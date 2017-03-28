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Во вторник утром на железнодорожной станции "Иманта" поезд сбил человека. Об этом предприятие Pasažieru Vilciens сообщило на своей странице в социальной сети Twitter.

Как радио Baltkom рассказал руководитель отдела по общественным отношениям Pasažieru Vilciens Эгонс Алерс, из-за ЧП движение поездов в Юрмальском направлении было временно остановлено.

Imantas stacijā noticis ceļu satiksmes negadījums! Vilc. Nr. 6405 Rīga (07:16) - Sloka (08:05), stāv Imantā. Paredzamais kavējums 45 min. — Pasažieru Vilciens (@PVilciens) 28 марта 2017 г.

До 10 часов поезда опаздывали на 30-45 минут, в 10.30 движение было полностью восстановлено, а поезда курсируют по расписанию.

О движении поездов можно узнать по бесплатному телефону 80001181.