Эксклюзив |

Сотрудники рижской муниципальной полиции в пятницу, 24 марта в массовом порядке сдали кров на пункте сбора на улице Ханзас, где дежурил специализированный автобус рижского донорского центра.

В аккаунте полиции на Faceboоk появился отчет об этом мероприятии в весьма необычном формате. Некоторые пользователи соцсети отметили, что у полиции иногда бывает отличное чувство юмора, а кто-то не оценил шутку и упрекнул стражей порядка в неуместном проявлении "черного юмора".

Предлагаем вашему вниманию полную версию в переводе портала Mixnews.

На улице Ханзас разыгрались кровавые события

24 марта этого года полицейские Риги получили информацию, что на улице Ханзас,7 разыгрываются кровавые события. Несколько сотрудников полиции незамедлительно отправились по указанному адресу. Прибыв на место происшествия, 58 человек были заколоты, в том числе сотрудники муниципальной полиции. Всего было потеряно 25 литров крови.

Стоит добавить, что протыкающие на улице Ханзас были замечены не раз. эксперты рассказали, что по конкретному адресу их можно наблюдать с 2009 года, и появляются они там периодически - в среднем четыре раза в год. Однако с каждым годом количество заколотых увеличивается. Спасибо всем нашим работникам, которые сдали кровь в День донора! И спасибо сотрудникам Центра Доноров крови, которые нам эту возможность предоставили", - написано в аккаунте муниципальной полиции. Пост снабжен хештегом #Vienaasinsrite #Циркуляцияоднойкрови

Некоторые пользователи Facebook пришли в восторг от такого текста.

"Чертовски хороший юмор получился, жетон! Красиво - выходит в муниципальной полиции работают люди с хорошим чувством юмора. Хорошо, что по меньшей мере чувство юмора не потеряли", - пишут комментаторы.

Но среди подписчиков нашлись и такие, кто совсем не оценил этот юмор со стороны стражей порядка.

"Вы бы какой-нибудь смайлик поставили бы, а то я с замиранием сердца прочитала заголовок! А не позвонить ли в 110 и не информировать ли о попытке массового убийства? Не знаю как кто, но полицейские должностные лица не могут себе позволить так публично шутить. Довольно жесткие шутки! Кошмар! Уважаемые, вашим пиарщикам лечиться надо, ну и шуточки...Мне не нравятся такие шуточки. нисколько... Прочитала и ноги почти похолодели. Так нельзя шутить...А может стереть эту новость и написать нормальный текст", - пишут недовольные комментаторы.