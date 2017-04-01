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Укрепление и рост популярности латвийских вооруженных сил не является следствием того, что российская армия стала представлять угрозу для своих западных соседей. Об этом в эфире радио Baltkom заявил министр обороны Раймонд Бергманис.

Так он ответил на вопрос, не стоит ли сказать спасибо президенту России Владимиру Путину за то, что вследствие его политики армия Латвии стала сильнее.

“Не знаю, будет ли у меня возможность встретиться с господином Путиным, но я не думаю, что в данном случае надо жать ему руку. Здесь надо жать руку всем нашим жителям Латвии, которые нашли возможность в не очень легкое время присоединиться к вооруженным силам. Я хочу сказать им большое спасибо. Не хочется искать связь между тем, что что-то происходит и тем, что наша армия укрепляется», - сказал Бергманис.

Ранее США в лице госсекретаря Рекса Тиллерсона призвали страны НАТО срочно увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП.