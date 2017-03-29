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Бывший глава Латвийского института внешней политики, депутат Сейма Атис Лейиньш ("Единство") напомнил политику от Нацобъединения Имантсу Парадниексу о том, что Латвия уже давно не закупает у России электроэнергию. Таким образом политолог прокомментировал сообщение о том, что Парадниекс не пользуется лифтами, чтобы не снабжать Россию.

"Господин Парадниекс, вообще-то мы электричество давно не закупаем у России", - написал Лейиньш в социальной сети Twitter.

Parādnieka kungs, vispār jau mēs elektrību sen vairs no Krievijas nepērkam :D #NordPool pic.twitter.com/PvA4TUxJx2 — Atis Lejiņš (@AtisLejins) March 29, 2017

Латвийский депутат сейма Имантс Парадниекс, представляющий Национальное объединение, заявил в интервью LNT, что не пользуется лифтами, чтобы «не поддерживать российскую экономику». Об этом сообщает Sputnik Латвия.

«Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», — пояснил свою позицию Парадниекс.

Отмечается, что депутат не стал раскрывать своих следующих шагов по отказу от поддержания российской экономики.