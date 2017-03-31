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Некий молодой человек в социальной сети Facebook рассказал о присланном на его мобильный телефон смс с приглашением на политическую дискуссию. Условие участия в дискуссии - на ближайших выборах не голосовать за "Согласие". Молодой человек недоумевает - кто делает такие рассылки и откуда взяли его телефонный номер.

"Дискуссионная группа. Восприятие политической информации. 7.04 в 18:30, с 18 до 26 лет, кто планирует участвовать в выборах и не будет голосовать за "Согласие". О своем участии шлите смс, указав имя, фамилию, (сколько лет), номер телефона. Спасибо 20€ Galactico", - сказано в сообщении.

Портал Mixnews связался с отправителями данной смс, чтобы выяснить, что это за рассылка и кто ее заказчик.

Выяснилось, что подобными рассылками в преддверии предстоящих летом муниципальных выборов занимается исследовательская компания, которая проводит социологические опросы по заказу той или иной партии или политической силы.

"Это исследовательская компания, которой заказан социологический опрос. В преддверии выборов это могут делать различные партии. Какая именно партия заказала данный опрос, неизвестно. А номера телефонов, по которым проводится рассылка, мы выбираем из опросов предыдущих лет. Молодой человек раньше участвовал в каком-то другом опросе и его данные взяли из анкеты за 2011 год - методом "тыка", - рассказала сотрудница исследовательской компании.

Также она рассказала о том, как организуется сама дискуссия.

"Молодые люди, в случае своего согласия, присылают ответное смс. Затем их приглашают заполнить анкету, из претендентов выбирается 8 человек, они проводят дискуссию. В качестве компенсации за потраченное время им вручается подарочная карта Galactico на 20 евро", - рассказала женщина.

Напомним, 3 июня 2017 года, в субботу, в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы, - в ходе которых предстоит избрать депутатов в девять городских и 110 краевых дум.

Право участвовать в выборах органов самоуправления имеют граждане Латвии и других стран-участниц ЕС, имеющие право голоса, в возрасте от 18 лет. Гражданам ЕС для участия в выборах органов самоуправления Латвии необходимо за 90 дней до выборов зарегистрироваться в Регистре жителей Латвии.