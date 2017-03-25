Лембергс: политики должны сплачивать русских и латышей, а не разжигать рознь (18)

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Эксклюзив | 25 марта 2017 года, 10:00

Курземская филармония, в зале которой проходило выступление мэра Вентспилса Айвара Лембергса на русском языке, получила запрос от Центра госязыка(ГЦЯ), тогда как у самого политика пока никто объяснений не требовал, рассказал сам вентспилсский градоначальник в интервью радио Baltkom. По его мнению, неправильно судить политика, говорящего на языке большинства, как в данном случае.

Напомним, Центр госязыка (ГЦЯ) начал проверку по поводу действий мэра Вентспилса Айвара Лембергса, приветствовшего зрителей в театральном доме Jūras vārti на русском языке.

"Пока ко мне никто не обращался. Знаю, что есть запрос к Курземской филармонии, в зале которой проходило это мероприятие", - сказал Лембергс.

По словам вентспилсского градоначальника неправильно судить политика, говорящего на языке большинства, как в данном случае.

"Политик, выступая перед русскоязычной аудиторией, использует понятный для нее язык, это правильно. Надо преодолевать разобщение русскоязычного и латышского населения, так как конфронтация между общинами - это очень плохо", - сказал Лембергс.

Мэр Вентспилса убежден, что, в Латвии некоторые политические силы целенаправленно разобщают общество, и это становится самой большой угрозой нацбезопасности.

"Есть политические силы, которые хотят, чтобы была конфронтация между латышами и русскоязычной частью населения. По моему, это серьезно угрожает национальной безопасности. Если есть какие-то противоречия и они усиливаются, то это нельзя решить какой-то военной силой и силой вообще. Тут никакие танки и самолеты не помогут. Поэтому необходимо вести хороший диалог со всеми, чтобы люди лучше понимали, что делают политики, это только к лучшему. Но, это мое мнение, я так живу", - сказал Лембергс.

Как сообщал портал Mixnews, Центр госязыка (ГЦЯ) начал проверку по поводу действий мэра Вентспилса Айвара Лембергса, приветствовшего зрителей в театральном доме Jūras vārti на русском языке. Заместитель директора центра Ингрида Берзиня информировала, что по завершению проверки всем вовлеченным сторонам будут даны объяснения.

"Если мероприятие организует государство или самоуправление, рабочим языком является латышский. В Латвийской Республике депутатам всегда надо говорить на государственном языке", - добавила Берзиня.

Тогда Лембергс назвал претензии Центра госязыка по поводу использования русского языка – бредом сумасшедшего.

Комментарии 18
Оккупант2 часа назад
Уважаю этого мэра,умный человек!Но попробовали вы это объяснить тем,кто помешан тут на национализме,и только спит!Не возможно жить в мире с теми,кто без конца русских поливает грязью!Без конца винят русских в оккупации,в том что русские разрушают страну,и тому подобное!Что-бы в Латвии настала дружба настоящая между русскими и латышами,для этого надо сделать три вещи.Первое дать тем русским кто родился на этой земле гражданство,которое у них должно быть по праву ибо они родились на это земле!Второе сделайте русский язык вторым официальным языком в стране ибо тут проживает 40%населения русскоязычных,и это нормально что-бы русский был вторым гос языком по этому!В третьих уберите на хрен с сейма всех кто помешан на Русофобии и национализме!Типа наподобие Вейдмене Домброва Аболтыня Шадурскис,которые не черта для страны не делают только разжигают межнациональную рознь!Тогда можете от Русских требовать уважения к латышской культуре,и языку!А то сейчас выходит так,от нас требуют уважение ко всему этому,но при этом наш язык и культуру уважать не хотят!И только не надо мне втирать сейчас про то что,если что то не устраивает чемодан вокзал Россия,ибо сейчас чувствую понабежит толпа националистов которые начнут меня жизни учить,ибо они это очень любят!Отвечу сразу вам,со своей жизнью разберусь сам,и это мне решать куда я должен там ехать,и тому подобное так что идите сразу на хрен!
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eiroskeptiki.lv2 часа назад
Какой диалог? Здесь 25 лет как монолог. На латысшком языке.
А русскоязычнык могут говорить, могут кричать, а могут биться головой о стену - их не слышат.

И ты тут, милай, не заливай нам про диалог.
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леший2 часа назад
игридке берёзовому-венику делаю выговор, а если ещё раз нарушит закон, то уволю====депутат говорит на том языке, на котором ЕГО понимает избиратель====вмешательство Центра Языка в Конституцию Латвии считаю провокацией террористов
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