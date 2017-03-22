Ринкевич: Латвия выражает солидарность Великобритании в связи с терактом (11)

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Эксклюзив | 22 марта 2017 года, 22:38

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич осудил теракт в Лондоне и от имени Латвии выразил солидарность Великобритании.

"После страшного теракта в Лондоне от имени Латвии я выражаю абсолютную солидарность и поддержку нашему сильному союзнику Великобритании. Соболезнования всем пострадавшим", - написал Ринкевич в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Также глава МИД указал, что на данный момент неизвестно о том, пострадали ли жители Латвии при атаке в столице Британии. "Следим за развитием ситуации в Лондоне, сейчас нет известий о том, что пострадали жители Латвии", - написал политик.

Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший был застрелен. Позже полицейский скончался.

Сообщается о четырех погибших и 20 пострадавших. Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.

Радио Baltkom провело прямой эфир, посвященный трагическим событиям в Лондоне. Журналисты связывались с очевидцами событий.

Комментарии 11
леший1 час назад
оштрафовать ринкевича за использование в твиттере английского языка и проверить на лояльность!====неплохо было бы устроить проверку на знание истории Латвии и гимна
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леший1 час назад
мягко говоря ринкевич ----"лицо" Латвии и при этом это "лицо" унижает свою страну не пропагандируя латышский язык====закон суров и закон для всех один
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Евгений Цымбалов22 минуты назад
В натуре шестёрка )))
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