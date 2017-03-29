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Одной из самых ярких фотографий с воскресной акции против коррупции в Москве стал кадр, на котором несколько сотрудников полиции несут в автозак девушку в белом пальто. Фотографию поместило на первую страницу известное американское издание The Wall Street Journal, а также New York Times.

В интервью радио Baltkom Ольга рассказала, что несмотря на ужасные условия во время задержания, сотрудники правоохранительных органов вели себя достаточно вежливо.

"Когда нас задержали, я уже не поместилась в клетку автозака, поэтому я ехала рядом с водителем. Нас всего было 32 человека, остальным сесть было негде, условия жуткие. Людей запихивали, даже повернуться тяжело было. Но спасибо тем, кто нас вез, потому что хоть открывали двери, чтобы проветрить. В участке нас около часа не принимали, но потом отвели в комнату, где было всего два стула и стол. Туда завели 22 человека, остальных увезли в другой участок. Я все это время была с мамой и сестрой, которых тоже задержали. Потом нам разрешили передать еду и воду, за что большое спасибо людям! Там была только вода из-под крана. С нами обращались нормально, по-человечески, можно было выйти в туалет", - рассказала Ольга.

По словам Лозиной, на нее составлен акт об административном нарушении за участие в несанкционированном митинге.

"Составлен акт об административном правонарушении за участие в несанкционированном митинге, выкрикивании лозунгов, выходе на проезжую часть. Я написала, что я не согласна. Есть видео, где виден момент задержания. У меня не было никакой атрибутики. На мой взгляд, задержание было незаконным. Статья предусматривает арест до 15 суток и штраф 20 тысяч рублей (310 евро). Суд будет 8 апреля, посмотрим, какое будет решение", - рассказала она.

Напомним, 26 марта в Москве, а также крупнейших городах России прошли демонстрации с требованием отставки премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Перед началом акции в Москве задержали ее инициатора оппозиционера Алексея Навального. Всего по России было задержано более 1000 человек.