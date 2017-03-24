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Депутат Европарламента от партии "Единство" Сандра Калниете обвинила президента России Владимира Путина и его окружение в обострении ситуации на Украине. Такое утверждения политик разместила в социальных сетях Twitter и Facebook.

"Очередная смерть и разрушения на Украине, спровоцированные Путиным. Он и его приспешники предстанут перед международным уголовным судом", - написала политик, снабдив свой пост скриншотом портала газеты Украины на английском языке kyivpost.com.

More Putin-instigated death, destruction in Ukraine. He and his henchmen will face international criminal justice https://t.co/WwI05WaFTo — Sandra Kalniete (@Kalniete) 24 марта 2017 г.

Стоит добавить, что в Службе безопасности Украины нашли связь между убийством бывшего российского парламентария Дениса Вороненкова и взрывами боеприпасов на горящем военном складе под Харьковом. Об этом сообщает УНИАН.

«Эти события, которые произошли в Харьковской области, и убийство бывшего депутата Госдумы России подпадают под план, и, к сожалению, взаимосвязаны», — заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

Он никак не детализировал сказанное, однако УНИАН через редакционное примечание уточнил, что Тандит говорил о «плане российской агрессии».

Как ранее отмечал президент Украины Петр Порошенко, он не считает случайностью то, что убийство Вороненкова и пожар на складе произошли в один день.

Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Сопровождавший его телохранитель ответным огнем ранил нападавшего. Впоследствии киллер умер в больнице. По версии Украины, убийца — Павел Паршов был агентом российских спецслужб. В Москве уже заявили: «Какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными».

Что касается событий в городе Балаклея Харьковской области, то Киев считает приоритетной версию о совершении диверсии на складе Минобороны и полагает, что российские военнослужащие могут иметь к этому отношение. РФ неизменно отвергает обвинения в участии подразделений своих регулярных войск в военных действиях в Донбассе.

В ночь на 23 марта на территории арсенала возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Огонь пока потушить не удалось, в связи с этим взрывы продолжаются. Осколки попадают в жилые дома, в результате одна женщина погибла, еще одна получила ранения. Из города и близлежащих сел эвакуировали около 20 тысяч человек.