2 апреля 2014 года президент Андрис Берзиньш обратился с просьбой к главе Русской православной церкви патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой перенести его визит в Ригу, сообщило Латвийское телевидение. Визит патриарха в Ригу планировался в середине мая.

В тот же в Даугавгривской тюрьме прошел семинар по проблеме содержания осужденных на пожизненное заключение. На тот момент в латвийских тюрьмах пожизненное заключение отбывали 52 человека,

2 апреля 2013 года из-за снега и обледенения была осложнена обстановка по всей Латвии. Условия для передвижения были затруднены в окрестностях Риги, Бауски, Сигулды, Валмиеры и Даугавпилса.

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В тот же день в Ригу с визитом прибыл президент Турецкой Республики Абдулла Гюль.

2 апреля 2012 года был заключен договор между государственной компанией железнодорожных перевозок Pasažieru vilciens и победителем конкурса на поставку 34 электро- и 7 дизельных поездов испанской компанией Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) на поставку в Латвию 34 электро- и 7 дизельных поездов на сумму 144 миллиона латов. Однако вскоре после этого латвийское министерство финансов заявило, что Pasažieru vilciens не принял во внимание указаний правительства и латвийская сторона отказалась от договора. Если бы сделка состоялась, это была бы крупнейшая закупка в истории латвийского государства.



В тот же день в Сейме состоялось раскрашивание пасхальных яиц депутатами.

В тот же день министерство финансов сообщило, что затраты на устройство временной резиденции президента Андриса Берзиньша в Доме Черноголовых составят 95 тысяч латов. Еще 230 тысяч латов требовалось на арендную плату помещений для президентской канцелярии и военной полиции на 2012-2015 гг. и 15 тысяч латов - на переезд.



В тот же день в поселке Илзе Бебренской волости Илукстского края пьяный фермер Индулис Римейцанс с мотопилой напал на стоявший в центре поселка освященный деревянный крест (на фото), поставленный на деньги местных жителей. И спилил его. Протрезвев, свой поступок объяснить отказался.

2 апреля 2010 года на Адажском полигоне, недалеко от озера Кадага, нашли мертвого питона в мешке. Питон был трех метров в длину и весил более 20 килограммов.

В тот же день стали известны данные опроса, проведенного в марте центром «Системы социально-коррелятивных данных». Согласно им, большинство латвийцев считают морально неприемлемыми азартные игры, гомосексуализм, пьянство и супружескую измену. Азартные игры аморальными назвали 62% респондентов, гомосексуализм - 61%, чрезмерное употребление алкоголя - 61%, супружескую измену - 57%.

2 апреля 2009 года в Сейме была создана депутатская группа сотрудничества с Абренским округом. В её состав вошли Игорь Александров (JL), Гунарс Лайцанс (ТБ) и Висвалдис Лацис. «Абренцы и другие патриоты Латвии не отказались и никогда не откажутся от своей родины. Мы должны чётко показать, что хотим поддерживать сотрудничество с латышами, которые проживают в этой области», заявил глава группы Игорь Александров.



В тот же день в Риге в акции протеста учителей приняли участие около 10 тысяч человек. Шествие протеста учителей началось на ул. Бруниниеку и продолжалось примерно полтора часа, пока все участники не достигли здания правительства. Перед участниками шествия выступил министр финансов Эйнарс Репше. Учителя возложили у здания Кабинета министров траурный венок.

В тот же день на улице Дзирнаву в Риге в районе улицы Гоголя был обнаружен взрывоопасный предмет. На место происшествия незамедлительно выехали саперы, а до их прибытия находку охраняли работники полиции. Как сообщили в бюро прессы и общественных отношений Госполиции, предметом оказался снаряд времен Второй мировой войны, который лежал на обочине улицы. По заключению саперов, опасности он уже не представлял.

2 апреля 2008 года Комитет по петициям Европарламента отклонил рассмотрение трёх вопросов, касающихся положения в Латвии неграждан и нелатышей.

В тот же день Служба госдоходов сообщила, что в своей декларации о доходах президент Латвии Валдис Затлерс должен указать также полученные во время врачебной практики «подношения» пациентов. В 2007 году в должности президента государства Затлерс заработал 20 625 латов, в Больнице травматологии и ортопедии, где он работал до избрания президентом — 6715 латов. Общие его доходы в прошлом году составили 27 340 латов, указано в декларации.

В тот же день, как сообщил портал putni.lv, на Колкасрагсе раньше, чем обычно слышали мухоловку-пеструшку.

2 апреля 2007 года Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование руководителя Союза национальной силы Виктора Бирзе за беспорядки, устроенные летом прошлого года в Риге во время мероприятий секс-меньшинств.

В тот же день председатель парламентской фракции "Центра согласия" Янис Урбанович на шоссе Рига-Даугавпилс превысил разрешенную скорость движения (70 км/ч) почти на 46 км/ч, указывалось в протоколе полиции. Депутат ехал на машине Toyota Land Cruiser со скоростью 123 км/ч, а с учетом допустимой погрешности радара - 116 км/ч.

2 апреля 2006 года было возобновлено железнодорожное сообщение по маршруту Рига-Лиепая.

2 апреля 2005 года трое депутатов Рижской думы от объединения «За права человека в единой Латвии» предстали перед судом за неподчинение требованиям полиции во время акции протеста против состоявшегося 16 марта в Риге шествия в память о латышских легионерах. Перед судом предстали выбранные в Рижскую думу нового созыва защитники русских школ Виктор Дергунов и Владислав Рафальский, депутат Рижской думы предыдущего созыва Александр Гильман, в состав новой думы не вошедший, а также еще 27 участников акции протеста.

2 апреля 2004 года во время торжественной церемонии у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе наряду с флагами еще шести новых стран НАТО был поднят латвийский флаг. В честь присоединения к НАТО в городах Латвии состоялись военные парады, показательные выступления и день открытых дверей в военных подразделениях. Тогда же стало известно об отмене запланированного на этот день полета двух натовских истребителей F-16 над Вильнюсом и Ригой, поскольку руководство НАТО не дало соответствующего разрешения. Предполагалось, что над Ригой натовские истребители пролетят в 12:35.

В тот же день в Москве около 15:00 на станции метро «Охотный ряд» сотрудники первого отдела управления внутренних дел по охране московского метрополитена задержали одного из лидеров национал-большевистской партии — Владимира Линдермана. Был составлен протокол о нарушении иностранным гражданином правил пребывания на территории России.

2 апреля 2003 года в первые в истории Латвии полиция, ознакомившись с переданными прокуратурой материалами, возбудила уголовное дело о загрязнении моря. Уголовное дело было возбуждено в связи с произошедшей в декабре 2002 года в акватории Рижского порта утечкой почти 10 тонн дизельного топлива с белизского танкера Aquarius и несообщением об утечке.

2 апреля 2002 года в Риге экономическая полиция совместно с Рижской таможней на ул.Кундзинсалас, на территории некоего ООО, обнаружила 34 морских контейнера, в которых находились ром Tarasco и бренди Rocinante. Груз был отправлен из Мексики транзитом через Рижский торговый порт фиктивному, незарегистрированному в России предприятию. При осмотре контейнеров было обнаружено более 260 тысяч литров рома и бренди, стоимость которых превышала 600 тысяч латов.

2 апреля 2001 года комитет правительства одобрил новые Правила по ограничению проституции. В новых правилах был обозначен порядок «предоставления услуг» проститутками, работающими в крупных городах. Если в населенном пункте проживает больше 20 тысяч человек, тогда городским властям предписывалось определять район для работы проституток. Но из этого ничего не вышло. Власти отводили для жриц любви такие глухие окраины, где проституткам работать было не выгодно.

В тот же день активисты Партии зеленых в Риге начали сбор подписей под обращением к новому составу Рижской думы наложить мораторий на строительство в зоне Старого города до выработки его детального плана.

2 апреля 2000 года в Ригу впервые прибыл главнокомандующий силами НАТО в Европе американский четырехзвездочный генерал Уэсли Кларк. Вскоре после этого ушел в отставку.

2 апреля 1999 года рано утром в справочную службу аэропорта Рига позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на борту самолета авиакомпании British Airways находится бомба. Досмотр самолета не дал никаких результатов, но когда полицейские приступили к досмотру багажа, то в одной из сумок было обнаружено нечто, напоминающее детонатор.



2 апреля 1998 года в 1.20 возле синагоги в Старой Риге на ул. Пейтавас произошел мощный взрыв. Был поврежден фасад здания, вылетели стекла в домах. Люди не пострадали. Взрывное устройство находилось во дворике, в нескольких метрах от входа в синагогу. Мощность взрыва была настолько велика, что окна вылетели на всей улицы. По оценкам специалистов, злоумышленники подбросили к синагоге пластиковую взрывчатку с часовым механизмом весом в 300 граммов. Российская телекомпания ОРТ сообщила,что на месте происшествия полиция обнаружила латвийский государственный флаг со свастикой. Однако никто из официальных лиц МВД это не подтвердил, сославшись на то, что изъят он был ранее на пикете возле Сейма.

2 апреля 1993 года в Риге было закончено строительство очистных сооружений в Болдерае.

2 апреля 1992 года в Регистре предприятий Латвии было зарегистрировано предприятие по торговле горючим Latvija Statoil, в котором тогда работали два человека.

2 апреля 1990 года в знак солидарности с Эстонией над башней Святого Духа Рижского замка был поднят эстонский флаг.

В тот же день в Москве, в Центральном Доме кинематографистов прошел очередной тематический вечер «Встречи с Народным фронтом Латвии».

2 апреля 1989 года участники группы «Хельсинки-86» основали Партию возрождения Латвии.

2 апреля 1941 года вышло постановление Совета Народных Комисаров Латвийской ССР о создании машинно-тракторных станций и машинно-конных пунктов проката.



2 апреля 1937 года в Латвийском университете открылся первый съезд специалистов по латвийскому уголовному праву. Открывая съезд, министр юстиции Апситис сказал: «Мы знаем, что уголовное наказание — не только расплата за злодейство, но также средство воспитания и исправления». С речью выступил и президент Улманис (на фото).

2 апреля 1925 года в Риге вступил в силу новый тариф телефонной сети, согласно которому взималась одинаковая плата за телефоны в магазинах, конторах и частных квартирах. Основная такса была установлена в 50 латов в год. Кроме того, за каждый разговор взималась плата 5 сантимов, но первые 300 разговоров за полгода были бесплатными.

В тот же день на улицах Риги появились 6 конных полицейских, для несения патрульной службы ночью и на окраинах города.



2 апреля 1900 года в Ригу прибыл Ленин. Встретился с латышскими социал-демократами, обсудил распространение нелегальной газеты "Искра", и тем же вечером уехал.

Фото - president.lv, mixnews.lv, газетa "Латвияс Авизе", журнал "Атпута", картина художников Осиса и Кирилова "Ленин в Риге".