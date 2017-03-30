АНОНС: на радио Baltkom - министр обороны Раймонд Бергманис (5)

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Эксклюзив | 30 марта 2017 года, 11:00

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - министр обороны Раймонд Бергманис.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 5
леший1 час назад
будет делиться впечатлениями от магазина "игрушек"----беспилотнички, пушечки, бронетранспортёрчики----не наигрался ещё!----мальчик-кабанчик
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шустрый1 час назад
Похоже у правящих раздвоение личности...с одной стороны бубнят,что угрозы нападения со стороны России нет,а с другой стороны тратят сотни миллионов на закупку автохлама,якобы для защиты от России.А может для защиты от своего же населения?Для этого антикварные танчики сгодятся.
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Михаил Месиер1 час назад
вот тут Германия ищет статистов "русских" для участия в учениях НАТО----где записаться??? ----давно что-то русские Берлин не брали!!!
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