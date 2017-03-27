Ассоциация медсестер: скоро в медицине некому будет работать (3)

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Эксклюзив | 27 марта 2017 года, 13:09

В латвийской государственной медицине через несколько лет некому будет работать, и причиной тому не столько низкие зарплаты, сколько многолетние сверхурочные переработки. Такое мнение в прямом эфире радио Baltkom высказала член правления Ассоциации медсестер Илзе Непарте.

"Медицинские профессии становится непопулярными. Не из-за того, что они низкооплачиваемые, а из-за того, что персонал перегружен работой. Меняются тенденции во всем мире, меняются понятия здравоохранения, заботы о здоровье, мы все больше говорим о безопасности пациента. Но нас очень мало и мы перерабатываем. Мы уже не можем следить за здоровьем людей. Потому что когда человек годами сверхурочно работает, сильно перерабатывает, он просто физически выгорает", - сказала она.

Средний медицинский персонал стареет, а молодежь не спешит выбирать эту профессию, считает Непарте.

"Если посмотреть статистику хотя бы медсестер, то у нас большая часть рабочей силы в возрасте от 45 до 54 лет", - сообщила она.

Напомним, Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки принял решение призвать другие организации, в том числе Латвийскую ассоциацию медсестер, с 1 июня отказаться работать сверхурочно, если плата за ставку и за переработку не будет повышена.

Комментарии 3
Пионер1 час назад
И негде, негде работать будет.
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12341 час назад
Скоро в Латвии вообще не кому будет работать,c таким отношением как у нас работодатели относятся к рабочим,и судя по тому как заботливо правительство обкладывает налогами со всех сторон скоро в стране останутся одни работодатели,пенсионеры,да патриоты нациналисты!
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veiksmes statsts35 минут назад
Пусть читают veiksmes statsts .Нам сказки строить и жить помогают
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