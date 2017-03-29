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Крупный пожар произошел в среду вечером недалеко от воздушного моста у ВЭФ в Риге, об этом порталу Mixnews стали сообщать очевидцы.

Paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Brīvības gatvē; pastāv draudi par tā izplatīšanos https://t.co/hPaBFAVHSM pic.twitter.com/PL5zjlnuaF — RaivooNET (@RaivooNET) March 29, 2017

Как сообщила Mixnews представитель ГПСС Инта Шабоха, сразу после 19-ти часов Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на пожар, который произошел в районе улицы Бривибас гатве недалеко от торгового центра Elkor Plaza. Там открытым пламенем горит нежилое двухэтажное здание.

На месте уже работает 10 пожарных расчетов и более 40 сотрудников ГПСС, к месту пожара прибыли 10 единиц специализированной техники.

Так как ЧП возникло в оживленной черте города, пожару присвоена категория повышенной опасности, близлежащая территория огорожена. Существует угроза распространения огня на другие здания.

Из торгового центра произведена эвакуация посетителей. На месте находится также бригада "скорой" помощи.

Около 20:45 пожар был локализован, но работы по тушению продолжаются. Выгорела площадь в 400 квадратных метров, сообщает ГПСС.

Plkst.20.46 lokalizēts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Brīvības gatvē,kur deg neapsaimn.ēka 400m2 platībā. Turpinās dzēšanas darbi. — VUGD (@ugunsdzeseji) March 29, 2017

Пользователи социальных сетей публикуют кадры пожара.

Pie lielā Elkora reāls ugunsgrēks. pic.twitter.com/LdrAa0iaEW — Raimonds Šiferis (@raimondssiferis) March 29, 2017

Izskatās, ka Elkora noliktavā kāds būs ne tur piesmēķējis... Vefiņa rajonā smird pēc gumijas... pic.twitter.com/ZRz7MI43gX — Unama (@EvijaUnama) March 29, 2017

фото очевидцев из соцсетей