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в Риге прошли торжественные мероприятия в честь десятилетнего юбилея вступления Латвии в НАТО. Президент Берзиньш в своей речи отметил, что Латвия сейчас находится в большей безопасности, чем когда-либо раньше. «Последние события на Украине и последовавшая за ними реакция наших союзников по НАТО доказывают, что мы можем смело рассчитывать на выполнение пятой статьи договора альянса в полном объеме», — подчеркнул президент.

29 марта 2013 года в Рижском заливе от берега оторвалась льдина, на которой было более 200 человек, в основном любителей подледного лова. В спасательной операции участвовали Государственная пожарно-спасательная служба, Национальные вооруженные силы, вертолет пограничной охраны и буксиры Рижского порта.

29 марта 2012 года в подъезде дома по ул. Чака, 47 в Риге был ранен владелец интернет-портала kompromat.lv Леонид Якобсон.

В тот же день на улице Пиедруяс в Риге сотрудники полиции закончили трёхдневное уничтожение конфискованного алкоголя, примерно 50 тонн и тонны дизельного топлива. Всё было спущено в канализацию. За процессом наблюдали представители прокуратуры.



29 марта 2011 года объединение VL-ТБ/ДННЛ подало в Центральную избирательную комиссию подписи за перевод школ на обучение только на латышском языке. Как сообщалось, было подано 10 111 подписей.



В тот же день в ходе визита в США президент Валдис Затлерс наградил командира Национальной гвардии штата Мичиган Томаса Катлера орденом Виестура первой степени.



29 марта 2010 года известные предприниматели основали общественную организацию «За лучшую Латвию». Заявление о создании организации подписали 46 человек.



В тот же день Рига получила первый низкопольный трамвай. Из Чехии в латвийскую столицу трамвай был доставлен на специальном трейлере.



29 марта 2009 года в Риге прошло торжественное празднование 5-летия принятия Латвии в НАТО. Президент Затлерс приехал к памятнику Свободы на бронемашине.

В тот же день телепрограмма «Ничего личного» сообщила, что на строительной площадке Латвийской Национальной библиотеки возводится макет «Замка света» стоимостью в 25 000 латов. Длина макета достигает примерно 15 метров, ширина — 10 метров, высота — 10 метров. По словам строителей, макет нужен, чтобы проверить материалы, которые придётся использовать при строительстве настоящего здания.

29 марта 2008 года ночью сапёры занимались нейтрализацией авиабомбы, обнаруженной на территории Вентспилсского порта. Неразорвавшаяся авиабомба, сохранившаяся со времён второй мировой войны, была обнаружена под днищем корабля во время земляных работ на дамбе. Сапёры вместе с водолазами подняли её на борт корабля и вывезли в море для уничтожения. В четырёх километрах от берега авиабомба была взорвана.

В тот же день представитель министерства обороны Артур Граудиньш сообщил, что министерство ведёт подготовку к созданию конного почётного караула. Вопрос о возобновлении традиций стоит на 15-ом месте в перечне приоритетов деятельности министра обороны Винета Велдре. А президент Валдис Затлерс выступает в поддержку возобновления также дефиле военных оркестров по Риге и другим городам, что должно привлечь внимание не только местных жителей, но и туристов.

29 марта 2007 года Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к законам об учреждениях госбезопасности, о национальной безопасности и о гостайне, предусматривающие восстановление их в прежней редакции.

В тот же день на Даугаве были установлены нефтезаградительные боны на всю ширину водохранилища Плявиньской ГЭС. Боны были протянуты на ширину более 1000 метров и предназначены для недпущения в Ригу нефтяного загрязнения, попавшего в реку в результате аварии на нефтепроводе Унеча — Вентспилс в Бешенковичевском районе Витебской области Белоруссии.

В тот же день шоколадная фабрика Laima сообщила, что подарит жителям эстонского острова Рухну 40-килограммового шоколадного медведя. Как писала эстонская газета Postimees, шоколадный медведь заменит настоящего, который наводил ужас на жителей острова в прошлом году. Предположительно, зверь покинул остров и уплыл на льдине в Латвию, его видели в окрестностях Дундаги.



29 марта 2006 года ЮНЕСКО выразило поддержку намерению латвийской Государственной инспекции по охране памятников культуры признать построенное в советское время высотное здание министерства земледелия объектом, уродующим окружающую среду, и снести его.

В тот же день в Латвии можно было увидеть частичное солнечное затмение.

29 марта 2005 года мэр Вентспилса Айвар Лембергс призвал президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу начать со Швецией переговоры о возвращении Латвии награбленных в свое время культурно-исторических ценностей.

В тот же день газета Diena сообщила, что группа бывших политрепрессированных из Латвии была неприятно удивлена установленным в качестве символа Латвии в парке развлечений в столице ЕС Брюсселе макетом черепахи в похожем на красноармейскую буденновку головном уборе с красной звездой на лбу. Черепаха-красноармеец символизировала Латвию в парке около года.

В тот же вечер в Риге, в подъезде своего дома по ул. Стирну, был убит Вячеслав Гойло.Когда бизнесмен вошел в дом, прозвучал выстрел. Гойло упал, и один из нападавших добил его еще тремя выстрелами с близкого расстояния.

29 марта 2004 года Латвия и еще шесть стран-кандидатов официально стали членами НАТО. Премьер-министр Эйнарс Репше планировал внести эту дату в список праздничных дней.

В тот же день вице-президент Еврейской общины Германии Соломон Корн выступил с резкой критикой в ответ на заявления бывшего министра иностранных дел Латвии Сандры Калниете. На открытии книжной ярмарки в Лейпциге Калниете, говоря о преступлениях нацистского и коммунистического режимов, заявила: «Оба тоталитарных режима — нацизм и коммунизм — были одинаково преступны». Соломон Корн заявил газете Dresdner Neueste Nachrichten: «Если мне приходится слышать, что красная дубина нанесла больше боли, чем коричневая, то могу только сказать, что многие убитые в Освенциме люди согласились бы на красную дубину, чем на гибель в газовых камерах».

29 марта 2003 года продовольственно-ветеринарная служба обнаружила на ферме в Ляудонской волости сдохших свиней, которые, согласно заключению экспертизы, сдохли из-за плохих условий содержания и кормления. Сдохшие в период с конца января по 25 марта свиньи лежали в хлеву. Арендующий ферму Валдис Элкснитис не сообщал врачам-ветеринарам о больных свиньях. Сам он живет в 10 км от фермы. Председатель Ляудонского волостного совета сказала , что у Элкснитиса, скорее всего, не хватило кормов для свиней. И что он — неудачник, у него большие долги по уплате земельного налога. Мадонское районное управление полиции возбудило уголовное дело о жестоком обращении с животными.

29 марта 2002 года вступили в силу принятые правительством изменения в положении о Центре государственного языка , которые расширили полномочия языковых инспекторов. Поправки гласили, что инспекторы в случае нарушения закона о госязыке, имеют право потребовать, чтобы виновное лицо лично явилось в Центр для дачи объяснений. Как известно, в случае нарушения закона о государственном языке инспектор может наложить штраф в размере до 250 латов.

29 марта 2001 года Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории направило латвийской полиции полученную из российских источников оперативную информацию о том, что латвийские националисты оказывают военно-техническую помощь чеченским боевикам. По данным МВД России, в Латвии на базе бывшего военного полигона Вооруженных сил СССР в течение длительного времени осуществлялась диверсионно-террористическая и снайперская подготовка представителей ряда националистических организаций, в том числе чеченских и украинских.

29 марта 2000 года выпеченный в конце прошлого года на елгавском предприятии Latvijas keramika крендель длиной 9,999 метра был признан самым длинным в мире и занесен в Книгу рекордов Гиннеса 2001 года.

В тот же день Россия обратила внимание участников проходящей в Женеве 56-й ежегодной сессии Комиссии ООН по правам человека на продолжающуюся дискриминацию нацменьшинств в Латвии и Эстонии.

29 марта 1998 года была создана Ассоциация проживающих в Латвии ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов.

29 марта 1990 года Совет Министров ЛССР принял решение о дополнительных мерах по обеспечению населения товарами, которое предусматривало установление норм продажи некоторых продуктов питания.

29 марта 1989 года состоялась встреча руководителей ЦК КПЛ с руководителями Народного фронта Латвии, на которой лидеры латвийских коммунистов признали растущее влияние НФЛ.



Знак почётного гражданина Риги

29 марта 1972 года решением Рижского горсовета было учреждено звание «Почетный гражданин города Риги». Присваивалось решением Рижского горсовета или исполкома советским и иностранным гражданам при жизни или после смерти за особые заслуги в борьбе против царского’ самодержавия и буржуазной диктатуры, в обороне и освобождении Риги от немецко-фашистских захватчиков, в хозяйственном и культурном строительстве, в борьбе за мир и дружбу между народами, установлении дружественных связей между Ригой и другими городами. Лицам, удостоенным почетного звания, вручалось удостоверение и нагрудный знак. А их портрет помещался в Книге почета, которая хранилась в Музее истории Риги и мореходства. Первым почетным гражданином Риги в 1974 году стал космонавт Герман Титов.

29 марта 1941 года было принято постановление Совнаркома ЛССР и ЦК КП(б)Л о национализации ценностей и имущества у бывших владельцев, врагов народа, ростовщиков и прочих нетрудовых элементов.

В тот же день постановлением Совнаркома в Латвии были введены трудовые книжки.

29 марта 1939 года газета «Яунакас зиняс» сообщила об изменениях в Законе о спорте. Они предусматривали создание Совета по физкультуре и спорту. Глава Совета считался высшими руководителем латвийского спорта и утверждался президентом министров. Кроме того, сообщалось, что латвийские спортсмены могут принимать участие в зарубежных соревнованиях только с разрешения Комитета по физкультуре и спорту министерства общественных дел. А за рубежом спортсменам между собой нужно говорить на латышском языке.

29 марта 1936 года в рижском кафедральном соборе в сан митрополита с титулом «Рижский и всея Латвии» был возведен епископ Августин (в миру Август Адамович Петерсон), но в юрисдикции Константинопольского Патриархата.

29 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «4-е в 5-е апреля объявляются в этом году антиалкогольными днями для всей Латвии. В эти дни повсеместно состоятся публичные собрания, научные лекции, концерты лекции, посвящённые вопросу борьбы с алкоголизмом. В связи с этим министерство образования предписывает 4-го апреля во всех школах посвятить последний урок устройству лекций о вреде алкоголизма. Кроме того, рекомендуется учащимся в сопровождении преподавателей принять участие в организуемых в антиалкогольные дни публичных шествиях».

29 марта 1919 года открылся Валмиерский драмтеатр.

Фото- president.lv, mixnews.lv, энциклопедия "Рига".