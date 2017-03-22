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Латвийским банкам деньги не нужны, и они продолжают принимать вклады только для того, чтобы не потерять клиентов. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

"Это проблема всего Евросоюза, и в особенно - евромонетарного союза. Изобилие денег такое, что банки просто делают все возможное и невозможное, чтобы вообще не принимать эти вклады. И они только из вежливости, чтобы не потерять своих клиентов, продолжают это делать. На сегодняшний день банкам деньги не нужны", - сообщил Римшевич.

Этим он объяснил и нулевую процентную ставку в государственном банке.

"На сегодняшний день в Банке Латвии можно занять буквально за нулевую процентную ставку. Так зачем платить 1 или даже 1,3 процента, если у нас - деньги за ноль? Мы это, конечно, будем менять, поскольку мы видим, что инфляция возвращается. Она растет во всех странах, не только в Латвии. Я думаю, что и на протяжении этого года, и в следующем, мы увидим как процентные ставки по вкладам понемногу начнут прирастать", - рассказал Илмар Римшевич.

Напомним, правление Банка Латвии активно участвовало в создании налоговой реформы. Часть предложений финансистов была учтена политиками и экономистами, которые сейчас детально прорабатывают возможные изменения.