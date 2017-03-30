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президент Раймондс Вейонис после болезни вернулся к своим обязанностям в полном объеме. О чём сообщил на пресс-конференции в юрмальской резиденции. Президент поблагодарил врачей, назвав их руки поистине золототыми.



30 марта 2012 года Валдис Домбровскис поставил новый рекорд пребывания на премьерском посту - 1114 дней. Он обошел Айгара Калвитиса (1113 дня) и уступал пока только Ивару Годманису (1632 дня).

В тот же день Сенат США утвердил Марка Пеккалу новым послом США в Латвии.

30 марта 2011 года Латвийский центр радиационной безопасности сообщил, что сделанные в последние дни в Латвии замеры не показывают никаких изменений уровня радиации. Следы радиоактивного йода-131 с фукусимской АЭС в воздухе не обнаружены.

30 марта 2010 года газета Neatkarīga сообщила, что маэстро Раймонд Паулс решил оставить конкурс «Новая волна». «В этом году я отойду в сторону, потому что больше не хочу заниматься этими делами» — сказал композитор. В этом же номере газеты Андрис Шкеле заявил, что список, в составе которого будет Народная партия, победит на выборах.

Той же ночью сдвинулся ледовый затор на Даугаве возле Плявиняс, что привело к быстрому подъему воды. Вода затопила улицу Даугавас, местную музыкальную школу, пансионат и молодежный центр. Для оповещения жителей полиция включила сирены, однако затем вода начала спадать и эвакуация не потребовалась.

30 марта 2009 года комитет Кабинета министров одобрил предложение министерства интеграции о том, что план действий по снижению числа уезжающих за границу латвийцев и поощрения их возвращения обратно разрабатываться не будет. Летом 2008 года правительство поручило секретариату министра по особым поручениям по делам общественной интеграции к осени того же года представить в правительство план действий на 2008-2012 гг. Меры плана должны были уменьшить отъезд латвийцев из страны на заработки и способствовать возвращению уехавших.



30 марта 2008 года в аэропортах девяти новых стран-участниц Шенгенского договора, включая латвийские, был отменен пограничный контроль для пассажиров, вылетающих и прилетающих из других стран Шенгенского договора. Уже через 23 минуты после присоединения Рижского аэропорта к зоне действия Шенгенского договора были задержаны два филиппинца-нелегала, прилетевшие из Германии.



30 марта 2007 года президент Вайра Вике-Фрейберга в Риме вручила орден Трех звезд первой степени премьер-министру Италии Романо Проди. Президент отметила, что Проди, будучи президентом Еврокомиссии, очень много сделал для расширения ЕС, профессионально и справедливо согласовав точки зрения разных государств.

В тот же день стало известно, что результаты проведенных в Финляндии научных исследований подтвердили гипотезу, согласно которой, несколько тысячелетий назад на территории нынешней Латвии жили мамонты. Была выполнена датировка трех найденных в Латвии фрагментов костей мамонта, в том числе самой большой находки — бивня, найденного в 2005 году в районе Нигранде. Оказалось, что одна из трех костей принадлежит мамонту, обитавшему на территории нынешней Латвии, а остальные, по всей вероятности, были принесены сюда ледниками.

В тот же день мэр Риги Янис Биркс и посол России Виктор Калюжный обсудили возможность установки в латвийской столице памятника Александру Сергеевичу Пушкину. «В Латвии Пушкин — очень любимый поэт. Я не вижу проблем», — сказал Биркс.

30 марта 2006 года депутаты Сейма не поддержали предложение политического объединения «Центр Согласия» о выплате после смерти супруга (супруги) пенсионеру до конца жизни 30% от пенсии умершего.

В тот же день депутаты Сейма после долгих дискуссий концептуально одобрили предложение фракция Союза «зеленых» и крестьян о включении Дня рыбака в список праздничных дней, который, по мнению лидера партии Индулиса Эмсиса, может стать латвийским аналогом бразильского карнавала.

В тот же день депутаты Сейма одобрили предложение парламентской фракции политического объединения TБ/ДННЛ о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые идут сдавать экзамен по натурализации за другого человека.

30 марта 2005 года в Юрмале трагично закончилась рискованная прогулка четырех подвыпивших молодых людей по хрупкому люду Рижского залива в Дубулты — двое из них провалились под лед, один погиб, а второй сильно обморозился. Прибыв по поступившему в 17.30 вызову спасатели увидели, что один из молодых людей уже ушел под воду, другой еще барахтается в воде. Двое других молодых людей беспомощно наблюдали за отчаянными стараниями своего товарища.

30 марта 2004 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заявил о невозможности своего визита в Латвию до тех пор, пока в этой стране не будет решена проблема русского языка.



30 марта 2003 года около сорока человек, собрались утром напротив здания посольства США в Риге, чтобы выразить свой протест против военных операций союзников в Ираке и поддержки латвийским правительством действий США. Пикетчики держали в руках плакаты с надписями на латышском, русском и английском языках: «США — террорист Nr.1» , «Нам не нужна война!!!», «Независимой Латвии — независимую внешнюю политику». На некоторых плакатах были изображены авиационные ракеты, перечеркнутые красной краской.

30 марта 2002 года Сейм принял в последнем чтении поправки к Конституции, закрепляющие статус госязыка. Согласно поправкам, депутаты, приступая к выполнению своих обязанностей, должны давать торжественное обещание. Рабочим языком в Сейме и местных самоуправлениях является латышский.



30 марта 2001 года Латвия установила дипломатические отношения с Федеративной Республикой Нигерией, государством в Западной Африке.

В тот же день пресс-секретарь Латвийской полицейской академии Андрей Филиппов сообщил, что с конца прошлой недели в академии было выявлено 43 случая заболевания свинкой. Часть заболевших была помещена в больницу, а другие лечились дома. «Свинка — это болезнь, которой раз в жизни болеет каждый», — сказал Филиппов.

30 марта 2000 года стало известно, что премьер-министр Андрис Шкеле задекларировал принадлежащий ему вексель компании Bolster Management Limited на сумму 29 миллионов долларов США.

В тот же день на сайте perc.lv начались первые в Латвии интернет-аукционы в режиме on-line, в которых мог принять участие любой интересующийся.

В тот же день в Сейме депутат от объединения ТБ/ДННЛ Юрис Добелис решил выступить с трибуны в перерыве пленарного заседания парламента, когда в зале находились лишь два депутата. Добелис, обращаясь к воображаемой аудитории, говорил об оккупации Латвии и о том, что многие не хотят ее признавать. Позже депутат пояснил, что «соскучился по выступлениям» и поэтому использовал перерыв, чтобы попрактиковаться в ораторском искусстве. Неожиданное выступление Добелиса вызвало удивление депутатов.

30 марта 1993 года Верховный Совет ЛР принял закон о восстановлении Земельной книги 1937 года.

30 марта 1985 года Рига и западногерманский Бремен стали городами-побратимами.

30 марта 1958 года в клинической больнице им. Паула Страдыня была проведена первая в Латвии операция на сердце.

30 марта 1941 года митрополит Рижский и всея Латвии Августин после покаяния вернулся в юрисдикцию Московского Патриархата.



30 марта 1927 года был подписан окончательный латвийско-эстонский договор о границе. Граница была длиной в 375 километров.

30 марта 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Вчера, ровно в 5 часов 30 минут вечера, на углу бульвара Свободы и Елизаветинской улицы произошло первое за время курсирования в Риге автобусов столкновение автокареты с трамваем. Автобус, дав несколько предупредительных сигналов, почти уже успел пересечь полосу рельс, как на заднюю часть его налетел вагон N 190, 9-ой линии. В переполненной публикою карете были разбиты два больших стекла, в двух местах помята обшивка, согнуто „крыло“ над задним колесом. Никто из публики не пострадал, а так как карета снабжена эластичными рессорами и внутренние стены обиты мягкими подушками, то и столкновение не было особенно заметным. После минутной остановки автобус продолжал свой рейс. В трамвае N 190 помята передняя часть, разбиты фонари, сбита дощечка с обозначением рейса. Осколками стекла ранены в лицо вагоновожатый и пассажирка. Наполнявшие переднюю площадку вагона пассажиры отделались испугом. Стоянка трамвая на месте катастрофы была довольно продолжительной».

30 марта 1920 года в Риге первое переименование улицы после провозглашения независимости — Театральный бульвар был переименован в бульвар Аспазии.

30 марта 1710 года в Риге было завершено строительство укрепления, возведенного по приказу князя Меншикова. В его честь укреплению было дано имя Александр-шанец. Потом это место называлось Александровская высота, а теперь — улица Твайка.

Фото - president.lv, газета "Час", журнал "Неделя".