружном суде неизвестными похищены 154 штуки серебряных карманных часов, хранившихся. как вещественные доказательства, в камере судебного следователя. Производится следствие».

27 марта 1697 года регент Курляндского герцогства Фердинанд предложил российским властям принять в подарок курляндскую колонию в Карибском море - остров Тобаго. Российский царь Петр I отказался принять дар.

Фото - president.lv, ppr.lv, газета "Час", журнал «Латвияс архитектура», книга Дайниса Иванса, Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.