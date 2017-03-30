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30 марта 2016 года президент Раймондс Вейонис собрал в юрмальской резиденции пресс-конференцию и заявил, что в полном объёме вернулся к своим обязанностям. И первым делом поблагодарил врачей за их золотые руки.

Президент был госпитализирован 18 января, а 20 января перенес операцию на сердце, в ходе которой ему был заменен один из клапанов. Врачи выявили у него септическую инфекцию. 26 февраля Вейонис был выписан из больницы Страдиня и до 26 марта продолжал лечение в реабилитационном центре "Вайвари".

Это был первый случай столь длительного оттсутвия президента на рабочем месте по состоянию здоровья в истории Латвии. Ситуация осложнялась тем, что в декабре правительство Страуюмы ушло в отставку, а новое формировалось до февраля. Впервые президент не присутствовал на первом заседании нового кабинета, а обратился к министрам с экрана. Президентские обязанности исполняла председатель Сейма Инара Мурнице. Которая обратилась к юристам за разъяснениями насчёт своих полномочий.

В интервью Латвийскому телевидению президент рассказал, что состояние его здоровья ухудшилось потому, что в конце 2015-го года он с повышенной температурой ходил на работу и продолжал выполнять обязанности, а не остался дома, чтобы лечиться.

«Люди часто думают, что они умнее врачей, не слушают их и ходят больные на работу. Но врачей нужно слушаться», подчеркнул Вейонис, призывая людей не ходить больными на работу, поскольку они подвергают риску не только самих себя, но и окружающих.

Пережитое в лечебных учреждениях укрепило в президенте уверенность в том, что в Латвии есть очень хорошие врачи, и не всегда нужно отправляться за границу, чтобы сделать сложную операцию. Государство должно сделать все возможное, чтобы эти высококлассные специалисты остались в Латвии, чтобы "не ехать в Германию делать операцию на сердце и встретить там латышского хирурга", подчеркнул президент. Сообщалось, что перенесенная операция позволяла президенту получить степень инвалидности, но он этим не воспользовался.

8 июня 2016 года в больнице им. П. Страдиньша президентом был организован концерт для всех врачей и сотрудников этой и Восточной больниц и реабилитационного центра «Вайвари». Канцелярия президента оплатила цветы, которые были преподнесены медикам (135 евро) и четыре благодарственные таблички (370,28 евро). За угощение для присутствовавших Вейонис заплатил из личных средств, артисты выступали бесплатно. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не обнаружило в действиях президента никаких нарушений.

Фото - president.lv