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По неофициальным данным, за последнее время среди уехавших в Великобританию латвийцев заметно возросло желание вернуться в Латвию. Об этом в эфире радио Baltkom сообщила посол Латвии в Великобритании Байба Браже, комментируя начало процедуры Brexit.

"У нас нет официальной статистики, потому что не все регистрируются в посольстве. Могу сказать, что мы встречаемся с проживающими в Великобритании латвийцами, и они действительно стали интересоваться возможностью вернуться домой, спрашивают о том, как продолжить учебу или работу в Латвии. Появилось ощущение, что они готовы вернуться назад, интерес к Латвии возрос за последнее время. Люди понимают, что грядут изменения. Но еще раз повторюсь, это неофициальные данные", - сказала посол.

Браже также добавила, что у живущих в Великобритании латвийцев пока нет поводов для беспокойств.

"До тех пор, пока Великобритания остается в ЕС, для граждан Латвии ничего не меняется. Об этом ранее заявило и правительство Англии, и Евросоюз. Что будет потом – станет ясно после марта 2019 года, но еще предстоит много дискуссий и обсуждений. Еще два года все остается в таком же порядке, как оно происходит сейчас", - заключила посол.

Напомним, на прошлой неделе глава Европейского совета Дональд Туск получил письмо с уведомлением о начале процедуры Brexit.