Пожар на Бривибас гатве в Риге локализован: на месте работали 10 пожарных расчетов (8)

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Эксклюзив | 29 марта 2017 года, 20:06

Крупный пожар произошел в среду вечером недалеко от воздушного моста у ВЭФ в Риге, об этом порталу Mixnews стали сообщать очевидцы.

Как сообщила Mixnews представитель ГПСС Инта Шабоха, сразу после 19-ти часов Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на пожар, который произошел в районе улицы Бривибас гатве недалеко от торгового центра Elkor Plaza. Там открытым пламенем горит нежилое двухэтажное здание.

На месте уже работает 10 пожарных расчетов и более 40 сотрудников ГПСС, к месту пожара прибыли 10 единиц специализированной техники.

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Так как ЧП возникло в оживленной черте города, пожару присвоена категория повышенной опасности, близлежащая территория огорожена. Существует угроза распространения огня на другие здания.

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Из торгового центра произведена эвакуация посетителей. На месте находится также бригада "скорой" помощи.

Около 20:45 пожар был локализован, но работы по тушению продолжаются. Выгорела площадь в 400 квадратных метров, сообщает ГПСС.

Пользователи социальных сетей публикуют кадры пожара.

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фото очевидцев из соцсетей

Комментарии 8
es zinu4 часа назад
Kuk ir bija Putins ?
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Крик4 часа назад
Там те пустые здания давно надо было снести, чтобы бомжи и нарики не устраивали подобные вулканические извержения. Весь VEF гарью пахнет. Решили сэкономить и не сносить? Получайте.
4
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kurkur2 часа назад
spi4kizegsrukigrels
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