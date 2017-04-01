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прекратил вещание латвийский русскоязычный телеканал TВ5. Как указали представители шведской компании MTG TV Latvia, такое решение было принято по финансовым соображениям. По их словам, из-за большой конкуренции на рынке русскоязычных СМИ в Латвии телеканал уже долгое время работал со значительными убытками.

1 апреля 2015 года начальник Полиции безопасности Нормундc Межвиетс в интервью агентству ЛЕТА заявил, что государству нужен механизм, чтобы отнимать паспорта у тех жителей Латвии, которые планируют участвовать в вооруженных конфликтах за границей.

В тот же день Саласпилсский ядерный реактор полностью перешел в ведение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Ранее реактор обслуживал Латвийский университет, у которого на это не хватало средств.

1 апреля 2014 года утром в Риге в подсобных помещениях магазина Euroskor в торговом центре Alfa произошло возгорание площадью 1 кв. м. Еще до прибытия пожарных в торговом центре сработала система автоматического пожаротушения, водой была залита территория примерно 1,5 тыс. кв. м. C учетом общественного назначения здания был объявлен пожар повышенной опасности. На место происшествия прибыли восемь пожарных автоцистерн, два автоподъемника и две пожарных машины с лестницами.

В тот же день министр образования Ина Друвиете заявила, что распространение в школах материалов, оправдывающих оккупацию Латвии, недопустимо. Имелись в виду учебные и методические средства на русском языке, подготовленные Елгавским обществом русской культуры "Вече". По мнению Друвиете, распространение подобных материалов не способствует сплочению общества. В письме главе МВД Рихарду Козловскису она просила дать оценку данному факту.

1 апреля 2013 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, снижающие минимальные и максимальные рубежи по некоторым преступлениям. Вследствие чего из мест заключения были освобождены 140 осужденных.

С этого же дня в паспортах была возобновлена запись о национальности по желанию владельцев.

1 апреля 2012 года рижская полиция на 100 латов оштрафовала семью рижан за то, что их сын играл на пианино в многоквартирном доме.



В тот же день началась выдача новых удостоверяющих личность документов — электронных идентификационных карт. Три первые электронные идентификационные карты начальник Управления по делам гражданства и миграции Вилнис Екабсонс с торжественно вручил олимпийцам — копьеметателям Вадиму Василевскому, Зигисмунду Сирмайсу и их тренеру Валентине Эйдуке.



1 апреля 2011 года в Вашингтоне президент Валдис Затлерс вручил вице-президенту США Джо Байдену Орден Трёх звезд второй степени. Как сообщили американские блогеры, после церемонии вручения ордена Байден не мог вспомнить имени Затлерса.

1 апреля 2010 года в местах общественного питания был введен полный запрет на курение.

1 апреля 2009 года юридическая комиссия Сейма поддержала рассмотрение в окончательном чтении поправок к Конституции, предусматривающих право народа инициировать роспуск парламента.

В тот же день винтервью, опубликованном в газете Latvijas Avize, президент Банка Латвии Илмарc Римшевичc заявил, что жителям Латвии следует быть более патриотичными как при приобретении латвийских товаров, так и в отношении валюты.

В тот же день Министерство здравоохранения прекратило финансирование из госбюджета лечение пациентов психиатрических стационаров и реабилитационных центров, страдающими душевными расстройствами.

1 апреля 2008 года в хозяйстве «Родина», находящемся в Тукумском районе, родился бычок с пятью ногами, но никаких проблем со здоровьем у него нет, сообщила газета Neatkarigа.

В тот же день Валдис Затлерс подписал распоряжение о создании совета по реновации Рижского замка - культурно-исторического ансамбля государственного значения, крупнейшего средневекового фортификационного и архитектурного памятника. Возглавит совет бывший президент Латвии Гунтис Улманис

1 апреля 2007 года после финального матча Латвийской премьер-лиги хоккеист «АСК/Огре» Андрея Лавренов совершил хулиганское нападение на игрока «Риги 2000» Раймонда Данилича. В этот день шестом матче финальной серии в Пиньки «Рига 2000» со счетом 3:1 обыграла «АСК/Огре» и обеспечила себе титул чемпионов Латвии.

1 апреля 2006 года Алуксненский батальон мобильных стрелков Национальных вооруженных сил Латвии стал называться Школой пехотинцев.

В тот же день в Ливанском районе поздно вечером было объявлено чрезвычайное положение в связи с угрозой наводнения.

1 апреля 2005 года в Екабпилсе около 10.30 в помещение расчетной группы Baltic Trust Bank на ул.Ригас вошли четверо мужчин и, пригрозив двум сотрудницам банка огнестрельным оружием, забрали около 2 тысяч латов и скрылись с места преступления на серебристо-сером автомобиле BMW.

В тот же день граждане Латвии получили возможность отправляться в Новую Зеландию без виз, если у них есть паспорт латвийского подданного, билет на обратный путь и по крайней мере 1000 новозеландских долларов (385 латов).

В тот же день стали известны данные опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS. Согласно которым, более половины жителей страны считали, что Латвии нужен жесткий лидер, наделенный широкими полномочиями.

1 апреля 2004 года руководитель латвийской научно-исследовательской группы по изучению Карнакского храма Бруно Десландес, заявил, что поможет Министерству культуры Египта создать научный центр, где ученые будут изучать памятники архитектуры с использованием трехмерных сканеров и других новейших технологий.

В тот же день руководитель отдела внешних связей Министерства культуры Янина Тишкина сообщила, что запланированное на 2004 год проведение Дней российской культуры в Латвии из-за отсутствия средств предполагается перенести на 2006 год.

1 апреля 2003 года Кабинет министров передал Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией под надзор премьер-министра. Ранее бюро находилось в ведении Министерства юстиции. Премьер-министр Эйнарc Репше пояснил, что смена подчиненности бюро осуществляется для того, чтобы повысить роль БПБК.

В тот же день суд Центрального района Риги обязал журналиста Карлиса Стрейпса публично извиниться перед двумя активистками Национального фронта Латвии, так называемыми девушками Гарды — Лигой Музыканте и Лигой Криевиней , которых он в передаче Латвийского радио «Наш гость» назвал козами. А также суд взыскал с журналиста 110 латов - по 55 каждой оскорбленной.

1 апреля 2002 года из декларации о доходах мэра Вентспилса Айварcа Лембергса стало известно, что его накопления превысили 3,5 миллиона латов.

1 апреля 2001 года в тюрьмах и СИЗО Латвии была запрещена передача продуктовых посылок. Заключенные Гривской тюрьмы и рижского Централа начали голодовку протеста.

В тот же день в Государственное бюро по правам человека обратился мужчина гомосексуальной ориентации обратился с жалобой на то, что ему запретили сдавать кровь в Государственном центре донорской крови.

1 апреля 2000 года в Латвийской Национальной опере во время представления оперы Моцарта «Дон Жуан» первый раз была использована «бегущая строка» для перевода на латышский язык арий солистов.

В тот же день Сергей Морозов, пытавшийся несколько недель назад проверить бдительность охранников посольства США в Риге, предпринял повторную попытку — около 11.00 он подошел к воротам здания посольства, позвонил, сказал несколько невнятных слов и бросил на территорию посольства похожий на гранату предмет. Позднее было установлено, что предмет изготовлен из дерева.

1 апреля 1999 года вступили в силу новые Правила дорожного движения, согласно которым следует ездить с постоянно включенными фарами ближнего света.

В тот же день вступил в силу Уголовный закон, сменивший Уголовный кодекс Латвийской ССР, действовавший с 1961-го года.



1 апреля 1998 года вступили в силу, одобренные Кабинетом министров, санкции ООН в отношении сьерра-леонской хунты во главе с майором Джонни Полом Коромой (на фото). С этого дня въезд в Латвию членам хунты был запрещен, им должно было быть отказано в виде на жительство, а ранее выданные въездные визы аннулированы.



1 апреля 1992 года независимую Латвийскую Республику признала Республика Парагвай — государство в Южной Америке.

В тот же день вышел первый номер газеты Dienas bizness.

1 апреля 1975 года вступил в силу закон Латвийской ССР об обязательном среднем образовании.

1 апреля 1965 года в эфир Латвийского радио вышла программа «Микрофон» - самая популярная в истории радиопрограмма на латышском языке.

1 апреля 1957 года вышел первый номер газеты «Ригас Вильни». Это была программа радио и телепередач на двух языках.

1 апреля 1941 года указами Президиума Верховного Совета Латвийской ССР народным комиссаром внутренних дел был назначен Альфонс Новикс, а народным комиссаром государственной безопасности — Семён Шустин.

1 апреля 1940 газета «Яунакас Зиняс» сообщила о годовом отчетном собрании общества Рижского зоопарка, на котором был объявлено, что рождаемость в зоопарке превысила смертность. В зоопарке находились 311 животных 112 видов, общей стоимостью 58 тысяч латов. Последнее на тот момент приобретение — верблюдица стоимостью 2 500 латов. Сообщалось, что со времени организации зоопарка в 1933 году в нем родилось два бурых медвежонка, три белых хорька, шесть львов, одна английская парковая корова, благородный олень, четыре сиамских кошки и десять волков, шесть волчат погибли. На корм животных в год уходила 21 тысяча латов.

В тот же день в Стенде было зафиксировано 90 сантиметров снега, что стало метеорологическим рекордом.



1 апреля 1938 года в Риге, в цирке Саламонского, открылся чемпионат по греко-римской борьбе. Выступили 22 участника из разных стран, в том числе из Америки и Африки.



1 апреля 1935 года, по некоторым данным, в Рижский зоопарк был доставлен молодой крокодил Чабулис (на фото). Который дожил до 72-лет и скончался в августе 2007 года. Единственный аллигатор Рижского зоопарка в длину достигал 2,9 метров и весил 140 килограммов.



1 апреля 1928 года в Риге на набережной возле Рижского замка прошла демонстрация инвалидов войны.

1 апреля 1925 года был принят закон о Кабинете Министров, который регулировал деятельность правительства до мая 1934 года и был восстановлен в 1993 году.

В тот же день рижская газета «Сегодня» сообщила: «Сухая» неделя прошла тихо": "Префект гор. Риги в беседе с сотрудниками газет указал, что первая неделя после вступления в силу нового закона о борьбе с пьянством прошла сравнительно тихо. В виду предусматриваемых законом суровых кар владельцы ресторанов строго придерживались закона и после назначенного часа спиртными напитками не торговали. Исключения наблюдались лишь на Московском предместье в некоторых чайных и столовых, где была обнаружена тайная торговля водкой. Однако, подобная торговля производилась там и до нового закона".



1 апреля 1924 года в 9.30 военный летчик капитан Якубовс установил авиационный рекорд Латвии — посадил самолет на бульваре Бривибас в Риге, в присутствии нескольких тысяч зрителей.

1 апреля 1919 года был опубликован декрет советского правительства Латвии о 8-ми часовом рабочем дне.

1 апреля 1914 года приказом Управляющего Лифляндскою Казенною Палатою столоначальником Казенной Палаты был назначен Павел Герман — отец советского писателя и дед известного кинорежиссера.

1 апреля 1913 года в Приекули была основана первая в Балтии энтомологическая станция.

1 апреля 1908 года в Риге многолюдным собранием открылось первое в крае интернациональное рижское литературно-художественное общество, объединяющее на этических профессиональных началах журналистов, художников и артистов, населяющих край национальностей. Речи на собрании произносили на всех местных языках, сообщила газета «Русское слово».

1 апреля 1869 года литейный завод Вермана в Саркандаугаве спустил на воду первое железное судно.

Фото - president.lv, bbc.uk.com, УДГМ, газета "Яунакас зиняс", журналы "Лачплесис" и "Атпута".