Калниете: Путин ответит перед судом за смерть и разруху на Украине (38)

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Эксклюзив | 24 марта 2017 года, 15:21

Депутат Европарламента от партии "Единство" Сандра Калниете обвинила президента России Владимира Путина и его окружение в обострении ситуации на Украине. Такое утверждения политик разместила в социальных сетях Twitter и Facebook.

"Очередная смерть и разрушения на Украине, спровоцированные Путиным. Он и его приспешники предстанут перед международным уголовным судом", - написала политик, снабдив свой пост скриншотом портала газеты Украины на английском языке kyivpost.com.

Стоит добавить, что в Службе безопасности Украины нашли связь между убийством бывшего российского парламентария Дениса Вороненкова и взрывами боеприпасов на горящем военном складе под Харьковом. Об этом сообщает УНИАН.

«Эти события, которые произошли в Харьковской области, и убийство бывшего депутата Госдумы России подпадают под план, и, к сожалению, взаимосвязаны», — заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

Он никак не детализировал сказанное, однако УНИАН через редакционное примечание уточнил, что Тандит говорил о «плане российской агрессии».

Как ранее отмечал президент Украины Петр Порошенко, он не считает случайностью то, что убийство Вороненкова и пожар на складе произошли в один день.

Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Сопровождавший его телохранитель ответным огнем ранил нападавшего. Впоследствии киллер умер в больнице. По версии Украины, убийца — Павел Паршов был агентом российских спецслужб. В Москве уже заявили: «Какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными».

Что касается событий в городе Балаклея Харьковской области, то Киев считает приоритетной версию о совершении диверсии на складе Минобороны и полагает, что российские военнослужащие могут иметь к этому отношение. РФ неизменно отвергает обвинения в участии подразделений своих регулярных войск в военных действиях в Донбассе.

В ночь на 23 марта на территории арсенала возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Огонь пока потушить не удалось, в связи с этим взрывы продолжаются. Осколки попадают в жилые дома, в результате одна женщина погибла, еще одна получила ранения. Из города и близлежащих сел эвакуировали около 20 тысяч человек.

Комментарии 38
1231 час назад
Перед кем ответит?Перед тобой лично что-ли?У тебя есть реальные доказательство того что Путин виноват в этих смертях и тому подобное?Кто ты такая что-бы на него гавкать моська драная!Господи там в этом Единстве хоть один адекватный человек есть?А то смотришь на все эти рожи,что не рожа то диагноз!Один лучше другого честное слово!
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леший1 час назад
балет-балет-балет====девочка!а тебе пуанты не жмут?---а то Я смотрю, бабе уже на пенсию пора, а ОНА всё по улицам в пачке и в пуантах бегает!наверное впала в детство
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Новая земля1 час назад
Нет зуже, чем бывший комуняка в парламенте европы...
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