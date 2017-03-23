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Новые поправки к закону о коммерческих обществах, это чрезмерное вмешательство государства в сферу бизнеса. Более того, существуют риски продвижения приближенных к правительству людей в стратегические отрасли. Такое мнение высказал в интервью радио Baltkom депутат Сейма от партии "Согласие", член комиссии по национальном безопасности Валерий Агешин. Так он прокомментировал сообщение о том, что Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к закону о коммерческих обществах, представляющих важность для нацбезопасности. Поправки предусматривают, что для получения существенного влияния в таком обществе в дальнейшем будет требоваться разрешение правительства.

"С одной стороны понятно желание авторов из министерства экономики избавить стратегические отрасли от присутствия там разного рода людей с сомнительной репутацией, но с другой стороны это конечно чрезмерное вмешательство государства в сферу бизнеса. Более того, существуют риски продвижения приближенных к правительству людей в эти отрасли", - пояснил он.

Влиятельные совладельцы предприятий смогут теперь принимать важные решения по управлению компаниями только под контролем правительства, рассказал Агешин.

"В соответствии с этими поправками крупнейшие игроки на рынке газа, электроэнергии и СМИ, которые имеют существенное влияние на рынок будут обязаны согласовывать состав собственников с правительством. Под существенным влиянием можно подразумевать тех людей, которым принадлежит более 10% акций, или которые обладают контрольным пакетом", - рассказал он.

Также, по мнению депутата, остается открытым вопрос ответственности за решения.

"Кто будет отвечать за ошибочные и неверные решения правительства, если кого-либо отстранят от принятия решений? У нас уже неоднократно бывали примеры, как в случае с лиепайским "Металлургом", когда никто ни за что не отвечает", - сказал Валерий Агешин.

Наделять статусом коммерческого общества, представляющего важность для нацбезопасности, планируется предприятия электронной связи со значительным влиянием на рынке, национальные электронные СМИ, предприятия, получившие в Латвии лицензию на транспортировку и хранение природного газа или коммерческие общества, которым принадлежит оборудование сжиженного природного газа, соединенное с газораспределительной системой.

Напомним, как уже писал Mixnews, сегодня, 23 марта, Сейм одобрил эти поправки в срочном порядке.