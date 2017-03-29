Пожар на Бривибас гатве в Риге локализован: на месте работали 10 пожарных расчетов (8)
Крупный пожар произошел в среду вечером недалеко от воздушного моста у ВЭФ в Риге, об этом порталу Mixnews стали сообщать очевидцы.
Paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Brīvības gatvē; pastāv draudi par tā izplatīšanos https://t.co/hPaBFAVHSM pic.twitter.com/PL5zjlnuaF— RaivooNET (@RaivooNET) March 29, 2017
Как сообщила Mixnews представитель ГПСС Инта Шабоха, сразу после 19-ти часов Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на пожар, который произошел в районе улицы Бривибас гатве недалеко от торгового центра Elkor Plaza. Там открытым пламенем горит нежилое двухэтажное здание.
На месте уже работает 10 пожарных расчетов и более 40 сотрудников ГПСС, к месту пожара прибыли 10 единиц специализированной техники.
Так как ЧП возникло в оживленной черте города, пожару присвоена категория повышенной опасности, близлежащая территория огорожена. Существует угроза распространения огня на другие здания.
Из торгового центра произведена эвакуация посетителей. На месте находится также бригада "скорой" помощи.
Около 20:45 пожар был локализован, но работы по тушению продолжаются. Выгорела площадь в 400 квадратных метров, сообщает ГПСС.
Plkst.20.46 lokalizēts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Brīvības gatvē,kur deg neapsaimn.ēka 400m2 platībā. Turpinās dzēšanas darbi.— VUGD (@ugunsdzeseji) March 29, 2017
Пользователи социальных сетей публикуют кадры пожара.
Deg! pic.twitter.com/tjTG2o7X3Z— Ivo Leitāns (@ivchix) March 29, 2017
Pie lielā Elkora reāls ugunsgrēks. pic.twitter.com/LdrAa0iaEW— Raimonds Šiferis (@raimondssiferis) March 29, 2017
Ugunsgrēks netālu no 'Elkor Plaza' https://t.co/cKtAHU2pHN pic.twitter.com/7kv31vSUHo— RaivooNET (@RaivooNET) March 29, 2017
Izskatās, ka Elkora noliktavā kāds būs ne tur piesmēķējis... Vefiņa rajonā smird pēc gumijas... pic.twitter.com/ZRz7MI43gX— Unama (@EvijaUnama) March 29, 2017
фото очевидцев из соцсетей