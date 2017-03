Эксклюзив |

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич осудил теракт в Лондоне и от имени Латвии выразил солидарность Великобритании.

"После страшного теракта в Лондоне от имени Латвии я выражаю абсолютную солидарность и поддержку нашему сильному союзнику Великобритании. Соболезнования всем пострадавшим", - написал Ринкевич в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

I express Latvia's full solidarity & support to our strong ally UK over terrible terrorist attack in London, condolences to all affected