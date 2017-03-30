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Как вы думаете, кто должен первым пройти в квартиру для показа? Риэлтор? Нынешний хозяин? А вот и нет, утверждают специалисты! Первым должен войти в квартиру, предназначенную для показа, ее потенциальный владелец.

Шаги, которые необходимо сделать, чтобы продать свою квартиру или дом, обсуждали в очередном выпуске программы “Дом на Балу” ее участники – создатели социальной платформы balu.lv Евгений Дмитриченко и Дмитрий Дульщиков, а также Вадим Родин, член правления компании QPANO, которая специализируется на фото-, видеосъемке и 3D-турах недвижимости.

Как выяснилось, есть 6 шагов, которые нужно сделать для того, чтобы продать квартиру, сделали вывод создатели социальной платформы. Все эти полезные лайфхаки, которые стоит знать продавцу недвижимости, в полном объеме изложены на balu.lv. Среди них, например, как правильно показать свою недвижимость, когда к вам уже пришел человек, который собирается там жить и стать ее новым владельцем.

Эксперты советуют подумать заранее, чьи контакты вы укажете. Это человек, который всегда будет снимать трубку и отвечать на вопросы по вашей недвижимости. Тот, кто сможет приспособиться к показам недвижимости как в рабочее, так и в нерабочее время.

Подумайте, что вам надо показать в процессе – подготовьте, например, зимние и летние счета за квартиру, обычно ими интересуются клиенты. Обязательно включите все освещение, как при фото и видеосъемке.

Проветрите помещение, оно должно быть свежим, никакие запахи не должны отталкивать. Раздвиньте занавески, помойте окна.

Откройте двери на балкон и террасу. Все любят квартиры с балконами. Дайте возможность покупателю пройти на балкон и представить, как он будет отдыхать там после трудового дня.

И не увлекайтесь рассказами о своей личной драме, связанной с недвижимостью. Все покупатели хотят приобрести жилье, прежний владелец которого был счастлив!

Подробности на balu.lv и в видеозаписи программы.