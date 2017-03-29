Парадниексу напомнили, что Латвия давно не закупает у России электроэнергию (34)

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Эксклюзив | 29 марта 2017 года, 18:07

Бывший глава Латвийского института внешней политики, депутат Сейма Атис Лейиньш ("Единство") напомнил политику от Нацобъединения Имантсу Парадниексу о том, что Латвия уже давно не закупает у России электроэнергию. Таким образом политолог прокомментировал сообщение о том, что Парадниекс не пользуется лифтами, чтобы не снабжать Россию.

"Господин Парадниекс, вообще-то мы электричество давно не закупаем у России", - написал Лейиньш в социальной сети Twitter.

Латвийский депутат сейма Имантс Парадниекс, представляющий Национальное объединение, заявил в интервью LNT, что не пользуется лифтами, чтобы «не поддерживать российскую экономику». Об этом сообщает Sputnik Латвия.

«Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», — пояснил свою позицию Парадниекс.

Отмечается, что депутат не стал раскрывать своих следующих шагов по отказу от поддержания российской экономики.

Комментарии 34
ДА УЖ.........2 часа назад
И ВОТ ТАКАЯ БОЛЬНАЯ РОЖА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРИНИМАНИЕ КАКИХ ЛИБО ЗАКОНОВ,ЭТО ПРОСТО УЖАС,ЧТО БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ РАБОТАЮТ В ГОС. УЧРЕЖДЕНИЯХ, И ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ПРИ ЭТОМ НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЮТ,У ИНВАЛИДА 2 ГРУППЫ БЕРУТ С ПЕНСИИ НАЛОГ КОТОРЫЙ ИДЕТ НАПРИМЕР НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ВОТ ТАКИМ.СТРАШНЫЙ СОН.
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андрюХА2 часа назад
Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это надолго»

Х/ф "Бриллиантовая рука"
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Патриот 2 часа назад
Это чмо - мурло Латвии!!!
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