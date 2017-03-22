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Бывший министр иностранных дел, обороны и внутренних дел Латвии Гиртc Валдис Кристовскис, который решил баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах в мэры Вентспилса, состоял во многих политических организациях, потому что он является непостоянным политиком. Об этом в эфире радио Baltkom заявил нынешний мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Во-первых, скажу два слова о Кристовкисе. Он сам из Вентспилса, был активен во время Перестройки. В 1990-м году он сбежал в Ригу - в Вентспилсе тогда была плохая ситуация с окружающей средой. А я в 1988, наоборот, вернулся в Вентспилс из Риги. У меня была четырехкомнатная квартира, друзья говорили мне - что ты делаешь, все бегут оттуда, я считал, что это перспективный город. Кристовкис сбежал из Народного фронта в Latvijas Ceļš, оттуда в TB/DNNL, оттуда - в Гражданский союз, а теперь он в "Единстве. И когда у "Единства" 2%, ему снова надо бежать - а он уже всех обошел, всех кинул. И тут он вспомнил - я же из Вентспилса. А там проблем 80-х уже нет, город ухоженный, развивается, порт живет. Почему бы не встретить там свою пенсию? А избирателю можно просто сказать, что Лембергс - сволочь, не демократ, очень плохой. Теперь он каждый день будет говорить это до выборов. Он правильно делает, что бежит из Риги назад в Вентспилс, в Риге он никому не нужен", - сказал Лембергс.

Кристовскис ранее выступил с критикой Лембергса, указав, что Вентспилс сегодня - это " оркестр одного человека".

"За это время даже были какие-то достижения, только за очень большую цену. Можно было достичь намного большего! Почему так произошло? Потому что городом управляет человек, деятельность которого никак не связан с рыночной экономикой и предпринимательством в цивилизованном понимании. Сейчас в Вентспилсе гангстерский менеджмент! Если десятки лет в городе действует такой режим, то люди становятся дезориентированы, а их система ценностей - изуродована", - заявил Кристовскис.