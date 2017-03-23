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Самую большую угрозу безопасности страны представляет Министерство образования Латвии, создающее неприемлемые условия для обучения молодежи на родине. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала председатель правления организации "Русское общество в Латвии" Татьяна Фаворская. Так она прокомментировала сообщение о том, что Россия планирует упростить получение гражданства РФ для русскоязычных иностранцев, и связанные с этим опасения латышской прессы об увеличении рисков безопасности для страны.

"По нашим наблюдениям самая большая угроза исходит от нашего Министерства образования, они делают все, чтобы выдавить молодежь из Латвии. И тут возникает интересный вопрос, кому это, собственно, выгодно?", - отметила она.

В то же время, Фаворская порадовалась за тех молодых людей, которые в будущем планируют связать свою жизнь с Россией.

"Это упрощение поможет молодежи, тем кто планирует получать высшее образование в России и потом принимать российское гражданство. По некоторым специальностям оно необходимо. Как и некоторым ребятам, которые учатся там уже два года и потом выходят на практику. В этих случаях тоже возникает необходимость определиться с гражданством. Поэтому это упрощение полезно и мы его приветствуем", - пояснила Татьяна Фаворская.

Напомним, как уже писал Mixnews, Россия планирует упростить получение гражданства РФ для русскоязычных иностранцев. Между тем, согласно опросам, в большинстве своем россияне против упрощения процедуры гражданства для носителей русского языка, живущих за рубежом и бывших граждан СССР. В свою очередь, депутат Сейма от партии "Единство", зампредседателя парламентской комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества Андрей Юдин, в интервью радио Baltkom, высказал мнение, что у жителей постсоветского пространства всегда была возможность получить гражданство России, и вряд ли жители Латвии начнут массово претендовать на него.