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Тем людям, которые не считают Землю своим домом и позволяют себе засорять свою планету, надо добровольно уехать на Марс, считает руководитель проекта "Большая Толока" Вита Яунземе. В интервью радио Baltkom она отметила, что Латвии вряд ли удастся стать самым "зеленым" государство к своему столетию.

"У нас больше дегенератов, чем я думала. Дегенератами я называю людей, которые не заботятся о месте, где живет. Это даже не свиньи, у них просто нет понятия об эстетике, здоровье и т.д. В своей квартире мы убираем, а все, что за окном, нас не интересует. Я называю таких людей дегенератами. Если они не считают Латвию своим домом, то им пора уезжать. Не из Латвии, а вообще с планеты. Может, на Марс. Там, наверное, тоже надо намусорить", - рассказала она.

Добавим, в этом году "Большая Толока" пройдет 22 апреля. В прошлом году работы проходили в 1 750 официально заявленных местах, было собрано 1989 тонн мусора.