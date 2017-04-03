3 апреля 2013 года оператор электронной связи ООО Lattelecom открыл 2 тысячи пунктов бесплатного доступа к интернету для всех желающих. Места бесплатного доступа к интернету, были определены по результатам опросов местных жителей.

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В тот же день в рамках официального визита в Латвию президент Турции Абдулла Гюль посетил Рижскую ТЭЦ-2, оборудование для которой поставила турецкая компания.

В тот же день парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям не усмотрела нарушений кодекса депутатской этики в поведении депутатов Национального объединния Райвиса Дзинтарса и Яниса Домбравы 16 марта. Этот вопрос комиссия рассматривала по жалобе депутата Николая Кабанова ("Центр согласия").

3 апреля 2012 года правительство приняло решение, что на время ремонта Рижского замка резиденцией президента станет Дом Черноголовых. Министерство финансов сообщило, что затраты на устройство временной резиденции президента составят 95 тысяч латов. Еще 230 тысяч латов потребуется на арендную плату помещений для президентской канцелярии и военной полиции на 2012-2015 гг. и 15 тысяч латов - на переезд. Пресс-секретарь президента Лига Крапане сообщила, что возле Дома Черноголовых почетный караул выставлен не будет.



3 апреля 2011 года президент Валдис Затлерс открыл почетное консульство Латвии в Чикаго.

В тот же день в некоторых районах Латвии была отмечена температура + 14 градусов. В 15:00 часов в Лиепае было + 14 градусов, на Колке — +13,5 градусов, в Салдусе — +12,1 градусов, в Риге и Добеле — +12 градусов, в Даугавпилсе — +10,2 градусов, в Скривери — +9,3 градусов, в Алуксне — + 9,1 градусов.

В тот же день орнитологи Ритварс Рекманис и Гайдис Гранданс в окрестностях Колки заметили новую породу птиц в Латвии - обыкновенную каракару (Caracara plancus). Это одна из самых крупных птиц семейства соколиных, которая обитает в Южной Америке, на север от бассейна Амазонки. Как отметил орнитолог Карлис Миллерс, удивителен сам факт, что южная птица сумела выжить в суровых зимних условиях в Европе.

3 апреля 2009 года стало последним днём продажи в латвийских аптеках ртутных термометров.



В тот же день впервые пресс-конференция президента Латвии была проведена при помощи программы Skype.

В то же утро в центре Тукумса произошла авария – водитель, управлявший Audi A4, переезжая мост, не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в перила, слетела с моста и приземлилась на крышу на другом берегу. Водитель отделался легкими травмами.

В тот же день МВД выставило на продажу противогазы, хранившиеся в бомбоубежищах с советских времён, на случай войны. В связи с окончанием срока их хранения. Цена — 1 сантим за штуку. Но поштучно защитные средства не продавались, надо было покупать либо сразу все 1 749 715, либо по партиям, хранившимся в разных городах Латвии.

3 апреля 2008 года криминальное управление таможни Службы госдоходов раскрыло попытку контрабандой ввезти из России в Латвию 2,3 миллионов сигарет разных марок с российскими акцизными марками общей стоимостью примерно 21 000 латов. В рамках оперативных мероприятий на КПП «Педедзе-Брунишево» в Алуксненском районе Латвии в сотрудничестве с пограничниками была проведена таможенная проверка трех прибывших из России микроавтобусов. В салонах и грузовых отделениях машин были обнаружены картонные ящики с сигаретами Saint George, Saint George Lights, More, Prima Nevo, Optima Light, «CCCP», «Балтийские» и «Ленинград». По предварительным подсчетам, размер неуплаченного за них государству налога достигает 90 000 латов. Водитель четвертого приехавшего из России микроавтобуса, скорее всего, был предупрежден о таможенной проверке, поскольку попытался вернуться на российскую территории, но его не пропустили, и тогда он на нейтральной полосе поджёг машину.

В тот же день газета Diena сообщила, что в книжном магазине рядом с комплексом отдыха LIDO на ул.Краста в Риге открыто продаются «Сионские протоколы», «Удар русских богов», «Богоизбранный народ», «Протоколы советских мудрецов» и другие книги с антисемитским уклоном.

В ту же ночь в магазин оптики в Даугавпилсе, на ул. Ригас, выломав дверной замок, проникли воры и украли 36 пар коллекционных солнечных очков. В результате магазину причинен материальный ущерб в размере 4 тысяч латов.

3 апреля 2007 года Латвийское агентство среды, геологии и метеорологии сообщило, что в марте того года средняя температура воздуха составила +4,4 градуса, что стало самым высоким показателем за последние 84 года, а по данным некоторых самых старых метеостанций - даже за последние более чем 100 лет. Предыдущий рекорд, установленный в 1990 году, был перекрыт на 0,7 градуса.

В тот же день Комиссия по чрезвычайным ситуациям Лудзенского района решила объявить в районе чрезвычайную ситуацию, чтобы привлечь внимание правительства к огромным очередям машин на границе Латвии и России и ускорить поиск путей решения этой проблемы.

В тот же день мэр Риги Янис Биркс и мэр Тбилиси Георгий Угулава подписали договор о дальнейшем сотрудничестве двух городов. Мэр Тбилиси посетил Музей оккупации и совершил экскурсию по Риге.

3 апреля 2006 года бывший начальник управления полиции Вентспилса Анатолий Дзелзкалейс подарил городскому музею коллекцию головных уборов полицейских различных стран. В коллекции было 100 головных уборов, в ней собраны как сдержанные и классические европейские наряды, так и живописные фуражки полицейских африканских стран. Особенно привлекают взоры вышитые нитками парчовые шляпы французской жандармерии, известные по кинофильмам. Дзелскалейс пообещал музею и в дальнейшем пополнять коллекцию. По его данным, всего в странах Балтии три таких коллекции.



В тот же день в проводимом Банком Латвии опросе "Монета года 2005" лучшей была признана серебряная юбилейная монета "Барон Мюнхгаузен", выпущенная в июне прошлого года. На обеих сторонах монеты выгравированы персонажи рассказов барона Мюнхгаузене. Дизайн монеты был разработан Арвидом Приедите и Янисом Струпулисом, а отчеканена она была Королевским монетным двором Нидерландов.

3 апреля 2004 года несколько лет занимавший пост министра обороны Гиртс Валдис Кристовскис рассказал журналистам, как он расстроен тем, что не получил приглашения участвовать в ряде торжественных мероприятий в честь принятия Латвии в НАТО. «Очевидно, в нашей стране царят дикие принципы политики и методы сухого расчета, но не поэтому мы рыдаем», — с огорчением сказал он.

В тот же день в районе Дагды сейсмологами был зафиксирован подземный толчок силой 2,4 балла по шкале Рихтера.

3 апреля 2003 года Мадонское районное управление полиции возбудило уголовное дело о жестоком обращении с животными - в связи с тем, что на одной из ферм района 24 свиньи были доведены до гибели от голода. 29 марта Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила на ферме в Ляудонской волости сдохших свиней, которые, согласно заключению экспертизы, сдохли из-за плохих условий содержания и кормления. Сдохшие в период с конца января по 25 марта свиньи лежали в хлеву. Арендующий ферму Валдис Элкснитис не сообщал врачам-ветеринарам о больных свиньях. Сам он живет в 10 км от фермы. Председатель Ляудонского волостного совета сказала , что у Элкснитиса, скорее всего, не хватило кормов для свиней. По ее словам, он - неудачник - у него большие долги по уплате земельного налога.

В тот же день сотрудники Латвийского бюро по борьбе с коррупцией задержали с поличным в момент получения взятки прокурора специализированной прокуратуры по организованной преступности Станислава Назарова, который в рамках одного уголовного дела потребовал взятку в размере 50 000 долларов США (29 300 латов) и до момента задержания уже получил часть денег.

3 апреля 2002 года газета Rigas Balss сообщила, что фирма Golfs & Karti, принадлежащая латвийской хоккейной звезде Сандису Озолиньшу, за 60 гектаров земли в Межапарке платит городу только неполные 600 латов в год. Опрошенные газетой специалисты по недвижимости назвали такую плату чисто символической.

3 апреля 2001 года около 9 часов утра во время работ по реконструкции Рижского канала неподалеку от памятника Свободы был обнаружен артиллерийский снаряд. Он был привезен к каналу вместе с черноземом и обнаружен рабочими, ровнявшими землю. Полиция ограничила движение пешеходов в районе памятника Свободы, после чего приехавшие саперы обезвредили находку.

3 апреля 2000 года руководство Управления по делам гражданства и миграции сообщило, что паспорта бывшего СССР до установленного срока в Латвии не обменяли 38,5 тысячи человек. Это примерно 7,5% количества неграждан. Хотя не успевшие обменять паспорта неграждане не утратили свой статус, они лишились возможности заключать браки, заключать трудовые и арендные договоры, получать пенсии и потеряли другие социальные гарантии.

В тот же день премьер-министр Латвии Андрис Шкеле в интервью, Латвийскому радио пообещал улучшение экономической ситуации в стране во второй половине лета, когда будут оглашены результаты роста внутреннего валового продукта (ВВП).

3 апреля 1998 года на заседании Совета по национальной безопасности было решено уволить командующего Вооруженными силами Латвии Юриса Далбиньша. Совет принял решение, что ему, как лицу государственному, не стоило принимать участие в мероприятиях Дня памяти латышского легиона 16 марта, тем более что правительство заранее заявило о том, что не собирается принимать участие в шествии. Кроме того, министр обороны принял решение оценить соответствие занимаемым должностям тех военнослужащих, которые приняли участие в памятных мероприятиях легиона одетыми в военную форму. Речь шла в первую очередь о командующем Морскими силами Гайдисе Зейботсе и командующем Воздушными силами Оярсе Ивановсе.



3 апреля 1995 года на канале ОРТ вышла передача "Угадай мелодию", которую вел Валдис Пельш. Это был первый латыш-ведущий на российском телевидении.

3 апреля 1991 года президент Банка Латвии Павилс Сакс выдал фирме Parex первую в СССР лицензию на официальный частный обмен валют. Как пишет в своей книге Лато Лапса: «Лицензия была достаточно своеобразной — на простом листе бумаги было написано, что "разрешена купля и продажа валюты в специально оборудованных помещениях"».

3 апреля 1981 года Латвийское морское пароходство было награждено орденом Трудового Красного знамени.

3 апреля 1940 года заместитель президента министров и военный министр Янис Балодис подал президенту и главе правительства Карлису Улманису проект демократизации государственного управления, подготовленный бывшим заместителем премьера Маргерсом Скуениексом. После чего Улманис освободил Балодиса от всех должностей.

3 апреля 1937 года газета «Яунакас Зиняс» писала: «Летчик капитан Хербертс Цукурс, после окончания охоты в Индокитае, где он подстрелил тигра, вернулся в Гонконг, чтобы починить свой самолёт и лететь дальше в Японию. Запчасти к самолёту уже доставлены, нет только пропеллера, который находится в пути. Радиоаппаратуру он снял, чтобы облегчить вес самолёта и отослал её в Ригу. К сожалению, на пути нашего сотрудника возникли неожиданные препятствия: из-за длительного пребывания в необычных жизненных условиях Х. Цукурс заболел и помещён в больницу Гонконга. Как он пишет в только что полученном письме, врачи ещё не полностью определили болезнь. Возможно, он болен малярией и тифом».



3 апреля 1927 года на железной дороге Айзпуте-Салдус между станциями Айрите и Зирни сошёл с рельсов паровоз пассажирского поезда. Люди не пострадали.

3 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В центральной тюрьме в одной камере в настоящее время находятся Андрей Недра и коммунист Леон Паэгле, которые ведут продолжительные мирные беседы. На прогулку они также отправляются оба вместе. Андрей Недра в своей камере внимательно рассматривает стенограммы Учредительного Собрания; Леон Паэгле занимается научными книгами. Недра чувствует себя не вполне здоровым и мало говорит. Леон Паэгле жалуется па ревматизм».



3 апреля 1922 года в Риге после продолжительной болезни скончался известный писатель Аугустс Деглавс. При большом скоплении народа гроб с писателем отвезли на Лесное кладбище из его дома по улице Рупмуйжас, 25 - ныне улица Деглава.

3 апреля 1919 года в Риге была основана Латвийская Центральная библиотека, позднее - имени Вилиса Лациса, а теперь - Национальная.

В тот же день советское правительство Петериса Стучки разрешило рыночную торговлю мясом, маслом и овощами.

Фото - latvenergo.lv, president.lv, bank.lv,пресс-фото ОРТ, журнал "Неделя".