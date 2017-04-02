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Избрание Дональда Трампа на пост президента США разделило американское общество, что привело к конфликтам в семьях и среди друзей. Об этом в эфире программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom рассказала журналист американской газеты Los Angeles Times Сабра Айрес.

По ее словам, Республиканская партия считала Обаму самым слабым президентом за всю историю Америки.

"Для республиканцев Обама был самым ужасным президентом в истории. Он был слишком либеральным для них. Большинство республиканцев считали, что Обама был ужасен внутри страны и плохо проявил себя во внешней политике. Они думали, что Клинтон будет тем же Бараком Обамой, только женщиной. В США есть и расизм, и сексизм. Это стоит учитывать", - рассказала журналист.

Она также считает, что победа Трампа на президентских выборах связана с уровнем ненависти к Клинтон.

"Клинтон многие просто ненавидят, потому что это клан. Многие американцы хотели что-то другое, а не семью, которая уже давно ассоциируется с властными структурами. Трамп, (несмотря на то, что он тоже из известной семьи), воспринимается ни как политик, а как бизнесмен. Поэтому многие ему поверили. Те, кто голосовали за Трампа, хотели, чтобы у власти был кто-то другой", - указала Айрес.

Она признала, что для многих избрание Трампа стало шоком.

"Я помню: когда он выиграл, многие кричали, что демократия в США умерла. Я так не думаю. Но многие мои родственники действительно голосовали за Трампа. Даже мои кузины были за него. Мне было трудно это понять, потому что он в своих речах говорил о женщинах не очень хорошие вещи. И я спросила у них: "Почему вы голосовали за Трампа?" и они сказали, что не хотели, чтобы у власти была Клинтон. Это было голосование против Клинтон в первую очередь", - сказала журналист.

Она также отметила, что в ее семье мнения по поводу Трампа и Клинтон разделились, и это привело к сложностям в общении.

"Общество в Америке разделилось из-за Трампа. Мы с моим братом, например, не можем говорить о политике. Он считает, что я слишком либеральная, а он за Трампа. Это действительно сильно проявилось в обществе: "ты за Трампа или против". Как журналист, я думаю, что сейчас в Америке наступило очень интересное время. Я рада, что стану корреспондентом Los Angeles Times в Москве (сейчас Айрес проходит процедуру аккредитации в России-прим.ред.), но часть меня очень хочет быть сегодня в США", - сказала она.

Напомним, выборы президента США состоялись 8 ноября. Победу в них одержал республиканец Дональд Трамп. Он набрал 290 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы.