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Омбудсмен Юрис Янсонс, выступавший накануне с ежегодным докладом в Сейме, свою речь держал перед полупустым залом, что свидетельствует о безразличии депутатов к нуждам латвийцев. Такое мнение выразил депутат от Латвийского объединения регионов Мартиньш Шицс.

"Пустой зал Сейма во время выступления правозащитника является циничным посланием к народу о незаинтересованности к нуждам латвийских людей",- написал политик на своей странице в социальной сети Twitter.

Tukšā Saeimas zāle Tiesībsarga ziņojuma laikā ir deputātu cinisks vēstījums tautai par neieinteresētība Latvijas cilvēku vajadzībās pic.twitter.com/mZx0JI5KxJ — Mārtiņš Šics (@Martins_Sics) March 30, 2017

Как сообщалось, перед депутатами Сейма накануне выступил уполномоченный по правам человека в Латвии Юрис Янсонс. Выступление правозащитника было запланировано в самом конце рабочего дня и, так как депутаты многие вопросы уже рассмотрели, в том числе и резонансный закон о запрете диких животных в цирке, к концу рабочего дня в зале пленарных заседаний многих из депутатов уже не было.

Между тем, в своем ежегодном отчете Янсонс коснулся многих актуальных тем для Латвии - высокий уровень бедности, низкий уровень социальной защиты и недоступность для многих медицинского обеспечения.

По его словам, в Латвии по-прежнему актуальной проблемой является большое количество людей, живущих за чертой бедности. В своем ежегодном отчете омбудсмен указал, что на сегодняшний день риску бедности подвергается более 600 000 человек, что составляет почти треть населения.

По словам Янсонса, такие показатели свидетельствуют, что государство слишком мало делает для решения данной проблемы.

"Расходы на социальные пособия в Латвии самые низкие в Европейском союзе. Установленные в Латвии пособия - ниже прожиточного минимума, что не в состоянии обеспечить человеку достойную жизнь", - заявил омбудсмен.