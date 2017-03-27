Эксклюзив |

Журналист издания Neatkarīgā Rīta Avīze, публицист Элита Вейдемане ждет от властей реакции на праздник 9 мая около памятника освободителям Риги в Задвинье.

"Не знаю, когда наши правящие соберутся и выскажут свое отношение к постыдной пьянке 9 мая в Пардаугаве. Но может отношения вовсе нет?", - написала она в социальной сети Twitter.

nez, kad mūsu valdoņi saņemsies un izteiks savu attieksmi pret 9.maija apkaunojošo dzertiņu Pārdaugavā. bet varbūt attieksmes nemaz nav? — elita veidemane (@elitaveidemane) 26 марта 2017 г.

На данное высказывание отреагировал бывший министр обороны, ныне депутат Европарламента Артис Пабрикс. "Я не правящий, поэтому не буду высказываться, я раньше уже все сказал", - написал политик.

В свою очередь другие подписчики указывают, что "а не все ли равно?", "многие боятся признать, что это в тихушку одобряют", чего там бояться! Чем раньше скажут, тем быстрее будет внесена ясность", - пишут пользователи.

"Поэтому и мешки ЧК не открывают, чтобы ясности не было!", - ответила на этом журналист.

Как сообщалось, 9 мая у памятника Освободителям в Риге ежегодно собираются люди, которые чтят память ветеранов и отмечают победу в Великой Отечественной войне над нацистской Германией.

Мероприятие традиционно собирает десятки тысяч человек. Преимущественно тех, чьим родным языком является русский. В то же время в латышской прессе из года в год звучат осуждающие комментарии по поводу этого праздника.