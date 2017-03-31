31 марта 2012 года была учреждена региональная партия "Кулдигскому краю". Возглавила партию председатель Кулдигской краевой думы Инга Берзиня, в учредительном собрании участвовали 270 человек.

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в ходе визита США президент Валдис Затлерс встретился с заместителем главы Комитета обороны Сената США сенатором Джоном Маккейном.

В тот же день возрасте 88 лет умер красный партизан Василий Кононов. После его смерти партия «Наш выбор» начала сбор средств на установку надгробного памятника. Однако в Полицию безопасности поступило заявление от заместителя главного редактора латышского журнала Playboy Ивара Аболиньша. В нём указывалось, что латвийское законодательство запрещает прославление военных преступников, а поэтому сбор средств на памятник — уголовно наказуемое преступление.



В тот же день в Москве, в здании Всемирного торгового центра на Краснопресненской набережной, председатель Рижской думы Нил Ушаков открыл представительство Риги. Присутствовали многие известные лица — актер Геннадий Хазанов, многолетний руководитель Клуба веселых и находчивых Александр Масляков, прославленный вратарь Владислав Третьяк, ресторатор Антон Табаков и другие.

31 марта 2010 года Сейм отклонил предложение группы депутатов отменить нормы в Законе о защите животных, разрешающие убой скота согласно религиозным традициям. Предложение отказаться от данной нормы внесли 12 депутатов, которые представляли все парламентские фракции, кроме Народной партии.

В тот же день был побит температурный рекорд Латвии 1974 года - в Руцаве воздух прогрелся до +19,1 градуса. Прежний рекорд составлял +17,4 градуса, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В тот же день Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об охране животных, которые разрешили купировать хвосты собакам некоторых пород (гладкошерстным и жесткошерстным фокстерьерам, русским охотничьим спаниелям, немецким жесткошерстным и короткошерстным легавым, немецким охотничьим и уэльсским терьерам) и запрещали держать дома змей.



31 марта 2009 года президент Валдис Затлерс выступил с обращением к народу, транслировавшемся телевидением и радио, и сообщил, что пока не будет предлагать провести референдум о роспуске Сейма. А указал на новые важные задачи, которые Сейму и правительству предстоит выполнить, чтобы обеспечить стабильность в государстве. 14 января Затлерс заявил, что если до 31 марта Сейм Латвии не примет поправки к Конституции, предусматривающие право народа инициировать роспуск парламента, то президент готов объявить референдум о роспуске Сейма.

В тот же день в Риге, в Пардаугаве, открылся торгово-развлекательный центр Riga Plaza, в строительство которого было вложено 100 миллионов евро.

В тот же вечер в рижском трамвае маршрута №5 произошел конфликт между контролерами и неким мужчиной: тот ехал, обмотанный изолентой и проводами и щелкал выключателями в карманах. Когда контролеры потребовали у него билет, 45-летний Станислав разозлился, защелкал выключателями, достал игрушечный пистолет и начал угрожать разнести транспорт вдребезги. Был помещен в наркологический центр.

31 марта 2008 года Управление местами заключения подало иск в Рижский окружной суд с просьбой взыскать 587 589 латов, а также — оговоренный договором штраф в 22 563 лата с бельгийского предприятия Innovative System Developers Group N.V., которое было ответственным за приобретение и установку системы блокирования сигналов мобильных телефонов. В 2005 году УМЗ заключило с бельгийской фирмой договор на приобретение и установку системы блокирования в 12 латвийских тюрьмах. Сумма договора составила 1 100 084 евро, а выполнить работу планировалось к декабрю 2005 года. Но ни в одной из 12 тюрем сигнал мобильных телефонов не блокировался на 100%.



31 марта 2007 года председатель партии «Новое время» Эйнарc Репше на внеочередном съезде партии заявил, что не станет вновь баллотироваться на этот пост. Председателем её правления был избран председатель парламентской фракции партии Кришьянис Кариньш.

31 марта 2006 года прокуратура Рижского судебного округа начала уголовное преследование лидера Латвийского национального фронта Айварcа Гарды и главного редактора издаваемой им газеты DDD Лиги Музыканте.Прокурор Иева Гаранча предъявила им обвинение в разжигании межнациональной вражды.

31 марта 2005 года министр обороны Эйнарс Репше месте с Рутой Рагинской основал туристическую фирму Sirocco и тут же заложил свои доли капитала в Baltic International Bank. По его словам, сам министр не собирался активно вмешиваться в деятельность предприятия, а выступал только как один из совладельцев.



В тот же день в Стокгольме, во время торжественной встречи президента Вайры Вике-Фрейберги, одна из лошадей, впряженных в карету шведской королевы Сильвии, упала вместе с женщиной-форейтором во дворе королевского дворца.

В тот же день, отвечая на на вопросы шведских парламентариев по поводу положения русскоязычного населения в Латвии, президент Вике-Фрейберга сказала: «Эти люди проснулись совсем в другой стране — государстве, стремившемся встать на путь демократии, которой они никогда не знали».

31 марта 2004 года Православная церковь Латвии категорически опровергла прозвучавшие в средствах массовой информации сообщения о том, что патриарх Московский и всея Руси Алексий II не хочет приезжать в Латвию из-за нерешенных в этой стране проблем русскоязычных жителей.

В тот же день Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об общественных организациях и их объединениях, согласно которым, зарегистрироваться и действовать в Латвии могут только те партии, в чьи ряды входят не менее 200 латвийских граждан.

31 марта 2003 года представители комиссии Сейма по иностранным делам встретились с иракскими эмигрантами Бактияром Амином и Аидом Усаирианом, которые рассказали парламентариям о зверствах режима Саддама Хусейна, сравнив его с гитлеровским и сталинским режимами.



В тот же день представители Рижской думы торжественно открыли на ул. Залвес 46 новый муниципальный жилой дом, а также вручили ключи от квартир его будущим обитателям. Это был первый построенный за последние 10 лет муниципальный жилой дом.

31 марта 2002 года Банк Латвии сообщил, что в прошлом году из-за износа денежных знаков было изъято из обращения 203,5 миллионов латов.

В тот же день в Риге на улице Краста у гражданина Швеции угнали грузовик Volvo FH12, в котором находилось 24 тонны 721 килограмма курятины.

31 марта 2001 года представитель фонда Бориса Березовского в Латвии сообщила, что фонд планирует вкладывать в различные культурно-просветительские проекты около 150 000 долларов США в год. Одним из первых проектов станет выделение 10 000 билетов в Рижский театр русской драмы школьникам стран Балтии.



31 марта 2000 года стало последним днем срока действия паспорта СССР в Латвии. Паспорта бывшего СССР до установленного срока не обменяли 38,5 тысячи человек — примерно 7,5% количества неграждан.

В тот же день на пограничном пункте «Терехово» пьяный Владимир Н., 1940 года рождения, пересекавший российско-латвийскую границу на грузовике КАМАЗ, не остановился, не прошел таможенный и пограничный контроль, а сломал 3 ограждения. Один барьер он сломал на российской стороне и два — на латвийской. После того, как пограничники вызвали дополнительные силы Государственной полиции Латвии, нарушитель был задержан в приграничной зоне на шоссе Зилупе-Лудзa.

В тот же день в Латвии началась десятая по счету перепись населения, которая закончилась 29 апреля. Было насчитано 2 миллиона 377 тысяч 383 жителя. Предыдущая перепись населения была проведена в Латвии в 1989 году.

В тот же день в Приморске Ленинградской области России было начато строительство нефтеналивного порта. Это был первый объект Балтийской трубопроводной системы, которая была задумана как альтернатива латвийскому пути экспорта российской нефти.

31 марта 1999 года в Рижский пассажирский порт на пароме из Германии прибыла партия новых автобусов Mercedes Benz турецкого производства. Цена 20 автобусов составила 4,49 миллиона немецких марок или 1,47 миллионов латов. В отличие от первой партии автобусов Mercedes, которые были куплены на средства Всемирного банка, новые автобусы были укомплектованы мягкими сидениями и оснащены электронными табло с указанием номера и названия маршрута.

31 марта 1997 года Латтелеком увеличил абонентную плату за телефон. Абоненты аналоговой сети стали платить два лата вместо 1.50, а цифровой сети — лат вместо 75 сантимов.

31 марта 1993 года в в Рижской центральной тюрьме был восстановлен православный храм Святителя Николая.

31 марта 1988 года, по данным прокуратуры, Ивар Годманис был зарегистрирован как агент КГБ с конспиративной кличкой Пубулис, в переводе — Узел. Но Юрмальский городской суд в 1998 году не установил факт сотрудничества Годманиса с Комитетом государственной безопасности и решил, что, возможно, Годманис сам не знал об этом.



31 марта 1955 года министерство культуры СССР, на основании решения Совета министров СССР, издало приказ о создании Рижской телевизионной студии. Директором был назначен Казимир Ялинскис.



31 марта 1940 года в рижском Офицерском клубе прошло мероприятие, устроенное Обществом культурного сближения с народами СССР. Оно собрало тысячу участников, в том числе министра иностранных дел В.Мунтерса с супругой, министра общественных дел А.Берзиньша и других официальных лиц и работников культуры. После речи председателя общества профессора А.Калныньша состоялся концерт. Солист Национальной оперы Э.Микельсон исполнил романсы Чайковского, М.Брехмане-Штенгеле — его же «Песню цыганки» и «Весна идёт» Л.Гаруты, в сопровождении автора. Латышские и русские народные танцы танцевала М.Грике. Долгие аплодисменты заслужила исполненная Э.Микельсоном песня «Эй, ухнем!», сообщила газета «Ритс».

31 марта 1938 года город Яунлатгале (Пыталово) был переименован в Абрене. Министр внтуренних дел Вилис Гулбис на заседании правительства объяснил: «По историческим данным недалеко от Аугшпилской волости раньше находился латышский город Абрене...».



В тот же день под Даугавпилсом, возле озера Стропу, загорелся и опрокинулся грузовик, следовавший в Дагду с грузом бочек и ящиков. Водитель и пассажир остались живы, но получили тяжелые ожоги, сообщила газета «Яунакас Зиняс».

31 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В квартире консула Соединенных Штатов по Школьной улице N 3 была совершена крайне дерзкая кража. Чтобы проникнуть в квартиру, воры при помощи доски добрались до находящегося на высот двух метров окна уборной, откуда через коридор вошли во второй этаж квартиры. В виду того, что двери не были зарыты, воры легко проникли в спальню консула, где ими с находившегося рядом с кроватью стула был похищен костюм. В последнем находились золотые часы, серебряный портсигар и крупная сумма денег. Кража была совершена во время сна консула. После этого воры вошли в соседнюю комнату и из гардеробного шкафа взяли 3 костюма, 1 шубу и 2 дамских платья. После совершения кражи воры тем же путём ушли, предварительно замазав стекло уборной белой краской. Утром консул заметил совершенную кражу, о чем немедленно сообщил полиции».

31 марта 1921 года латвийские войска покинули Палангу. Город и окрестности были переданы Литве. А также 16-20 тысяч проживавших там латышей. Взамен Латвия получила Укрскую, Будбергскую и Акнистскую волости, ранее входившие в Ковенскую губернию Российской империи.

31 марта 1697 года (по старому стилю) царь Пётр I впервые прибыл в Ригу, инкогнито, в составе Великого посольства.

Фото - president.lv, riga.lv, ltv.lv, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс", журнал "Атпута".