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Утром 22 марта на одной из лондонских станций объявили эвакуацию, возможно, это ЧП было как-то связано с терактом, произошедшим в центре британской столицы во второй половине дня. Об этом в эфире программы Baltkom-online радио Baltkom сообщил рижанин, ныне живущий в Лондоне Олег Хилл.

"Я находился недалеко от Вестминстера на встрече, как раз в тот момент шел на станцию метро, недалеко от места теракта и приблизительно в то же время. Неожиданно полицейских стало больше, вой машин стал больше. Когда народ с шумом-гамом повалил в сторону от моста, стало понятно, что что-то случилось. Так как я здравомыслящий человек, жизнь в Лондоне многому научила, решил уехать от места событий через другую станцию пока все не перекрыли. О произошедшем я узнал из СМИ", - сказал Олег, который о случившемся также сообщил в своем Instagram.

#терактвлондоне #теракт #Лондон A post shared by Oleg Hill (@okfromuk) on Mar 22, 2017 at 9:38am PDT

"Знакомая девушка, работающая в парламенте, рассказала, что их долго не выпускали, до тех пор пока все не успокоилось. Все новостные каналы показывают, что происходит. Террорист, который ехал на автомобиле, двигался со стороны, где расположено колесо обозрений. Ехал через мост, где на его середине врезался в толпу туристов. А там всегда много людей – все фотографируются на фоне Биг-Бена. А вот со вторым террористом не ясно, как он пытался проникнуть в парламент с мачетой или с ножом. Его застрелили быстро. Дело в том, что рядом с Вестминстером всегда находятся вооруженные автоматами люди, в отличие от других мест, где патрулируют люди в штатском и без оружия. Известно, что пострадал один полицейских, два человека погибло, остальные – в больницах", - рассказал бывший рижанин.

В то же время Олег Хилл отметил, что с утра произошел некий инцидент, который дает почву к размышлениям о том, что все началось не днем, а еще с утра.

"Когда я выезжал в 10-11 часов утра, одну из станций, как раз с которой я ехал, пытались быстренько эвакуировать, видимо сработала какая-то сигнализация. По громкой связи последовало объявление покинуть станцию. В связи с чем, никогда не объясняют "бомба или не бомба". Может быть все начиналось утром, сложно сказать, я даже выложил видео об этом в Instagram. Я успел уехать с той станции, а на эту не успел доехать", - рассказал очевидец.

Успел уехать A post shared by Oleg Hill (@okfromuk) on Mar 22, 2017 at 2:59am PDT

Как сообщал портал Mixnews, вечером в среду, 22 марта, в центре британской столицы были совершены несколько нападений. По словам очевидцев, автомобиль на Вестминстерском мосту наехал на пять человек, после чего, предположительно, доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Находившийся в салоне человек ударил его ножом и был застрелен другим стражем порядка. Полиция расценила произошедшее как теракт.

В результате теракта погибли четыре человека. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули, передает Reuters.

«Четыре человека погибли. В их числе полицейский, который охранял парламент, и один человек, который, как мы полагаем, являлся злоумышленником, застреленным полицией», — сказал он.

Он добавил, что ранения получили по меньшей мере 20 человек, передает РИА Новости.

Говоря о количестве злоумышленников, Роули сообщил, что пока правоохранительные органы располагают информацией об одном человеке. «Однако в рамках мер предосторожности в ближайшее время видимое присутствие полиции в Лондоне усилится, в том числе на транспорте», — уточнил он.