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Свет и звук занимают настолько важное место в человеческой жизни, что кажутся совершенно обыденными вещами. Глаза видят, уши слышат.

Но часто ли мы задумываемся над тем, что это такое - свет и звук? Как человек их воспринимает? Почему скорость света является максимальной в физике, а скорость звука в тысячи раз ниже?

Что чувствует человек, который преодолевает звуковой барьер, и каково было Бетховину писать музыку, лишившись слуха?

Во вторник, 28 марта, в прямом эфире радио Baltkom пройдет круглый стол, посвященный теме “Свет и звук”.

Мы ждем в студии экс-ректора Латвийского университета, физика, профессора Университета Беркли (США) Марциса Аузиньша, фотохудожника Ала Лапковского, главного инженера Рижского русского театра им. Михаила Чехова, специалиста по свету Дмитрия Трумпеля, а также звукорежиссера радио Baltkom Родиона Золотарева.

На прямую связь с нашей студией по телефону и скайпу согласились выйти: директор Физического института Российской академии наук (РАН) им. Лебедева Николай Колачевский; старший научный сотрудник Института теоретической физики им. Ландау, физик-теоретик, лауреат премии Грубера Алексей Старобинский; доктор философских наук, профессор, действительный член Академии гуманитарных наук, специалист по философской антропологии и религиоведению Игорь Вишев, который более 50 лет назад потерял зрение в результате химического ожога (он расскажет о своем восприятии звука и света); а также сотрудник кафедры акустики физического факультета МГУ Павел Кравчун и художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган.

Также запланированы прямые включения с летчиками, которые преодолевали звуковой барьер, и врачами - офтальмологами и отоларингологами.

Время эфира с 13 до 15 часов.

Ведущие Вадим Радионов и Константин Ранкс.

Телефоны прямого эфира – 67212939 и 67213939.

При поддержке “Новая газета Балтии”.