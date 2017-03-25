Эксклюзив |

Курземская филармония, в зале которой проходило выступление мэра Вентспилса Айвара Лембергса на русском языке, получила запрос от Центра госязыка(ГЦЯ), тогда как у самого политика пока никто объяснений не требовал, рассказал сам вентспилсский градоначальник в интервью радио Baltkom. По его мнению, неправильно судить политика, говорящего на языке большинства, как в данном случае.

Напомним, Центр госязыка (ГЦЯ) начал проверку по поводу действий мэра Вентспилса Айвара Лембергса, приветствовшего зрителей в театральном доме Jūras vārti на русском языке.

"Пока ко мне никто не обращался. Знаю, что есть запрос к Курземской филармонии, в зале которой проходило это мероприятие", - сказал Лембергс.

По словам вентспилсского градоначальника неправильно судить политика, говорящего на языке большинства, как в данном случае.

"Политик, выступая перед русскоязычной аудиторией, использует понятный для нее язык, это правильно. Надо преодолевать разобщение русскоязычного и латышского населения, так как конфронтация между общинами - это очень плохо", - сказал Лембергс.

Мэр Вентспилса убежден, что, в Латвии некоторые политические силы целенаправленно разобщают общество, и это становится самой большой угрозой нацбезопасности.

"Есть политические силы, которые хотят, чтобы была конфронтация между латышами и русскоязычной частью населения. По моему, это серьезно угрожает национальной безопасности. Если есть какие-то противоречия и они усиливаются, то это нельзя решить какой-то военной силой и силой вообще. Тут никакие танки и самолеты не помогут. Поэтому необходимо вести хороший диалог со всеми, чтобы люди лучше понимали, что делают политики, это только к лучшему. Но, это мое мнение, я так живу", - сказал Лембергс.

Как сообщал портал Mixnews, Центр госязыка (ГЦЯ) начал проверку по поводу действий мэра Вентспилса Айвара Лембергса, приветствовшего зрителей в театральном доме Jūras vārti на русском языке. Заместитель директора центра Ингрида Берзиня информировала, что по завершению проверки всем вовлеченным сторонам будут даны объяснения.

"Если мероприятие организует государство или самоуправление, рабочим языком является латышский. В Латвийской Республике депутатам всегда надо говорить на государственном языке", - добавила Берзиня.

Тогда Лембергс назвал претензии Центра госязыка по поводу использования русского языка – бредом сумасшедшего.