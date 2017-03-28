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на съезде Крестьянского союза Латвии, входящего в состав Союза «зеленых» и крестьян, был освящен новый флаг партии.



В тот же день в Яунмокском дворце впервые в истории Латвии состоялось награждение лучших охотников. 14 охотников получили Приз года за вклад в охотничье хозяйство и популяризацию охоты в Латвии. Награда была учреждена Латвийским союзом охотников и журнала «ММД» при финансовой поддержке в 7 900 евро от Фонда развития охотничьих хозяйств.

28 марта 2013 года поздравляя жителей Латвии с Пасхой, премьер-министр Валдис Домбровскис пожелал им черпать вдохновение и уверенность в своих силах в пробуждении природы. «Весна ощущается и в жизни страны, как новые возможности и позитивные тенденции — падает безработица, растет производство и экспорт, а постепенно и зарплаты населения», - сказал глава правительства.

В тот же день президент Андрис Берзиньш заявил телекомпании ЛНТ, что ситуация в правящей коалиции напоминает бред и свидетельствует о том, что конституционная реформа в Латвии назрела.



28 марта 2012 года руководитель Parex banka Кристофер Гвильям сообщил журналистам, что банк будет работать под брендом Reverta. Бренд разработало агентство VCG за 15 тысяч латов. В новом логотипе вместо красного доминирует синий цвет, и он, по словам Гвильяма, будет более «женственным» и менее тяжеловесным. В основу названия легло латинское слово reverto — возвращение, что подразумевает как возврат к прежним целям, так и возвращение государству его инвестиций.

В тот же день Кабинете министров открыт бесплатный информационный телефон 80000120, сообщила Госканцелярия. Как рассказала ее руководительница Элита Дреймане, бесплатная телефонная линия была открыта, чтобы жителям Латвии было проще обратиться к правительству.



28 марта 2011 года в Детройте во время визита в США президент Валдис Затлерс ознакомился с новейшей продукцией компании General Motors.

В тот же день предприятие по производству сладостей АО «Лайма» сообщило, что заключило договор об экспорте продукции в Монголию и отправило в эту страну первую партию товара в 15 тонн.

28 марта 2010 года в Лиепае была учреждена партия Ražotāja Latvija, которую создали представители малого и среднего бизнеса. В состав правления вошли владелец предприятия по обработке молока DK Daugava Айгар Вайварс, владелец многих предприятий по деревообработке Ивар Гурганс и др. Цель партии: искоренить безработицу в ближайшие три года, создать 80 тыс. рабочих мест в регионах.

28 марта 2009 года в Риге, в Национальном театре, состоялся учредительный съезд политической партии Jaunlatvija, лидером которой избран бывший пресс-секретарь Jaunais laiks Дидзис Шмитс. По словам Шмитса, новая партия объединит людей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий. «Наша задача - защитить страну. Это нелегко, ведь, в отличие от 1991 года, сегодня нет видимого врага на танках», - заявил он.

В тот же вечер в Риге прошла всемирная акция «Час Земли», организаторы которой призвали на час отключить электричество, чтобы привлечь внимание общества к проблеме глобального потепления. В 20:30 было выключено освещение «Солнечного камня», железнодорожного моста, зданий Olimpic Casino, Galerija Centrs, Origo, Дома Черноголовых, Кабинета министров, Национальной оперы и подсветка памятника Cвободы.

28 марта 2008 года Латвийская хоккейная федерация пригласила болельщиков присылать предложения самого подходящего названия для латвийской команды, которую можно было бы создать для участия в турнире Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2008/2009 гг. ЛХФ предложила придумать для команды не слишком длинное - лаконичное - название, которое хорошо характеризовало бы латвийский хоккей и способствовало его узнаваемости за пределами Латвии.



28 марта 2007 года премьер-министр Латвии Айгарc Калвитис и президент России Владимир Путин поговорили о рижских шпротах. “ Президент сказал, что рижские шпроты - один из самых знаменитых продуктов, которые должны быть на российском рынке. Он так и сказал - они ему нравятся", - рассказал журналистам латвийский премьер.

28 марта 2006 года на заседании комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы представители департамента сообщения объявили, что самым опасным с точки зрения безопасности движения местом в Риге является перекресток ул. Маскавас, Краста и Славу, где за последние три года было зарегистрировано 154 ДТП.

28 марта 2005 года стало известно, что специалист Юрмальского краеведческого музея водолаз Волдемарc Райнс вместе с единомышленниками создает регистр затонувших судов, самолетов и других подводных объектов.

28 марта 2004 года на базе ВВС Литвы Зокняй в пригороде Шяуляя приземлились бельгийские военно-транспортные самолеты С-130 Hercules. Они доставили 50 специалистов и техническое оборудование, необходимое для обслуживания четырех истребителей F-16. С этого дня эти самолеты НАТО начали охрану воздушного пространства стран Балтии.

28 марта 2003 года в 19:25 на перекрестке улиц Сколас и Элизабетес в центре Риги автомашина SAAB с госномером CD 3321 , за рулем которой находился сотрудник посольства России в Латвии Олег Мельник сбила 28-летнюю женщину, у которой медики констатировали ушибленную рану голени и ушиб головы. Водитель предъявил полицейским удостоверение дипломата, гарантирующее ему неприкосновенность, и покинул место происшествия.

В тот же день в Риге на ул. Екаба у здания Сейма на антивоенный пикет собралось несколько десятков учащихся рижских школ. Они держали в руках рисунки и плакаты с надписями «Это не наша война», «Мы против войны», «Жизнь прекрасна, мы хотим жить», «Что дальше?», «Ирак, мы с тобой», «Буш — убийца детей».

28 марта 2002 года в Афинах президенты Латвии и Греции в рамках визита Вайры Вике-Фрейберги обменялись подарками. Президент Латвии подарила Константиносу Стефанопулосу вязаные варежки и носки, а президент Греции вручил Вике-Фрейберге в дар письменный прибор и серебряное блюдо. Мэр Афин вручил президенту Латвии почетную золотую медаль города.

28 марта 2000 года в Цесисе рухнула стена одного из заброшенных домов, похоронив под обломками человека. Он скончался на месте происшествия. Рухнувшая стена была высотой в 7 - 8 метров и длиной около 12 метров.

В тот же день госсекретарь латвийского МИД Марис Риекстиньш обвинил Россию в развертывании пропагандистской кампании против Латвии. "Как же иначе мы назовем ситуацию, когда в последние две недели почти не бывало дня, чтобы российский МИД не выступил с каким-то заявлением - либо о возрождающемся фашизме, либо о нарушениях прав человека", - сказал Риекстиньш в интервью Латвийскому телевидению, передававшемуся в прямой трансляции.



28 марта 1998 года московский мэр Юрий Лужков принял участие в пикетировании посольства Латвии в Москве. Именно там он произнёс знаменитую фразу: «Я не знаю ни одной другой страны, где так откровенно попирались бы права человека. Это второй случай в мире после Камбоджи времен диктатора Пол Пота», которую ему долго припоминали в Латвии.

28 марта 1996 года городская дума Даугавпилсa приняла решение о возможности возобновления строительства Даугавпилсской ГЭС.

28 марта 1995 года в Риге прошел первый концерт голливудской шоу-группы Chippendales.

28 марта 1991 года решением № 85 Совета Министров ЛР государство отказывается от регулирования цен на многие группы товаров.



28 марта 1990 года в Риге, на улице Лачплеша 13, министр юстиции Швеции латышка Лайла Фрейвалде открыла Ленинградское отделение посольства Швеции — первое зарубежное представительство в Латвии после 1940 года.

28 марта 1989 года сессия Валмиерского районного совета народных депутатов избрала председателем исполкома Валмиерского районного совета народных депутатов Берзиньша Андриса Волдемаровича, впоследствии президента Латвии.



28 марта 1945 года в Риге вышел первый номер газеты "Советская молодежь".

28 марта 1938 года газета «Яунакас Зиняс» опубликовала речь министра финансов Лудвигса Экиса о государственном хозяйственном плане на 6 лет.«Мы рассчитываем, что еще примерно два года мы сможем спокойно хозяйствовать приблизительно в границах нынешних доходов и расходов» - сказал министр.

28 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В четверг вечером в Либавский порт прибыл английский пароход «Балтабор», доставивший из Англии первый транспорт серебряных двухлатовых монет, упакованных в 200 ящиках. В таможенном районе пароход в течение всей ночи находился под охраной солдат и полиции. Утром было приступлено к разгрузке парохода. Серебряные монеты были осмотрены чиновниками либавскаго отделения Банка Латвии и после этого погружены в вагоны для отправки в Ригу. В Либаве оставлено 20 ящиков, а остальные 180 ящиков отправлены в Ригу. Сегодня утром в сопровождении воинского караула ящики прибывают на станцию Рига».

28 марта 1924 года бюджетная комиссия Сейма обсуждала создание в Риге передающей радиостанции. В зал заседаний был доставлен радиоприемник с двумя парами наушников. Во время заседания члены комиссии друг за другом надевали наушники и очень внимательно слушали программу – телеграфист Пардаугавского радиоцентра читал «Правительственный вестник». Инженер Янис Линтерс объяснил присутствующим, насколько просты радиоприемники, добавив, что их можно будет производить также в Латвии. Он ознакомил членов комиссии с расчетами и заверил их, что вложенные деньги окупятся через 10–15 лет. Однако позже оказалось, что абонентская плата окупила вложенные средства уже через четыре года. Из 20-ти членов комиссии 18 проголосовали за выделение на строительство радиостанции 140 000 латов.

28 марта 1199 года новым епископом Икшкильским был назван Альберт, создатель Ордена меченосцев.

Фото - president.lv, LETA, газеты "Час", "Латвияс Авизе" и "Падомью Яунатне"