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В латвийской государственной медицине через несколько лет некому будет работать, и причиной тому не столько низкие зарплаты, сколько многолетние сверхурочные переработки. Такое мнение в прямом эфире радио Baltkom высказала член правления Ассоциации медсестер Илзе Непарте.

"Медицинские профессии становится непопулярными. Не из-за того, что они низкооплачиваемые, а из-за того, что персонал перегружен работой. Меняются тенденции во всем мире, меняются понятия здравоохранения, заботы о здоровье, мы все больше говорим о безопасности пациента. Но нас очень мало и мы перерабатываем. Мы уже не можем следить за здоровьем людей. Потому что когда человек годами сверхурочно работает, сильно перерабатывает, он просто физически выгорает", - сказала она.

Средний медицинский персонал стареет, а молодежь не спешит выбирать эту профессию, считает Непарте.

"Если посмотреть статистику хотя бы медсестер, то у нас большая часть рабочей силы в возрасте от 45 до 54 лет", - сообщила она.

Напомним, Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки принял решение призвать другие организации, в том числе Латвийскую ассоциацию медсестер, с 1 июня отказаться работать сверхурочно, если плата за ставку и за переработку не будет повышена.