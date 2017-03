Эксклюзив |

Депутат Европарламента от партии "Единство" Сандра Калниете обвинила президента России Владимира Путина и его окружение в обострении ситуации на Украине. Такое утверждения политик разместила в социальных сетях Twitter и Facebook.

"Очередная смерть и разрушения на Украине, спровоцированные Путиным. Он и его приспешники предстанут перед международным уголовным судом", - написала политик, снабдив свой пост скриншотом портала газеты Украины на английском языке kyivpost.com.

More Putin-instigated death, destruction in Ukraine. He and his henchmen will face international criminal justice https://t.co/WwI05WaFTo