Вейдемане ждет от правящих мнения о "постыдной пьянке" 9 мая в Пардаугаве (11)

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Эксклюзив | 27 марта 2017 года, 18:47

Журналист издания Neatkarīgā Rīta Avīze, публицист Элита Вейдемане ждет от властей реакции на праздник 9 мая около памятника освободителям Риги в Задвинье.

"Не знаю, когда наши правящие соберутся и выскажут свое отношение к постыдной пьянке 9 мая в Пардаугаве. Но может отношения вовсе нет?", - написала она в социальной сети Twitter.

На данное высказывание отреагировал бывший министр обороны, ныне депутат Европарламента Артис Пабрикс. "Я не правящий, поэтому не буду высказываться, я раньше уже все сказал", - написал политик.

В свою очередь другие подписчики указывают, что "а не все ли равно?", "многие боятся признать, что это в тихушку одобряют", чего там бояться! Чем раньше скажут, тем быстрее будет внесена ясность", - пишут пользователи.

"Поэтому и мешки ЧК не открывают, чтобы ясности не было!", - ответила на этом журналист.

Как сообщалось, 9 мая у памятника Освободителям в Риге ежегодно собираются люди, которые чтят память ветеранов и отмечают победу в Великой Отечественной войне над нацистской Германией.

Мероприятие традиционно собирает десятки тысяч человек. Преимущественно тех, чьим родным языком является русский. В то же время в латышской прессе из года в год звучат осуждающие комментарии по поводу этого праздника.

Комментарии 11
Вопрос44 минуты назад
А сколько у нас по столице будут маршировать нацисты?
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((( 9 Мая День Победы над фашизмом !43 минуты назад
Нацистская Ведьма ! Нас Ваше мнение НЕ ИНТЕРЕСУЕТ !
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Alex38 минут назад
Сколько массовых мероприятий в Риге происходит на набережной ,и пивасик рекой в киосках льётся (но дорого ) - сколько можно терпеть эти "постыдные пьянки" ?Наша журналистка-комсомолка спрашивает правящих !
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