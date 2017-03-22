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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич осудил теракт в Лондоне и от имени Латвии выразил солидарность Великобритании.

"После страшного теракта в Лондоне от имени Латвии я выражаю абсолютную солидарность и поддержку нашему сильному союзнику Великобритании. Соболезнования всем пострадавшим", - написал Ринкевич в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

I express Latvia's full solidarity & support to our strong ally UK over terrible terrorist attack in London, condolences to all affected — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 22 марта 2017 г.

Также глава МИД указал, что на данный момент неизвестно о том, пострадали ли жители Латвии при атаке в столице Британии. "Следим за развитием ситуации в Лондоне, сейчас нет известий о том, что пострадали жители Латвии", - написал политик.

Sekojam līdzi situācijas attīstībai Londonā, šobrīd nav ziņu par to, ka cietuši Latvijas valstspiederīgie — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 22 марта 2017 г.

Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший был застрелен. Позже полицейский скончался.

Сообщается о четырех погибших и 20 пострадавших. Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.

Радио Baltkom провело прямой эфир, посвященный трагическим событиям в Лондоне. Журналисты связывались с очевидцами событий.