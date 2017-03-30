Эксклюзив |

Скрипач и дирижер, художественный руководитель и главный дирижёр Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган принял участие в круглом столе "Свет и звук" на радио Baltkom. В эфире он рассказал о том, как звук воспринимают музыканты и что общего у музыки с математикой.

«Звук я воспринимаю, находясь на сцене, очень особенно. Окраски звучания, его красота, красота тона. Это внутренее ощущение, ощущение исполнителя. То, что рождается внутри, в результате звучит для слушателя. Исполнитель или оркестр выдает его. Это выражение души, пение души. Это эмоциональное состояние, это представление о пекрасном сугубо личного свойства», - рассказал Коган.

По его словам, профессиональные классические музыканты тоже ошибаются, но это происходит крайне редко.

«Все люди априори имеют право на ошибку. Но профессионализм музыкантов в оркестре настолько высок, что это бывает крайне редко. Насколько возможно, мы стараемся этого избегать».

При этом он считает, что точность исполнения не делает музыку “стерильной”:

“Самое выдающееся исполнение базируется на точности, качестве исполнения и интерпретации. У каждого дирижера оркестр звучит иначе. По-разному. Это внутреннее видение. В этом и есть потрясающая сила интерпретации. Все интерпретации очень различны. У одного и того же исполнителя не бывает два похожих концерта. Каждый конценрт неповторим и не похож на предыдущий», - сказал Коган.

Он также признался, что, несмотря на большой сценический опыт, по-прежнему испытывает волнение выходя на сцену.

«Присутствует волнение. Оно оказывает влияние на исполнение. Волнение бывает разным – иногда оно придает ощущение подьема, добавляет эмоциональных красок. А иногда волнение имеет разрушительный эффект. Очень сложно описать это тонкое чувство для тех, кто его не испытывал», - сказал музыкант.

Он также считает, что музыка и математика чем-то похожи.

«Основой музыки является ритм. А ритм – это наука точная. Так что общее есть. Мы всегда очень ценим, когда исполнитель обладает качествами, которые позволяют ему быть ритмичным», - сказал Коган.

Справка из Википедии

Павел Коган - советский и российский скрипач и дирижёр. Народный артист России. Лауреат Государственной премии РФ.

Художественный руководитель и главный дирижёр Московского государственного академического симфонического оркестра.

В 2011 имя маэстро вошло в список 10 величайших дирижеров XX века, составленный авторитетным британским телеканалом Classical TV.

В 1970 году восемнадцатилетний Павел Коган, студент Ю. Янкелевича по классу скрипки, одержал блестящую победу и завоевал Первую премию на Международном конкурсе скрипачей им. Сибелиуса в Хельсинки и с этого момента стал активно концертировать на Родине и за рубежом.

В 2010 году коллегии судей было поручено выбрать лучшего из победителей состязания за всю историю его проведения для газеты «Хельсингин Саномат». По единогласному решению жюри им стал Коган.