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Повысив акцизный налог на горючее, государство может получить дополнительные 50 миллионов евро в госбюджет. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал президент Латвийской ассоциации торговцев горючим Оярс Карчевскис. По его словам, такая мера могла бы стать одним из компенсирующих механизмов при введении налоговой реформе.

"Идея такова, что акцизный налог поднимается на 10%. С НДС это около 50 миллионов евро в год для бюджета. Тогда можно будет решать проблемы, которые могут возникнуть из-за других понижений. Транспортный поток - это одно из средств увеличить бюджет. Для потребителей это повышение составит примерно 5 центров за литр", - отметил он.

При этом Карчевскис подчеркнул, что считает необходимым поднимать акцизный налог во всех странах Балтии одновременно, так как та страна, где горючее будет дешевле, всегда останется в выигрыше.

"Мы читаем, что акцизный налог должен поднимать синхронно с соседними странами. Если в Литве и Польше горючее дешевле, то мы будет терять какую-то часть рынка. Никто не отменял конкуренцию между странами. Часть наших потребителей, транзитов, будут заправляться в Литве. Сейчас Эстония и северные страны заправляются у нас. И нам это нравится", - рассказал он.

Напомним, Министерство финансов предлагает в рамках налоговой реформы уменьшить ставку подоходного налога с населения (ПНН) до 20%, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий (НМП). При этом министерство предлагает повышать акциз, налоги на азартные игры и лотереи, а в регулировании налога на недвижимость ставить акцент на упорядочении системы кадастровой оценки.