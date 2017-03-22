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Журналисты радио Baltkom Вадим Радионов и Константин Ранкс стали лауреатами международного конкурса журналистов "Янтарное перо 2016", ежегодно проводимого посольством России в Латвии, в номинации "Аналитика" за серию научно-популярных "круглых столов".

"Честно говоря, за последние годы мы все устали от политики. Она безусловно остается важной частью журналистской работы, но очень приятно, что жюри оценило наши эфиры, посвященные науке. Это действительно целый мир, гораздо более глубокий и интересный, чем все политические телодвижения. За последний год мы сделали целую серию таких эфиров - о времени, Луне, океанах, покорении космоса, вирусологии, климате. В наших программах участвовали светилы мировой науки - Нобелевские лауреаты, астронавты, люди которые летали на Луну и разрабатывали Большой адронный коллайдер. И мы полны решимости продолжать работать в этом направлении", - сказал Вадим Радионов.

Призы вручал посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

В прошлом году коллектив радио Baltkom стал лауреатом конкурса в номинации "К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне", а в 2015 году в номинации "За вклад в развитие всестороннего российско-латвийского диалога в мультимедийной сфере" приз получила руководитель службы информации и главный редактор компании MIX MEDIA GROUP, в которую входит радио Baltkom и сайт Mixnews, Наталья Михайлова.